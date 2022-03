Consultorio de Psicología: "Tengo un 'amigo especial' que me ha mentido, me siento dolida, pero no quiero perderle"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es.

Problemas con la hermana

PREGUNTA Han operado a mi hermana de cataratas, ha salido bien pero como no dilataba la pupila se lo han tenido que hacer en quirófano y la han lesionado el iris.

Ya en casa tiene que darse colirio, se lo han dado los hijos, pues la veía muy poco partidaria de que yo se lo diera, no he sido capaz por miedo.

Ya sé que es culpa de mi inseguridad pero ella tampoco ayuda mucho, pues nunca ha confiado totalmente en mis capacidades. Creo que estorbo. Estoy muy desanimada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Céntrate básicamente en lo que te sientes más segura, y que puede ser de ayuda para tu hermana. Por ejemplo, en lugar del colirio, conversa con ella, pregúntale cómo se siente, dile que entiendes que esté preocupada, pero que estás ahí con ella para ayudar en todo lo que puedas.

Coméntale qué le apetece comer (y se lo preparas), si necesita que compres algo, que llames a alguien… En definitiva, no te centres tanto en los cuidados médicos, que ahí te puedes sentir más insegura, y hazle compañía y vuélcate en esos temas que ahora le pueden resultar de gran ayuda.

Por último, si está preocupada con su intervención y cómo quedará, intenta utilizar al máximo el sentido del humor para que se relaje. Además, seguro que hay anécdotas que habéis vivido juntas que le gustará recordar. Lo importante es que sienta que estás “ahí”, con ella, a su lado, en estos momentos.

Una madre que no escucha

PREGUNTA Tengo 37 años y desde que nací recuerdo que nunca he podido tener una conversación con mi madre, cada vez que intento contarle algo es como que me cambia de tema o no me escucha, porque si le pregunto lo que piensa de lo que le comenté me dice "no sé de qué me hablas".

O cuando me pregunta dónde está algo y se lo digo lo tengo que repetir mil veces pero noto que cuando alguien dice algo que a ella le conviene en ese momento ella escucha muy bien. Cada vez que hablamos me doy cuenta de que hablo sola y que termina siendo por su parte un monólogo.

No es un tema de la edad porque llevo toda mi vida así desde que ella era joven. Quería saber qué puedo hacer, cómo tengo que actuar cuando una persona no te escucha y no te presta atención. Muchas veces me siento muy sola porque no puedo contarle mis problemas. Muchas veces dije esto no tiene solución, y por eso ya no opino y dejo que ella haga su monólogo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Intenta empezar vuestras conversaciones por temas o cosas que sabes que a ella sí que le interesan o le gustan, para despertar su atención y que te resulte más fácil continuar después, pero no esperes lo imposible.

Tampoco insistas cuando ves que tu madre no te presta atención; en esos momentos, lo mejor es cortar y no continuar. De esa forma, no refuerzas su actitud y tú tampoco te quemas innecesariamente.

Si tu madre ha sido así siempre, esas conversaciones que echas en falta, seguramente es mejor que te las plantees con otra persona de confianza. En cualquier caso, trabaja tu autoestima y tu seguridad personal, para no depender tanto de la aprobación u opinión de otras personas. En este aspecto, es posible que te pueda ayudar leer 'Lo mejor de tu vida eres tú'; ahí detallo cómo ganar con confianza, seguridad y subir tu autoestima.

Una persona maravillosa, pero...

PREGUNTA Tengo un amigo 'especial'; te lo presento así porque oficialmente solo somos amigos. Cuando nos conocimos todo empezó a fluir y llevarnos genial, hasta que un día, a los pocos meses, acabamos acostándonos, y ya llevamos así más de un año.

Se habló en un principio que solo éramos amigos y que eso no influiría, pero a mí me daba miedo que yo pudiera gustarle y hacerle daño, ya que a mí no me atraía físicamente. Aunque también dejé claro que nada de acostarse con nadie más.

Tras muchas confidencias, momentos, viajes, risas... la situación para mí es otra, podría decir que quiero una relación, porque todo lo que vivimos juntos ya es como una relación. A pesar de eso, él mismo dijo hace poco que "lo ve igual que al principio", cuando me resulta imposible pensar que lo ve igual y que no sienta algo por mí.

Confío en él plenamente, porque es una persona maravillosa, que, al igual que yo, tuvo una relación toxica anterior, y juntos nos hemos ido curando. Pero últimamente sé que me ha mentido y ha salido con un par de chicas y no con amigos como me había hecho creer.

Me da igual con quien haga planes, pero aunque solo haya salido de fiesta siento que si miente es porque se siente culpable, y sabe que está mal. Además, la última chica fue una con la que me dijo que no quería tener contacto por diversas razones. Yo me siento muy dolida y decepcionada, y revivo cosas que me hizo mi ex.

No me atrevo a decirle que he pillado la mentira, y me da mucho miedo perder a una persona tan compatible, que tanto bien me ha hecho y con la que comparto todo. No quiero volver a pasar por lo mismo ni a estar pendiente de mentiras que solo me provocan nervios e intranquilidad constantes, afectando a mi vida diaria. Pero no quiero perderle...

RESPUESTA DE LA EXPERTA Comentas que no te dice que ha quedado con determinada chica porque se siente culpable; desde luego esa es una opción, pero otra es que quizás trata de evitar tu reprobación.

Es crucial que en una relación las personas tengan confianza para decir la verdad, porque esas mentiras que has constatado pueden terminar incluso hasta con vuestra amistad.

Es mejor que le digas que entiendes que si no tenéis una relación de “pareja”, aunque te resulte molesto, no puedes pedirle que no salga con otras chicas; coméntale que se sienta con libertad para hacerlo y que, con la misma libertad, tú verás si lo asumes sin coste emocional o si necesitas alejarte un poco; al menos en las relaciones íntimas.

En definitiva, no podéis vivir alimentando una mentira, pero sí podéis intentar llegar a un Acuerdo que resulte válido para los dos. En el libro 'Amar sin sufrir' trato de detallar lo que es vital y lo que es razonable 'negociar'.

Por último, tu amigo no tiene culpa de lo que te hizo tu ex; intenta que él no pague las consecuencias.