Consultorio de Psicología: "Mi cuñado se me insinúa y trata de besarme, ¿se lo digo a mi hermana y a mi marido, qué puedo hacer?"

Quien tiene que estar bien soy yo

PREGUNTA Tengo una relación de casi un año en la que todo va aparentemente bien. Hace 10 días, mi pareja me dice que sigue sin superar la relación anterior (de la que ya han pasado dos años).

Me dice que asiduamente le ha mandado wassap para pedirle explicaciones, y ella le dice que pase página que no quiere nada con él. También me dice que se apuntó a yoga al mismo sitio que iba ella, porque sabía que iba ella.

Además, a esto hay que sumar que trabajan juntos y ella está casada y con hijos, con lo cual se veían de manera exporádica. Por otro lado, y en lo que respecta a mí, ha decidido que no estemos juntos, que tiene que superar esto solo.

Yo lo quiero muchísimo pero no sé qué hacer, cómo ayudarle. Por otro lado pienso que la que tiene que estar bien soy yo. Y que él se lo ha buscado. ¿Qué puedo hacer, cómo puedo ayudarle a olvidar a la otra? ¿Cómo puedo hacer para estar bien yo?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Su pareja acaba de ser muy claro. En efecto, necesita tiempo, y quizás hasta ayuda profesional, para superar definitivamente la “fijación” que aún tiene con su anterior relación.

La mejor ayuda que puede ofrecerle es darle ese tiempo que él pide; pero no para estar pendiente de si él avanza; es un tiempo que conviene utilizar para reencontrarse consigo misma, para sentirte bien, para coger fuerzas y nuevas ilusiones.

No sabemos si su actual pareja superará definitivamente esa relación y esa dependencia que muestra, pero su vida, la suya, no debe estar en función sólo de lo que él haga.

Es importante que recupere su estabilidad emocional, que salga con otras personas, que coja distancia, incluso distancia afectiva, para poder actuar con objetividad y no depender de los avances o retrocesos de su pareja en su relación anterior.

En definitiva, la mejor forma de ayudar a su pareja es diciéndole que pida ayuda profesional; la mejor forma de ayudarse usted, es recuperando su libertad, su alegría y subiendo su autoestima.

Dormir con el padre de mi hijo

PREGUNTA Tengo 22 años y llevo 6 años con mi novio. Tenemos una niña de 4 años. Mi padre no me deja dormir con él; si él se queda en mi casa tiene que irse a dormir a otro cuarto. Y si yo voy a su casa no me deja quedarme a dormir. No importa la hora que sea, tengo que regresar.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Su padre parece que lo que intenta evitar es que tengan más hijos, cuando su situación no parece tan estable como para poder atenderlos de forma autónoma e independiente.

En estos casos, conviene que el foco no sea tanto si puede dormir o no con su novio; sino qué tienen que hacer para poder vivir de forma independiente los tres (la pareja y la niña).

Ya tienen una hija de 4 años, parece lógico que sus esfuerzos se encaminen a conseguir esos medios que les permitan independizarse de sus respectivas familias.

La madurez se demuestra con hechos, y los niños merecen vivir en unas condiciones que les proporcionen estabilidad y seguridad. Ese debería ser el principal objetivo de ustedes dos.

De bromista a soez y estando sobrio

PREGUNTA Le escribo con una pregunta que me tiene muy angustiada desde hace unos años. Mi hermana mayor y yo nos llevamos 6 años, ambas tenemos pareja estable e hijos. Cuando podemos hacemos cosas todos juntos y tenemos gustos similares. Sin embargo, desde hace años ha habido episodios un tanto incómodos en los que la pareja de mi hermana, con quien me llevo muy bien, se me insinúa o trata de besarme, sobre todo cuando está de fiesta y, claro, cuando mi hermana no está presente.

Una vez, llegó a decirme que me amaba, medio en broma medio en serio. Estos han sido hechos aislados a los que yo no les di importancia en su día , porque él es muy bromista y pensé que me estaba vacilando. Sin embargo, hace 3 años se me insinuó de forma directa, hasta soez, y estando sobrio.

Desde ese día vivo atormentada cada vez que los veo (no vivimos en la misma ciudad), evito quedarme a solas con él y salir de copas con ellos. Mi relación con mi hermana es muy buena, pero nunca me he atrevido a contarle esto ni a ella, ni a mi marido, ni a nadie de mi familia. Temo romper una familia, o volver las relaciones difíciles entre nosotros. ¿Qué debo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Quien se ha comportado de forma inapropiada es su cuñado. Recuerde que usted es la víctima de esa situación, no la culpable; por ello, no debe ser quien pague las consecuencias.

La próxima vez que se vean, en lugar de tratar de evitar a su cuñado, busque el momento para hablar a solas con él. Y hágalo de forma tajante, con una actitud seria y cortante que no de lugar a posibles interpretaciones erróneas. Dígale, que no va a tolerar insinuaciones por su parte, que tenga claro que a la mínima que vuelva a intentar sobrepasarse (incluso aunque sea con una broma) comentará este hecho a su hermana y a su marido.

Una vez dicho esto, no espere a su respuesta, de media vuelta y reúnase con los suyos. Estas personas necesitan una actitud muy clara, firme y valiente, para terminar con sus “insinuaciones” y con sus “jueguecitos”, que demuestran falta de respeto hacia usted, hacia su hermana y hacia su marido.

Repito, no tiene que renunciar a su familia, pero sí conviene que, de una vez por todas, ponga las cosas muy claras. Si él, en lugar de asumir lo que ha hecho, siguiera con una actitud provocadora, en esos momentos sí que conviene que lo hable con su marido y su hermana, pero sólo si se dan esas circunstancias. Muchos ánimos y no deje que este tema siga atormentándola.