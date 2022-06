Consultorio de sexo: "Mi novio quiere dejar el condón pero yo tengo claro que no quiero tomar la pastilla, ¿qué podemos hacer?"

© Rattanakun via Canva.com. / Montaje: 20minutos.

nuestro experto, Santiago Frago.

Sexo tras un aborto

PREGUNTA Mi pareja y yo tuvimos un aborto natural hace ya cinco meses. Ahora le pregunto si está preparada para volver a tener sexo pero no lo parece. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a tener relaciones? Juan.

RESPUESTA DEL EXPERTO Las interrupciones involuntarias de un embarazo deseado suponen para la pareja un proceso de duelo que conlleva síntomas emocionales y físicos: tristeza, ansiedad, déficit de autoestima, miedo a que se vuelva a repetir en el futuro la situación y alteraciones hormonales en la madre.

Siendo el duelo por la pérdida un proceso universal, el perder un hijo en el seno materno es un duelo especial porque la vida se da la vuelta y no permite a la madre y al padre despedirse de su bebé, que ha compartido vida con ellos.

Cada mujer lo vive de modo diferente y dicha vivencia está condicionada a diversas variables: duelos previos, apoyo de la pareja, tiempo de embarazo, cercanía familiar y la sensibilidad médica y sanitaria.

Nos preparamos como sociedad para evitar muchas situaciones: pandemias, catástrofes, accidentes de tráfico, embarazos inesperados e ITS, pero nunca se está preparado para la pérdida y menos perder un hijo.

Tu pareja está procesando su natural duelo de modo particular y eso suele necesitar tiempo.

Trascurridos dos meses del aborto, el cuerpo de una mujer está ya preparado para volver a concebir y se restaura la ovulación, otra cuestión es el tiempo emocional necesario para volver a intentarlo, porque el duelo sigue estando presente.

En ocasiones suelen convivir nuevo embarazo y duelo; o puede suceder, que el embarazo “aparque”, que no olvide, el duelo anterior. En definitiva, la experiencia de un aborto no se olvida, se aprende a vivir con ella. El tiempo y tener otros hijos puede mitigar algo el dolor pero la cicatriz emocional suele persistir como recuerdo.

Triple vacuna

PREGUNTA A mi marido, que tiene triple vacuna, le diagnosticaron el covid hace tres semanas y tuvo síntomas muy leves. Yo también tengo las tres dosis. ¿Me puede contagiar el covid con las relaciones sexuales? Gracias. Aurora.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si ya no tiene síntomas y estáis vacunados correctamente, no hay ningún inconveniente en que reanudéis vuestra vida erótica habitual.

Desconfianza o ignorancia

PREGUNTA Mantengo una relación estable desde hace más de 7 años y seguimos usando el preservativo como método anticonceptivo. Nos gustaría dejarlo porque mi chico dice que no tiene la misma sensibilidad que si lo hace sin él, pero el caso es que no llegamos a confiar en otro método, no sé si por desconfianza o ignorancia.

Por mi parte, yo no quiero tomar pastillas anticonceptivas, eso sí que lo tengo claro, entonces ¿qué nos aconsejas en este caso? Gracias. Elena.

RESPUESTA DEL EXPERTO Hay gran diversidad de sistemas de anticoncepción porque no hay ninguno ideal. Y es que, realmente, no hay métodos anticonceptivos, hay personas que eligen métodos, en base a sus peculiaridades y singularidades de pareja.

La fiabilidad de la mayor parte de los sistemas de anticoncepción es alta, mucho más alta que los usuarios. Comentas que no quieres utilizar anticoncepción de tipo hormonal, y eso reduce las alternativas a la utilización del preservativo femenino, a la colocación de un DIU de tipo no hormonal, a explorar métodos naturales de anticoncepción, métodos quirúrgicos o anticoncepción hormonal masculina.

Tu edad y el deseo de tener o no hijos es un elemento a valorar a la hora de decidirse por uno u otro método. El preservativo femenino o condón vaginal es un método todavía no muy utilizado, quizá debido a la falta de conocimiento sobre el mismo y a cierta resistencia por parte de las mujeres en asumir el método.

Los métodos naturales tienen ventajas e inconvenientes. Ventaja fundamental es que son comportamentales, responsabilizan a ambos miembros de la pareja; inconveniente a señalar es que no dan un 100% de eficacia anticonceptiva.

Los métodos quirúrgicos: vasectomía, oclusión tubárica y ligadura de trompas, suelen elegirse para poner fin a la vida reproductiva o tras haber optado por no tener hijos. El DIU no hormonal es otra posibilidad que puedes consultar con tu ginecóloga habitual. Y hay otras alternativas, como el diafragma y cremas espermicidas que también podéis valorar.