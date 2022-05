Consultorio de Psicología: "Mi pareja es plana de sentimientos, fuma porros, me pone de los nervios, vive enfadado y lo pagamos el resto"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

¿Deprimido pero feliz?

PREGUNTA Tengo un amigo con tendencias suicidas, de hecho lo intentó hace cinco años cortándose en las muñecas. Ahora han puesto un teléfono de ayuda, pero creo que eso no basta con el caso de mi amigo.

Esto que voy a decir puede sonar extraño, pero creo que se siente a gusto en su depresión, de la que está diagnosticado y en tratamiento con pastillas desde hace ya 7 años. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Se puede ser feliz en la depresión? Gracias. Estoy atento a su respuesta. Alberto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No se puede ser feliz en medio de una depresión, pero es verdad que hay personas que se sienten “cómodas” por las ventajas secundarias que conlleva su depresión (atención extra por parte de familiares, amigos…).

De todas formas, una depresión siempre es un tema muy serio, al que hay que poner el mejor remedio posible. Su amigo, además de la medicación, claramente necesita ayuda psicológica para salir de este estado, para encontrar el bienestar emocional que le falta, para recuperar ilusiones y esperanzas y enfrentarse a la vida con ánimo.

Lo mejor que puede hacer por él es animarle a que tenga el tratamiento psicológico que tanto le puede ayudar. Muéstrele seguridad en su capacidad de recuperación, pero especialmente muéstrele confianza en su valía personal.

Si le quiere ayudar, anímele a dar ese paso para que empiece el tratamiento y esté a su lado en los momentos de dudas y dificultades. Quizás le venga bien a su amigo leer 'Recuperar la ilusión'. ahí detallo cómo salir de estas situaciones tan difíciles.

Se monta sus películas

PREGUNTA He estado 4 años con mi última pareja. Creo que me conquistó con un paripé durante un año. Después del confinamiento se convirtió en una persona soez, plana de sentimientos, un energúmeno (el típico que grita a otros coches y amenaza, pues lo mismo con su familia y conmigo).

Fuma porros, tiene 38 años, he querido dejarle y siempre vuelve diciendo que está mejor, que ya no está deprimido ni cabreado... Y volverá otra vez, es su dinámica, vivo el día de la marmota con él.

No es machista, se lo hace a hombres y mujeres, no sé si es maltratador psicológico o es esquizofrénico, porque aunque no tiene delirios se monta sus películas... En fin que se hace el tonto ¿o lo es? Es que me pone de los nervios a mí y a cualquiera, y ya no sé cómo explicárselo. Vive enfadado y lo pagamos el resto, no sabe controlar la cólera.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que expones parece claro que tu pareja es una persona muy inmadura, con ausencia total de Autocontrol Y Regulación Emocional, con unos hábitos muy arraigados que nos indican que no va a cambiar, pues para hacerlo primero tendría que reconocer que necesita ayuda profesional y no tratar de engañar siempre con las mismas tretas.

Una persona que no es capaz de respetarte, repetirá una y otra vez el mismo patrón. No se trata de que hables con él; ya has visto que ni razona, ni escucha.

No te dejes engañar, en él todo es una impostura. Si de verdad quisiera cambiar lo primero que tendría que hacer es seguir un tratamiento psicológico, pues él solo no conseguirá alcanzar el equilibrio emocional que no tiene.

Llevas 4 años con alguien que te engañó desde el principio. La solución no es engañarte ahora tú y creer lo que no va a suceder. La única forma de ayudarle es que reciba tratamiento profesional, y la mejor forma de ayudarte a ti misma es poniendo distancia física y emocional.