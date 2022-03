Consultorio de sexo: "Me basta con el coito y los juegos, pero mi novio me pide más cosas en la cama, ¿debo negarme?"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar su web aquí.

Hacerlo con un tercero

PREGUNTA Tengo el deseo de que mi mujer practique sexo con otros hombres. De hecho ya está en contacto con uno, pero no ha habido ocasión aún.

Y mi pregunta es la siguiente. ¿Hago bien en dejarla? Ella nunca me lo ha pedido, he sido yo el que le ha dado la idea y ella lo ha cogido bien.

RESPUESTA DEL EXPERTO En tu pregunta se percibe un deseo contradictorio, por un lado hay un deseo de explorar nuevas eróticas y por otro lado un cierto temor a que estas innovaciones acaben provocando un malestar personal y/o relacional.

Mi sensación es que estáis en una fase de vuestra relación de pareja que requiere una conversación acerca de los deseos de cambio en el plano íntimo de vuestra relación. Una consulta a un profesional puede ser conveniente para que pueda valorar esa posibilidad de cambio en el terreno erótico.

Le dije que tenía el pene pequeño

PREGUNTA Mi novio y yo no podemos hacer el amor. La primera vez que intentamos hacer algo le dije una cosa muy fea pero que me salió sin pensar en consecuencias: que era el chico con el pene más pequeño con el que he estado.

Lo habremos hecho contadas veces y noto que su cabeza siempre está pensando en esas palabras que le dije. Son ya tres meses sin poder hacerlo. ¿Como podríamos superar esto?

RESPUESTA DEL EXPERTO En pareja, y más al inicio de una relación, se dicen cosas que con el tiempo pierden o ganan significado.

El adjetivo ‘pequeño’ no es mal considerado cuando nos referimos a ciertas partes del cuerpo como la nariz, la oreja, la mano, la vulva….; pero cuando hace referencia al pene se percibe un cierto ataque a la masculinidad, debido a reminiscencias de tipo cultural y educativo.

Desconozco cómo evalúas la calidad de vuestros encuentros eróticos, porque han podido ser escasos pero quizá hayan sido de buena calidad, y por ello aquella inoportuna frase deje de ser significativa.

Y si, por el contrario, tu pareja considera que vuestra relación erótica no es satisfactoria probablemente considere que aquella frase “fea” tenga más de certeza que de inoportunidad.

Necesitáis asesoramiento sexológico para que el profesional evalúe vuestra relación erótica y aporte claves sexológicas para disfrutar de los pequeños y grandes placeres de la vida.

Me excitan sus vídeos de otras relaciones

PREGUNTA Llevo con mi pareja actual un año de relación estable, hemos hablado mucho de sus relaciones pasadas, sobre todo porque yo era el que le preguntaba.

¿Es normal después de que me haya contado muchas experiencias suyas pasadas y me haya enseñado algún vídeo suyo teniendo sexo con algún ex suyo que me ponga caliente viendo esos videos?

RESPUESTA DEL EXPERTO Resulta evidente que vuestros niveles de complicidad han llevado a que tu pareja te contara e hiciera explícitas sus imágenes y experiencias con anteriores parejas.

Si tu marco con ella se centra en el 'aquí y ahora' de vuestra relación no debe de preocuparte que la contemplación de tu pareja en un contexto erótico ajeno a vuestra realidad actual pueda movilizar tu deseo y excitación erótica. Sencillamente estás viendo imágenes o escuchando relatos sin significado emocional y amoroso a tiempo real.

No acabo de ver la penetración anal

PREGUNTA Mi novio me ha propuesto la penetración anal, dice que es muy placentera (de relaciones anteriores suyas), pero yo no acabo de ver cómo puede haber placer con esa práctica. No me atrae nada, me basta con el coito vaginal y los juegos, ¿debo negarme?

RESPUESTA DEL EXPERTO Los gustos y los deseos eróticos se mueven en clave de diversidad y además se van modificando con el paso de los años y la evolución dinámica y cambiante de la relación.

Negarse a hacer algo que no te gusta es un gesto de cuidado hacia ti misma y hacia tu relación, además de ser un gesto de sinceridad hacia tu pareja. El deseo tiene sus tiempos, sus claves y no hay que presionarlo. Lo que hoy te gusta mañana puede dejar de gustarte y viceversa.

Es interesante abrirse a la versatilidad en cuanto a los juegos eróticos, pero no es menos cierto que dicha versatilidad está condicionada a tus deseos.