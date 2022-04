Consultorio de sexo: "Recorro el cuerpo de mi mujer palmo a palmo, pero ella es muy pasiva, dice que no le sale y a mí me entristece"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

¿Estoy embarazada?

PREGUNTA Mi novio y yo tuvimos relaciones sin condón pero no se “vino” dentro, ¿debería preocuparme? Hace tiempo me pasó lo mismo con mi ex y tuve un retraso de mi menstruación debido al estrés.

RESPUESTA DEL EXPERTO La lógica reproductiva humana es clara: “quedarse embarazada es difícil”. Una mujer tiene 24 horas al mes de posibilidad de quedarse embarazada, tiempo que vive un óvulo: ovulación; no obstante, los espermatozoides viven de 0 a 5 días, ello significa que hay que sumar esos días al tiempo de ovulación.

La posibilidad de embarazo, en definitiva, no depende tanto de días, sino de haber tenido relaciones eróticas coitales sin utilizar sistemas de anticoncepción.

En el caso que expones, la posibilidad de embarazo no es descartable porque antes de eyacular (“venirse”), el pene segrega un líquido preseminal, que el hombre no puede controlar y puede contener cierta cantidad de espermatozoides, especialmente si ha habido alguna eyaculación previa reciente.

Como la preocupación de quedaros “embarazados” está justificada, es fácil que tu regla se retrase o adelante algunos días debido a causas emocionales; si tu retraso va más allá de 14 días deberías realizarte un test de embarazo.

Porno y falta de erección

PREGUNTA Me da vergüenza consultar esto, pero la verdad es que llevo dos años en los cuales he tenido muy poco “sexo” con mi pareja: una vez al mes o menos. Entonces empecé a recurrir mucho al porno y con masturbación subsiguiente (recalcarque soy hombre).

El problema es que cuando veo pornografía mi pene entra rápidamente en erección y me excito al 100%, pero hace poco tuve “sexo” con mi pareja y todo comenzó bien, pero a los 10 minutos empecé a perder la erección a pesar de ver a mi pareja desnuda y excitada.

Mi consulta: ¿mi pareja ha dejado de excitarme y ya no la deseo? ¿Es ver pornografía lo que esté afectando a mi erección? ¿Cómo volver a rendir en el tema sexual con ella?

RESPUESTA DEL EXPERTO El consumo de pornografía con el objeto de entretener y vinculado al erotismo individual, no tiene por qué asociarse necesariamente a una pérdida de interés hacia tu pareja ni a dificultades en la erección.

No obstante, una exposición muy elevada a la pornografía, ha podido incrementar tu umbral de excitación sexual, de modo que te haga percibir las relaciones eróticas reales como menos sugerentes y muy predecibles.

Sería útil una conversación con tu pareja en relación a vuestra frecuencia de encuentros eróticos donde podáis expresar vuestras necesidades en el plano íntimo. Es un hecho que el deseo sexual se nutre de intimidad, de complicidad y de contacto piel a piel, por ello cuando se abandona o distancia el juego erótico, el deseo va apagándose.

Mi sugerencia es que limites la visualización de pornografía y asumas una cierta regulación personal que evite que interfiera en tu vida cotidiana y en tu relación de pareja.

Si con estas sencillas pautas no mejora tu nivel de deseo o manifiestas alguna irregularidad en tu erección, mi consejo es que solicitéis ayuda sexológica profesional.

¿Fetichismo con la regla?

PREGUNTA Tengo que hacerle una pregunta. Mi novio tiene especial interés en acostarse conmigo precisamente en los días en que tengo el periodo, ¿eso es fetichismo?, ¿qué ocurre?

Él no le da importancia y yo sí se la doy; también tenemos relaciones lógicamente otros días fuera de la regla, pero insiste en eso. No sé, no lo entiendo. Para mí, al margen de que pueda ser molesto (a veces lo es, no siempre), sobre todo es desagradable. Gracias por su consejo. Mónica.

RESPUESTA DEL EXPERTO Históricamente, el hecho natural del ciclo menstrual y las relaciones eróticas durante el período de “sangrado”, ha ido vinculado a leyendas, mitos, tabúes y falsas creencias.

En la actualidad, la educación sexual y sanitaria de este país ha ido derribando esas viejas ideas y la vivencia de la regla se vive de modo más amable, aunque incómodo en algunas ocasiones.

El hecho de tener relaciones eróticas durante la regla no es ningún inconveniente si ambos miembros de la pareja desean tenerlas. Considerando, como he comentado en otras ocasiones, que la relación erótica es muy versátil y trasciende a la genitalidad.

El fetichismo, al que haces alusión, es una peculiaridad erótica universal que consiste en la atracción de una de las partes, zonas, gestos o conductas del otro.

Lo cierto es que al implicar a ciertas partes del cuerpo o a la totalidad del mismo, hace que de alguna manera todos seamos un poco fetichistas, porque todas las personas suelen haber erotizado ciertos estímulos: un olor, una música, un sonido, un color de ojos, unos pechos, un culo, unas caderas, una prenda de ropa, una habitación, un espacio, una forma de mirar….

Una proporción mínima de personas hace de esta peculiaridad un problema, al crear más significado erótico en el objeto que en quien lo representa.

Posiblemente tu novio haya erotizado como estímulo tu periodo menstrual; no obstante, toda peculiaridad tiene límites que vienen marcados por tus deseos.

Más allá del pene

PREGUNTA Entiendo el “sexo” como un acto de goce mutuo. Yo recorro el cuerpo de mi mujer palmo a palmo, si se me permite la exageración, pero ella sin embargo es muy pasiva, no utiliza las manos para nada y creo que hay más partes erógenas en los hombres más allá del pene.

Cuando lo hablo con ella dice que no le sale y a mí me entristece. Somos muy jóvenes (ambos 28 años) pero siempre ha sido así, desde que empezamos a salir con 24. La frecuencia de encuentros es muy alta, así que no es un tema de inapetencia, creo. Raúl.

RESPUESTA DEL EXPERTO El deseo y los gustos eróticos son muy singulares y de carácter biográfico en cada persona, de tal modo que se van modificando con el paso de los años y la evolución dinámica de la relación.

Quizá estás sintiendo que vuestra vida erótica está siendo algo predecible y/o rutinaria, y por ello le planteas a tu mujer dinamizar vuestra vida íntima.

Interpreto que estás animando a tu mujer para que sea más proactiva y más versátil en el juego erótico. Todas las parejas tienen claro que al amor hay que dedicarse, pero al erotismo también hay que dedicarse.

Una conversación sincera con tu pareja, donde la animes a explorar otras posibilidades en vuestro erotismo para hacerlo más versátil, no sólo os permitiría descifrar otros prismas del placer sino que os permitiría de cara al futuro prevenir dificultades eróticas futuras relacionadas con un modelo genital de sexualidad muy reduccionista y estereotipado.