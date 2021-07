Consultorio de Psicología: "Me cuesta mucho relacionarme, tengo ansiedad, estoy a la defensiva, necesito ayuda"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Padre drogadicto

PREGUNTA Mi pareja desde hace 11 años está teniendo crisis de ansiedad casi a diario que se controla con ansioliticos. El tema es que desde que nació ha vivido situaciones feas en casa por culpa de que su padre es drogadicto y alcohólico; la madre, lejos de intentar que se diese cuenta de lo que estaba pasando, lo metía en medio de sus peleas, incluso lo mandaba con el padre para vigilarlo y que luego le contase dónde había estado.

No sé cómo ayudarle porque realmente dice que no está preocupado ni nervioso por nada, simplemente le aparecen estas crisis y ya está, aunque todos pensamos que puede ser por este motivo. Hace 8 años que se independizó y dejó a un lado los problemas familiares aunque no del todo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda, ha tenido una infancia y unas vivencias muy difíciles en esas etapas de la vida en las que somos tan vulnerables a nuestro entorno. Esas crisis de ansiedad demuestran que intenta superarse en su día a día, pero que necesita ayuda psicológica.

A veces las crisis son como una llamada de atención de nuestra mente, que nos indica que está al límite y necesita poder vivir con menos tensión y más equilibrio emocional.

Comentas que toma ansiolíticos, y probablemente los pueda necesitar, aunque es competencia y facultad de su médico, pero de forma complementaria le vendría muy bien recibir tratamiento psicológico.

Una persona que ha sido capaz de superarse, de salir adelante en situaciones tan difíciles, demuestra que tiene gran capacidad de reacción, pero también que emocionalmente hay muchas áreas que deben trabajarse, para que no siga arrastrando una mochila tan pesada, tan llena de vivencias difíciles y situaciones límites.

Seguro que tiene tu apoyo emocional, pero espero que pronto tenga también el tratamiento psicológico adecuado.

Insegura

PREGUNTA Tengo una relación desde hace 4 años. En el camino hubo cosas como infidelidades por ambas partes, intentamos alejarnos pero entre ambos ya había un cariño hasta que él decidió, a los dos años, decir que quería que fuera su novia.

Siento que aún falta algo, empecé a sentirme insegura de mí misma, me siento con baja autoestima, necesito saber si es mejor terminar la relación o el problema soy yo. Yo lo amo pero no me gusta sentirme así.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda, conviene que trabajes tu equilibrio y tu independencia emocional. No se puede establecer una relación renunciando a ser tú, para intentar parecerte a ese “ideal” que busca la otra persona. Eso no es fomentar una relación madura.

En el libro 'Amar sin sufrir' verás la diferencia entre lo que sientes, lo que podrías sentir, lo que siente él y… cómo deberían ser las relaciones con éxito: relaciones desde el equilibrio, el cariño y el respeto mutuo.

Sí que necesitas ayuda psicológica, para conseguir centrarte en tu seguridad y en tu equilibrio emocional. A partir de ahí podrás afrontar relaciones con madurez, y no con el sufrimiento y la ansiedad permanente que tienes ahora.

En definitiva, primero trabaja psicológicamente contigo, y después verás con tu especialista si él es la persona adecuada o no para una relación sana.

Problemas con la cuñada

PREGUNTA Hace tiempo tenía buena relación con la pareja de mi cuñado hasta que me di cuenta de que iba conmigo por interés y me utilizaba (para ahorrarse dinero o por aburrimiento).

Entonces decidí tomar distancia y cuando hay reuniones familiares siento que me lanza puyas o hace comentarios fuera de lugar para hacerme sentir mal. Yo soy una persona bastante transparente y me siento incómoda, y se me nota a leguas en mi cara que algo no va bien con ella.

Ella se aprovecha de esto y delante de los demás se hace la víctima como dejando ver que la problemática soy yo. Y lo peor, que delante de los demás me trata 'bien' pero a solas es otra persona.

Sólo quiero mi espacio y no me interesa tener una relación de amigas porque siento que cuando hago lo que ella quiere estamos bien, pero por si el contrario no lo hago soy su enemiga. No me interesa una persona así, el problema está en que a mi cuñado lo valoro y lo quiero muchísimo. Me sienta mal que él se sienta mal por esta situación.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que detallas, parece que nos encontramos ante la típica persona manipuladora que sabe muy bien que eres una sensible, que intentas ayudar y que no te gustan las tensiones.

