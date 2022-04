Consultorio de Psicología: "Mi hermano tiene 24 años y no quiere trabajar, rechaza los empleos, ¿puedo pedir orden de alejamiento?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Qué significa ser madre

PREGUNTA Tengo un problema con mi autoestima, siempre lo tuve desde que era niña; tuve una madrastra que se encargó de hacerme creer que no valgo nada y que soy fea. El asunto es que ya me junté, tengo un bebé de un año, y las cosas no están saliendo como yo esperaba.

Mi pareja cambió y yo también; el sale cuando quiere y con quien quiere y yo no puedo porque tengo que encargarme de mi bebé. Tengo 22 años y no me hago a la idea de ser mamá, siento que no puedo con esta situación, siento que mi pareja no me apoya.

Ya había trabajado en mi autoestima, me sentía bien conmigo misma, pero con todos estos problemas volví a caer y la tengo por los suelos.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda estás viviendo una situación muy difícil, que pone a prueba tu confianza y tu seguridad en ti misma.

Quizás a los dos os ha pillado demasiados jóvenes el hecho de ser padres; lo que está claro es que necesitáis ayuda psicológica. Es posible que el padre no quiera esa ayuda, pero eso no es obstáculo para que tú la tengas.

Hay que trabajar no solamente tu autoestima, también tu regulación emocional, tu actitud y tu conducta en tu faceta de madre, la relación actual con tu pareja… En definitiva, no lo dudes y pide ayuda psicológica.

Si ves que en la Seguridad Social tardan mucho en darte la cita, hay fundaciones como la nuestra, donde te podemos ayudar. Puedes escribir de mi parte a nuestra Coordinadora de Becas, la psicóloga Arancha Escalona, y solicitar información para entrar en el programa de becas que tenemos. info@fudepi.org

Dormir o no con el novio

PREGUNTA Tengo una duda con respecto a dormir con mi novio. Le conozco desde hace medio año pero llevo saliendo con él apenas dos semanas. Él tiene 21 años y yo 20.

Va a venir a verme el sábado y me dice que quiere dormir conmigo. Nunca lo hice y tengo miedo pero por otra parte sí quiero ya que va ser la primera y última vez que lo voy a ver en mucho tiempo, porque, pasado el sábado, voy a estar fuera de 4 a 5 meses. Necesito su consejo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En efecto, lleváis muy poco tiempo de novios, y las relaciones sexuales conviene que lleguen cuando las dos personas lo desean y están preparadas para ello.

Tú tienes bastantes dudas al respecto, por lo que conviene que NO te “fuerces” o te dejes condicionar por el hecho de que tardaréis bastante tiempo en veros de nuevo. Además, comentas que va a ser la primera y última vez que le verás; si es así, con más razón para no tener unas relaciones que no tendrán continuidad en el futuro.

Aunque te resulte difícil, no cedas a la presión. Si este chico realmente te quiere, sabrá esperar y comprenderá tu situación; si se muestra inflexible en querer tener relaciones sexuales, entonces demostrará que ese es su principal interés y no tanto tener una relación de pareja estable, que se consolide con el tiempo.

En definitiva, las relaciones son más que una simple aventura, que te puede dejar con muchas dudas y con mucho vacío posterior.

Jugando con la consola

PREGUNTA Mi hermano no quiere trabajar. Tiene 24 años y este mes fue seleccionado en dos trabajos en los que no duró ni un día. Mi madre y yo tenemos que pagarle dos móviles que puso respectivamente a nuestros nombres.

Este mes mi madre ha pagado la factura de internet cuando la tenía que haber pagado él. Nuestra situación económica es muy delicada ya que el único ingreso que hay es la ayuda familiar que cobra mi madre.

Hoy ha ido a una entrevista de camarero y ha rechazado el empleo. Él no tiene más estudios que el graduado de ESO. No quiere trabajar en la hostelería ni en ningún lado. Es muy agresivo con mi madre y conmigo. No quiere irse de casa. Todas las semanas se va de fiesta con sus amigos y todos los días juega a la consola.

No sé qué más hacer. ¿Podría denunciarlo y poner una orden de alejamiento por su comportamiento? Me quiero informar en la policía pero no sé si una orden de alejamiento me garantiza que la policía eche de mi casa a mi hermano.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuanto más se prolongue la situación, peor para ustedes y peor para su hermano, que se ha acostumbrado a vivir a su costa y a no responsabilizarse de sus actos.

En estos casos, los psicólogos ayudamos a la familia a que no siga sobreprotegiendo a personas como su hermano, para que tenga que enfrentarse a su realidad. Probablemente, a su madre le costará echarlo de casa, pero en circunstancias como las que usted describe, esa suele ser una de las opciones con las que trabajamos.

Si donde usted vive puede acudir a los Servicios Sociales de su localidad, quizás allí le puedan informar de algún servicio psicológico gratuito al que puedan ir; en caso contrario, no dude en ir a la Policía, plantear la situación que están viviendo, para que ellos actúen y puedan ustedes vivir tranquilas.

Insisto, lo mejor sería ponerlo en manos de los Servicios Sociales de su localidad, ellos les aconsejarán los pasos a seguir.