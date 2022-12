Consultorio de Psicología: "Para mí la Navidad es un suplicio, necesito consejos para guarecerme de tanta felicidad postiza"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Perder el bebé

PREGUNTA Hace un mes que perdí al bebé que esperaba, estando de 5 meses. Debido a esto no soy capaz de dejar de llorar, no quiero salir de casa ni ver a nadie ni hacer nada. ¿Qué puedo hacer para volver a la vida y cómo hacer para que la pareja no se vea afectada por esto? Gracias

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda, a la pérdida del feto, y la consiguiente tristeza y desolación que esta muerte conlleva, hay que añadir la revolución hormonal que se produce en tu organismo.

Tu pareja puede resultar de gran ayuda, y es importante que el equipo que os ha atendido le comenten cómo es tu estado físico, tu situación anímica y cómo puede ayudarte a superar este hecho tan triste y lamentable.

Es crucial que recibas ayuda profesional. Esta pérdida es especialmente traumática para la madre, por lo que en la mayoría de los casos se necesita terapia psicológica. Mientras la recibes, conviene que te fuerces un poco e intentes volver a la vida cotidiana, que salgas de casa y te te llenes de actividades que te impidan estar dando vueltas continuamente a la pérdida que has tenido.

En estos casos, la terapia ocupacional (estar muy ocupada) es de gran ayuda, pero, repito, todo indica que precisáis ayuda psicológica tú y tu pareja.

Trastorno límite

PREGUNTA Alguien muy cercana a mí ha sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad (TLP). Nos contaba que a veces tiene "crisis" que se caracterizan por verlo todo negro, pensamientos fatalistas y horribles sobre si misma que después desaparecen.

¿Podría ayudarme a entenderlo? ¿Por qué se producen esas crisis? ¿Qué ocurre en esos momentos en esa persona?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En general, el trastorno límite de la personalidad es una enfermedad mental compleja que condiciona tanto la vida de la persona que la padece, como de quienes están a su alrededor.

La persona que tiene TLP tiende a actuar con falta de autocontrol emocional. En general, son personas impulsivas, poco constantes, con crisis de agresividad, con cambios de humor permanentes, con muchas inseguridades y carencias…

Su falta de regulación emocional condiciona enormemente su relación con las personas que la rodean. Es crucial que tanto la persona que padece TLP como su entorno más cercano, reciban apoyo y orientación de los profesionales de la Salud Mental. Estos profesionales, una vez realizada una evaluación exhaustiva del caso, les dirán cómo pueden y deben actuar.

A gusto en la melancolía

PREGUNTA Todo el mundo está contento con estas fechas y para mí la Navidad es un suplicio. Necesito consejos para guarecerme de lo que supone tanta felicidad que a mí me parece postiza.

No soy una persona depresiva, aunque en la melancolía, por así decirlo, me encuentro a gusto. Por eso no puedo con esto, pero no sé cómo aislarme. Estoy más irritable. Gracias y enhorabuena por el consultorio. Alberto G.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Su situación es muy conocida para los profesionales de la psicología. La solución no es aislarse. La tristeza la provocamos nosotros con nuestros pensamientos y con nuestros recuerdos. Sin darse cuenta, en su caso, su mente ha aprendido a estar mal en navidad. Afortunadamente, podemos aprender a estar bien, y eso depende básicamente de cómo afrontemos nuestras emociones y nuestros pensamientos.

La primera reflexión es que seamos conscientes que las navidades no son culpables ni responsables de nuestro malestar. Comenta que es una persona con tendencia a la melancolía, pues lo último que puede o debe hacer es darle vueltas a la situación y quedarse en casa rumiando su tristeza.

Aunque le cueste un mundo, es importante que salga, que pasee, que haga ejercicio, que se llene de actividades… y de buenos aliados. En este sentido, recuerde que los niños serán la mejor compañía en los momentos de tristeza o nostalgia. Un niño hace milagros con nuestro estado de ánimo.