Estas personas son muy hábiles a la hora de “actuar” y “representar” un papel; y al contrario de lo que te pasa a ti, disfrutan creando tensión y malestar.

Pero recuerda que tú no eres responsable de sus conductas ni de cómo pueda sentirse tu cuñado. Lo que sí que resulta crucial es que actúes con asertividad y mucha inteligencia emocional; que sepas cómo desactivar sus críticas, que no caigas en sus provocaciones y muestres una estabilidad emocional que te aleje del perfil de persona manipulable.

Quizás te preguntas cómo hacerlo, cómo lograr estos objetivos. En el libro 'Emociones que hieren' detallo cómo actuar con estas personas, cómo conseguir que no nos afecten sus conductas y cómo desactivar sus manipulaciones. ¡Seguro que lo consigues!

Siempre igual con los chicos

PREGUNTA A los 16 años conoci a un chico del cual me enamoré duramos 4 años. En esos 4 años no me sentí querida, apreciada y valorada por él, me hizo mucho daño, mentiras, engaños, infidelidad, etc.

Tenía mucho control sobre mí, él sabía qué decir, cómo actuar, cómo ser conmigo para perdonarlo, me costó muchísimo terminar con la relación.

Cada vez que he conocido a un chico, al principio todo muy bien, después han cambiado, me han engañado, me han dejado por otra persona o siempre me han hecho sentirme mal conmigo misma, no valorada, no querida, mal con mi cuerpo, mi manera de ser, han querido siempre controlarme, malas palabras, humillada, utilizada.

Me siento muy vacía, decepcionada, desilusionada, dolida, triste, cansada, agotada, sola, que no valgo nada.

Hace poco conoci a un chico, él se interesó por mí. Estaba muy pendiente de mí, detallista, invitaciones, cariñoso... pero luego fue cambiando, cuando le decía las cosas no le importaba, le daba igual cómo yo me sentía, tenía malas palabras, mala actitud..., prepontente, chulo, haciéndome sentir como me hicieron sentir mis anteriores parejas, poca mujer.

Me siento estúpida, tonta, engañada ,muy mal conmigo misma, rota, dañada, pensamientos muy negativos, muy cansada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No se trata de que todos los hombres sean iguales ni que tú seas una persona que no merezca lo mejor. Pero estas experiencias nos demuestran que estableces relaciones de dependencia emocional con personas que se aprovechan de tu fragilidad y que manipulan tus emociones.

Antes de volver a tener este tipo de experiencias, lo que resulta crucial es trabajar tu autoestima, tu confianza y seguridad en ti misma, tu forma de quererte, valorarte y respetarte.

Los profesionales de la psicología vemos todos los días casos como el tuyo, personas que nos vienen desesperadas, tras rupturas dolorosas o vivencias llenas de sufrimiento, incluso de vejaciones. En estos casos, hay un antes y un después; al cabo de pocas semanas las personas empiezan a quererse, a respetarse y valorarse, a coger herramientas que les permitan no caer de nuevo en relaciones tan enfermizas.

No lo dudes, pide ayuda psicológica y pronto verás cómo empiezas a respetarte a ti misma. En el libro `'Lo mejor de tu vida eres tú' verás algunas claves y muchos ejercicios para avanzar en este camino; el camino de tu autoestima y tu equilibrio emocional.

Carácter voluble

PREGUNTA En la adolescencia, con 16 años, me diagnosticaron trastorno ezquizofreniforme, quisiera saber si eso dura toda la vida y si es hereditario.

Ahora, con 30 años, me cuesta relacionarme con los demás y el carácter unos días me despierto bien y otros mal, siempre tengo ansiedad; una vez me dio un ataque de ansiedad por una pelea verbal que tuve con mi pareja, se me durmieron las manos y los labios y respiraba muy agitada. También siempre estoy a la defensiva.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es imposible establecer un diagnóstico preciso con la información que facilitas; no obstante, sí que es urgente que tengas ayuda especializada. Conviene hacer una evaluación exhaustiva, tanto desde el punto de vista médico, como psicológico, para determinar exactamente cómo te encuentras, cuál es tu evolución y, lo más importante, qué ayuda necesitas.

Afortunadamente, se han producido grandes avances en los tratamientos de salud mental; por lo que conviene actualizar el diagnóstico y facilitarte cuanto antes el tratamiento adecuado. Conviene trabajar de forma inmediata esos cambios de carácter; y ahí la farmacología y la psicología podrán ayudarte en tu día a día.