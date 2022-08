Consultorio de sexo: "Hacemos 'marcha atrás' y yo le digo a mi novio que antes de llover chispea, ¿puedo quedarme embarazada?"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Poca lubricación

PREGUNTA Tengo 25 años y mi problema es que lubrico muy poco. Me cuesta excitarme y entonces cuando tengo relaciones con penetración son a veces dolorosas. No siempre pero a veces sí. ¿Algún consejo? No tengo pareja estable y entonces estoy menos preocupada que si tuviera novio, pero de todas formas creo que no es normal. Gracias por su respuesta. Elvira.

RESPUESTA DEL EXPERTO Un déficit de lubricación vaginal ocasional puede obedecer a diferentes causas. Es difícil evaluar y concretar, desconociendo tu salud, estilo de vida y dinámica relacional, el motivo exacto de tu déficit de lubricación vaginal.

Si descartamos causa hormonal o la toma de fármacos, como responsable de tu déficit de lubricación vaginal, podríamos barajar como etiología más probable, la ansiedad y/o miedo a que se repita la experiencia de dolor en tu siguiente encuentro erótico. El miedo al dolor se traduce en ansiedad y con ello se reduce la vascularización genital.

En todo caso, lo prioritario es desvincular el encuentro erótico del dolor, lo que significa retomar sin riesgo tu vida erótica, escuchar tu deseo y excluir de momento el juego de la penetración. La clave radica en que tu deseo no esté contaminado del miedo generado de experiencias previas negativas.

Si con un buen nivel de deseo erótico persistieran las molestias genitales por poca lubricación, sugiero acudas a una consulta médica para descartar alguna patología orgánica. Si la revisión ginecológica concluye que la causa no es orgánica, acudid a un profesional de la Sexología para que os diseñe una estrategia de tratamiento personalizada.

La otra era un volcán

PREGUNTA Me llamo Alberto y tengo 27 años. Llevo un año con una chica y el problema que me encuentro es que no la veo cariñosa en las relaciones sexuales. Para mí son importantes, y entonces me entrego. No sé si me explico, yo la toco, la beso, y ella pues no me corresponde de igual manera, lo hace con menos intensidad.

No sé si planteárselo o no. No debería hacerlo, pero es que la comparo con mi novia primera (solo he tenido estas dos relaciones) y aquella era un volcán. Estoy confuso con esto. ¿Será que en realidad no me quiere? Espero su contestación. Alberto.

RESPUESTA DEL EXPERTO Interpreto por tu pregunta que tu queja no es que tu pareja no tenga deseo o no sea receptiva al encuentro erótico, sino que la percibes como mujer poco expresiva y apasionada durante la relación íntima.

Desconozco la edad y personalidad de tu pareja, vuestro estilo de vida, si compartís espacio habitacional o no, los niveles de complicidad y amor, la dinámica relacional….; todo ello nos permitiría esclarecer si su forma de amar corresponde a su forma de ser o, si por el contrario, no se dan los niveles de complicidad y confianza necesarios para expresar su erotismo de modo más libre y ajustado a tus deseos y expectativas.

En cualquier caso lo más recomendable es que en un contexto de velada apacible, expreses a tu pareja estas sensaciones y preocupaciones que sientes y con ello poder entender su manera de expresarse en el plano erótico de vuestra relación.

"Me niego a pagar las consecuencias"

PREGUNTA Mi novio y yo llevamos casi un año manteniendo relaciones sexuales y para evitar el embarazo realizamos la “marcha atrás” y yo estoy cansada de alegrarme cada mes cuando me llega el periodo. El otro día le comenté que deberíamos usar condones -que usamos pocas veces- porque no quiero caer en el riesgo de un embarazo claramente no deseado.

Yo le digo que antes de llover chispea, pero él me dice que eso no es así. Entonces, ¿me puedes confirmar por favor el riesgo de practicar sexo haciendo la marcha atrás? Es por pensar en dejarle ya o no. Que él no quiere ser padre ni yo tampoco madre, pero como algún día nos llevemos el susto la que pagará las consecuencias soy yo y me niego. V.

RESPUESTA DEL EXPERTO La lógica reproductiva humana es clara: “quedarse embarazada es difícil”. Una mujer tiene 24 horas al mes de posibilidad de quedarse embarazada, tiempo que vive un óvulo: ovulación; no obstante, los espermatozoides viven de 0 a 5 días, ello significa que hay que sumar esos días al tiempo de ovulación.

La posibilidad de embarazo, en definitiva, no depende tanto de días, sino de haber tenido relaciones eróticas coitales sin utilizar sistemas de anticoncepción.

En el caso que expones, la posibilidad de embarazo no es descartable porque antes de eyacular el pene segrega un líquido preseminal inevitable que el hombre no puede controlar y puede contener cierta cantidad de espermatozoides, especialmente si ha habido alguna eyaculación previa reciente.

La fiabilidad de la mayor parte de los sistemas de anticoncepción es alta, mucho más alta que los usuarios. Podéis optar por una gran variedad de métodos: preservativo masculino y femenino (condón vaginal), métodos hormonales (píldora, anillo vaginal, parches), métodos naturales, quirúrgicos, DIU no hormonal, diafragma, espermicidas….

En la actualidad es sencillo planificar la dimensión reproductiva y creativa de la sexualidad.