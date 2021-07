Consultorio de Sexo: "Mi madre quiere hablar de sexo conmigo pero me hace sentir incómoda, no consigo abrirme"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar su web aquí.

Relación abierta

PREGUNTA Mi pareja me ha propuesto tener una relación abierta porque quiere mantener relaciones sexuales con otras personas para así tener la garantía de no perderme a mí.

No sé qué hacer porque por un lado, tras diez años juntos, me apetece y por el otro me siento despechada.

RESPUESTA DEL EXPERTO: Las relaciones no convencionales no son algo nuevo y cuando hablamos de “pareja abierta” nos referimos a un pacto de exclusividad amorosa, pero no de exclusividad erótica. Entrar en un marco abierto relacional, es decir, un marco liberal donde las parejas buscan un elemento tercero con el que compartir cuerpo y no corazón, requiere conversaciones pausadas, sinceras y relajadas, donde cada cual exponga su punto de vista sobre el tema y permita valorar las ventajas e inconvenientes de la decisión.

En tu pregunta se percibe un deseo contradictorio, por un lado, hay un deseo de explorar nuevas eróticas y por otro lado un cierto temor y malestar personal ante su propuesta.

Si finalmente decidís explorar esta nueva experiencia, conviene que vuestra relación de pareja esté atravesando un buen momento en las diversas esferas: emocional, erótica y de convivencia, además de asumir la inevitable gestión emocional de las inseguridades personales y/o celos.

Si las dudas y miedos persisten lo adecuado es esperar un tiempo a madurar la decisión y/o buscar asesoramiento profesional sexológico para que os indique qué conviene tener en cuenta ante la nueva experiencia.

Me propone pegging

PREGUNTA Mi mujer quiere probar el pegging, pero aunque me produce curiosidad también me genera algo de nerviosismo y ansiedad. ¿Cómo puedo mentalizarme para que todo salga bien? Tengo dudas. Gracias. Alberto.

RESPUESTA DEL EXPERTO El pegging hace referencia al juego erótico donde una mujer penetra analmente a un hombre con un juguete erótico sujetado a un arnés.

La exploración de nuevos juegos eróticos siempre suelen generar curiosidad, aunque también cierto nerviosismo y desazón.

En el caso del pegging, el órgano estimulado es la próstata y algunos hombres refieren sensaciones placenteras que se suman a las derivadas del cambio de roles en la interacción erótica.

Una vez hayáis llegado al acuerdo de incluir este nuevo juego erótico, es el momento de comprar los accesorios necesarios para el mismo: vibrador flexible de silicona, un arnés ajustable y cómodo, hidratante anal, toallitas húmedas y preservativo en su caso.

Y como en toda primera experiencia, la calma y la comunicación continua siempre serán imprescindibles.

Hablar de sexo

PREGUNTA Mi madre quiere hablar de sexo conmigo pero me hace sentir muy incómoda. Aunque sé que lo hace por mi bien no consigo abrirme con ella y compartir nada sobre mis relaciones. Tengo 17 años. Emi.

RESPUESTA DEL EXPERTO : Es razonable a tus 17 años que no sea siempre fácil la comunicación entre madre e hija cuando se abordan aspectos vinculados a la intimidad y sexualidad.

Creo deberías regalarle a tu madre un tiempo para que pueda expresarte sus inquietudes, dudas, sugerencias y temores relacionados con la vida sexual.

Como eres una hija con sentido del humor, coméntale que aceptas dejarla hablar un tiempo, tú la escuchas y ya verás cómo se queda más tranquila. Indícale que sus comentarios, explicaciones e inquietudes no te obligan a responder, pero sí tendrás en cuenta sus palabras.

Y si tu madre llega a conseguir que le digas “eres una pesada” significa que está haciendo como madre muy bien las cosas.

Esta complicidad entre madre e hija seguro irá en aumento y quizá algún día te apetezca compartir con ella algo más personal y privado.