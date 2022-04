Consultorio de Psicología: "Sufro acoso en el trabajo, hago tareas por debajo de mi puesto, ¿cómo sobrevivo en un ambiente así?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Mi mujer me deja y no sabe por qué

PREGUNTA Mi mujer acaba de comunicarme que me deja y ha abandonado la casa. Llevamos siete años casados y han sido siete años maravillosos, puedo jurarlo. Y de repente me dice esto, sin que haya motivo aparente.

De hecho, no sabe explicar por qué me deja, dice que algo en su interior la invita a tomar otro rumbo y que prefiere ir por ahí. Como digo, todo hasta ahora ha ido muy bien y nada me hacía sospechar esto.

Me lo dijo a finales de marzo y, como digo, el mismo día se fue a casa de sus padres. Pero en estas dos semanas ha contactado conmigo por teléfono 8 veces y me ha venido a buscar a la salida del trabajo 3 veces para hablar.

Me dice un amigo que terminará volviendo conmigo, pero yo no sé qué hacer, porque reconozco que tengo una pequeña carga de odio hacia ella por haberme dejado. Me encuentro muy mal y no sé cómo ayudarla ni cómo ayudarme a mí mismo, porque yo quiero volver pero ella no. Yo tengo 37 años y ella 32. Gracias por sus consejos, los necesito. Alfredo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuando una persona entra en una situación como la que cuenta que ahora tiene su mujer lo mejor es no forzar los acontecimientos.

Necesita tiempo, probablemente bastante tiempo, y es mejor que lo tenga y que no sienta que la estás empujando a volver en contra de su voluntad. Lo que si es importante es que ella entienda también la situación en la que tú te encuentras, pues ha sido un acontecimiento muy inesperado y tus emociones, ahora mismo, pueden ser muy contradictorias.

Seguramente, os vendrá bien a los dos tener ayuda profesional; que puede ser de forma conjunta (como terapia de pareja) o por separado; si de momento ella no quiere, tú sí que necesitas apoyo para aclarar tus ideas, para ordenar tus sentimientos, para comprender lo que puede estar pasando y para que esta situación termine lo mejor posible para los dos.

En definitiva, si ella no accede a esta terapia no dudes en asistir tú; de todas formas, estáis los dos ahora muy débiles por la situación, por lo que convendría que os dieseis un tiempo de paréntesis sin veros ni tener contacto. Aunque ella no quiera dejar de verte, os vendrá bien ese tiempo para reflexionar con calma y poner en orden vuestros sentimientos.

Cómo elegir la carrera adecuada

PREGUNTA Nuestra hija, para sorpresa de mi mujer y mía, elIgió en septiembre una carrera que no nos esperábamos, Química. No está sacando malas notas (aunque alguna la va a quedar seguro), pero sabemos que ella no se siente demasiado a gusto (con respecto a los estudios en sí, no tanto con los compañeros con los que se lleva muy bien).

La hemos dicho que decida lo que decida la apoyaremos, pero queremos saber si debemos darla un empujón para cambiar a otra carrera en la que se vea más a gusto. Ella misma está hecha un mar de dudas y creemos que es importante que acierte, porque dejar una carrera en segundo ya sí nos parece una pérdida excesiva de tiempo.

Por otro lado está en turno de tarde. ¿Es mejor que cambie a turno de mañana? A su madre y a mí nos parece mejor ese turno por muchos motivos. Gracias por su respuesta (sobre todo a la primera parte, lo del turno tiene menos importancia). Saludos. Luis A. G.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Muchos estudiantes tienen dudas después de haber elegido su carrera y comprobar cómo la realidad es muy distinta a lo que habían previsto.

En estos casos, conviene ser respetuosos con el proceso de “crisis” o “dudas” que ella está viviendo; pero como bien dicen, no tiene sentido prolongar una decisión errónea o pensar que nos hemos equivocado, cuando en realidad, con el paso del tiempo, se superan determinadas dudas y se afianza la elección.

En una situación como la de su hija, lo que conviene es hacer una reflexión profunda, guiada por un profesional muy especializado, que ayudará a resolver dudas, encontrar las mejores opciones y facilitar la elección más adecuada; que a veces, incluso, es continuar con los estudios que se están haciendo.

La situación es tan frecuente y se da en tantos casos que en nuestro equipo, por ejemplo, hay tres especialistas en estos temas. Lo dicho, intenten facilitar a su hija la ayuda profesional que ahora necesita.

"Me obvian y ningunean"

PREGUNTA Actualmente estoy sufriendo una situación que creo se puede considerar de acoso en el trabajo. Hay gritos, agresividad, sensación de que yo no valgo nada, me mandan tareas muy por debajo de mi puesto, me cuestionan, obvian, ningunean.

No solo es a mí, sino que, digamos, tenemos un grupo que hostiga a todos los demás y a mí el que más. Al menos mi autoestima está muy resentida ya.

He llegado a pensar si es mi culpa , de hecho este correo iba a ser para preguntar por las características de las personas que sufrimos este tipo de acoso, pero creo que es mejor que pregunte ¿qué puedo hacer?, ¿cómo puedo sobrevivir en un ambiente así?, ¿cómo evito que mine mi autoestima?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En efecto, es mejor centrarse en lo que podemos hacer, pero para ello es importante analizar el tipo de acoso u hostigamiento que está sufriendo.

Hay personas que se sienten bien machacando a otras; en el fondo, son personas inseguras, inestables emocionalmente y muy inmaduras, que se reafirman con conductas de agresividad. Pero no nos engañemos, en los trabajos es muy frecuente este tipo de personas, por eso lo importante es trabajar nuestra seguridad y nuestro equilibrio emocional.

Estas mismas personas intentan atacar a quienes sienten más vulnerables a sus ataques; es decir, a quienes peor lo pasan. Para reforzar nuestra autoestima y ganar confianza, te podrá venir muy bien el libro 'Lo mejor de mi vida eres tú', ahí detallo muchos ejercicios y recursos para ganar en seguridad y subir nuestro estado de ánimo.

Para analizar y elegir las mejores estrategias con estos “compañeros de trabajo”, te podrá ser muy útil también el libro 'Trabajar sin sufrir', donde explico cómo actuar con estas personas que nos quieren hacer la vida imposible en el trabajo.