Consultorio de Psicología: "Mi hijo está muy apegado a mí, llora mucho al dejarle en la escuela, y yo también lloro"

Melancolía primaveral sin causas

PREGUNTA La llegada de la primavera me produce una profunda tristeza, es cíclico, y lo paso realmente mal. Son tres o cuatro meses, hasta julio o agosto incluso, en que no levanto cabeza.

Me invade la melancolía y no tengo ganas de salir ni con amigos ni con mi mujer y/o mis hijos (tengo dos niños de 6 y 8 años). No consigo relacionarlo con nada, no he tenido una experiencia traumática a la que pueda acharle esto, pero la realidad es que es un periodo lúgubre del año.

Luego, con el verano, mi humor cambia a mejor. Mi mujer lo nota y lo soporta, pero tampoco sabe cómo ayudarme. He intentado ver si hay gente a la que le pasa lo mismo y no encuentro nadie con quien compartir esta experiencia. ¿Debería medicarme de alguna forma para salir de esta situación? Agradecido. Raúl.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Muchas personas sienten astenia primaveral. Es un tema muy físico; al llegar la primavera se produce una bajada de nuestras defensas, que termina influyéndonos a nivel anímico, pues provoca una descompensación de determinados neurotransmisores.

En esta situación, muchas personas, antes de llegar la primavera, ya empiezan a tomar algunos complementos vitamínicos, para prevenir esa bajada de su estado de ánimo.

De todas formas, a nivel conductual, hay que hacer lo contrario de lo que usted hace: nada de quedarse en casa, nada de no salir, nada de enclaustrarse… Recuerde que el ejercicio es el antidepresivo natural.

Refúgiese en sus hijos, juegue con ellos, oblíguese a salir con su mujer y sus amigos… Haga lo contrario de lo que su “cuerpo” le pide; muéstrese muy activo y así conseguirá romper esa inercia, sin necesidad de pasar 3 o 4 meses malos usted y su familia.

En definitiva, anticípese a su astenia primaveral, refuércese físicamente y recuerde que la terapia ocupacional (volcarse en la acción) con frecuencia es la mejor medida que podemos tomar.

Adolescente indomable

PREGUNTA Tengo un hijo adolescente de un carácter indomable. Tiene 15 años y se niega a todo lo que le digo, incluidas cosas básicas de higiene de su cuarto, de comportamiento... Lleva así 7 u 8 meses. Es violento, muy violento.

Nada que ver con sus dos hermanas, también adolescentes, de 17 y 14 años, que son un amor. No sabemos mi mujer y yo cómo encauzarlo, porque lo que le pueda contar es poco. Necesitamos ayuda urgente, saber cómo reaccionar. Gracias por su consejo. Álvaro, 50 años.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que cuenta, está claro que su hijo está en plena confusión de adolescente y que si su comportamiento es violento, ustedes necesitan ayuda profesional. Los psicólogos vemos constantemente estos casos en consulta.

No se agobien pensando que su hijo no va a querer ir al psicólogo, es con ustedes, con los padres con quien empezamos a trabajar, para hacer una evaluación de lo que está sucediendo con su hijo, y con sus conductas familiares, y darles orientaciones y pautas muy precisas a ustedes, de cómo deben actuar y cómo pueden reconducir la situación con su hijo.

En el fondo, él es el primero que está mal, pero está totalmente perdido y no sabe cómo salir de esa situación. En libros como 'El adolescente indomable', del psicólogo Ángel Peralbo, que dirige el área de adolescentes de nuestro equipo, podrán ver cómo actuar en casos como el que presenta su hijo.

No dejen pasar más tiempo, pues la situación irá a peor, pidan pronto esa ayuda profesional y sigan ustedes las indicaciones que les faciliten los profesionales de la psicología.

Lágrimas en el cole

PREGUNTA Soy madre soltera. Tengo un hijo que pronto cumplirá 7 años. Vivo con mis padres y hermanos. Tengo tristeza y frustración, no sé cómo llamarlo.

Mi hijo está muy apegado a mí porque soy la que siempre he estado con él. Siempre ha tenido clases virtuales y ahora está en primero y es como algo nuevo para él. Se pone a llorar cada vez que lo dejo.

Yo también lloro de tristeza porque quiero que él se adapte, que estudie, no sé qué hacer, soy muy sentimental y mi cabeza se llena de pensamientos negativos.

La maestra dice que se porta bien y me aconseja que sea otra persona la que lo deje en la escuela. Necesito su ayuda.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La maestra de tu hijo te está diciendo la verdad. Tu hijo siente perfectamente que tú estás preocupada, que lo pasas mal, que lloras… y eso le produce intranquilidad, desconfianza y tristeza, pero todo eso se le pasa en el momento en que ya te marchas y él se integra con sus compañeros en la clase.

Es crucial que tu hijo te vea alegre hablando de su clase, de sus estudios, de su maestra, que sienta que estás contenta y feliz de lo bien que se lo va a pasar en su escuela, y si eso te resulta muy difícil tiene razón su maestra: es mejor que lo lleve otra persona a la escuela para romper ese círculo de llantos y tristeza.

Tu hijo estará bien y se quedará bien en cuanto te vea a ti bien. Es importante que puedas conseguir la regulación de tus emociones, y para ello tendrás que controlar esos pensamientos tan negativos que anidan en tu mente y te provocan tristeza y desesperanza. En el libro 'La inutilidad del sufrimiento' detallo cómo controlar esos pensamientos y cómo superar esos estados de tristeza.

Recuerda, en cuanto trabajes tu seguridad y tu confianza en ti misma tú y tu hijo estaréis mucho mejor.