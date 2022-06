Consultorio de Psicología: "No me llevo bien con mi padre, le voy a ocultar que será abuelo, pero mi entorno se extraña y me juzga"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Mi cabeza va a explotar

PREGUNTA Tengo 22 años, soy madre soltera, mi novio me dejó cuando tenía tres meses de embarazo y mi hijo ahora va a cumplir 3 años. Sufrí mucho cuando mi ex pareja me dejó, me costó mucho superarlo; ahora ya no pienso en él, ya no lo amo pero siento mucho odio hacia él e intento no hacerlo porque me hace sentir mal.

Últimamente no duermo bien porque pienso en todo, en el futuro de mi hijo o cómo se va a sentir cuando se entere que su papá no lo aceptó. Me preocupo mucho por mi hijo, todo los días pienso en eso, me siento cansada, insegura y triste. Mi cabeza va a explotar.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En estas circunstancias, conviene que tengas ayuda psicológica, a nivel profesional, para ayudarte a que ese odio no condicione tu vida, y para darte asesoramiento en cómo afrontar esa situación con tu hijo, para que el niño no se sienta abandonado o no querido.

Es importante que puedas vivir tu actual etapa desde la ilusión, y con la madurez y el equilibrio emocional que tanto tú como tu hijo merecéis.

No dejes de pedir esa ayuda psicológica a la Seguridad Social. Si ves que tardan mucho en darte la cita, existen fundaciones, como la nuestra (Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Psicología y la Investigación), donde te podemos ayudar. Muchos ánimos

Suegros muy cristianos

PREGUNTA Tengo 18 años y tengo una pareja de 20 años; ambos decidimos tener una relación a distancia, llevamos 5 meses y todo ha salido muy bien, tuve la oportunidad de ir a visitarla y compartir con la familia de ella.

Sus padres son muy conservadores (cristianos) y no permiten que estemos solos, porque para ellos es pecado. Lo que quiero es que estes mes no sea yo quien la visite sino que sea quien me visite a mí.

Quiero tomar la decisión de pedirle permiso a su madre siendo muy respetuoso y decirle que la deje venir y yo me haría cargo de los gastos del transporte (ella lo intentó una vez y obtuvo un rotundo no). Quiero saber qué podría llevarla a decir que sí y poder pasar más tiempo los dos juntos.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No es fácil que los padres de tu pareja dejen que vaya a verte; pues está claro que no desean que su hija tenga relaciones íntimas contigo, y son conscientes de que en tu casa las condiciones son diferentes.

No fuerces las cosas, pues le vas a poner a ella en una situación muy difícil. Sin duda, no es fácil estar con quien quieres y no poder tener “intimidad”, pero la relación de pareja abarca muchas facetas que aún os quedan por explorar.

Disfrutad de vuestro cariño, profundizar en vuestro conocimiento y no os quedéis con lo que os falta, disfrutad de lo que tenéis. De todas formas, si quieres ver cómo superar determinadas resistencias, en el libro ¡Emociones que hieren' lo detallo, pero, repito, disfrutad de lo que tenéis.

Más bien rellenita

PREGUNTA Soy más bien rellenita, alguien muy cercano a mí me dijo que abulto un poco, para mí es como decirme que estorbo; siempre he tenido complejo de gordita y mucho miedo al rechazo. Ya sé que es un comentario sin importancia, pero me siento muy mal.

Yo, que normalmente no digo a los demás nada que les moleste, me siento muy poco respetada muchas veces. Me siento estúpida.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo importante no es tanto lo que te digan, eso no lo vas a poder controlar siempre, lo crucial es cómo tú te tomes esos comentarios, y eso sí que es algo que puedes trabajar.

Dices que estás algo rellenita, piensa si ahí necesitas ayuda profesional, y no dudes en pedirla, y no tanto por estética, sino por salud; por salud física y por salud emocional.

Trabaja tu autoestima, tu confianza y tu seguridad en ti misma, y será difícil que comentarios de otras personas te puedan herir.

Relación muy destruida

PREGUNTA Tengo 29 años y estoy embarazada. Mis padres han tenido un papel no muy bueno en mi infancia y la relación con ellos se fue deteriorando poco a poco. Mi madre murió y mi padre es bastante mayor y tiene muchos achaques por no haberse cuidado, así que cuenta a todo el mundo que su hija pequeña no le hace caso ni le cuida.

Hace 10 años que nuestra relación es inexistente aunque previamente ya era una relación muy destruida que consistía en 3 o 4 llamadas al año, por mi parte, y verle algún día que yo iba a su casa.

Él es alguien muy complicado y al final se fue quedando bastante solo, así que cuando se siente mal se acuerda de mí y me escribe, la última vez fue hace 3 años. Le fui a ver, comprobé que era la misma persona y me echó en cara no contarle que mi madre habia fallecido hacía un par de años, cosa que mi madre me pidió expresamente que hiciera y cumplí, puesto que tampoco tenía relación con él y llevaba años sin hablarle.

La cuestión es que algunas personas de mi entorno se extrañan y de alguna manera comentan o me juzgan por no haberle llamado para contarle "que va a ser abuelo"; cosa que para mí no es tal. Yo me siento bien con mi decisión ya que, además de todo, ahora mismo, embarazada, no quiero ningún drama familiar.

Nunca he tenido ni apoyo ni ayuda de mis padres y no me hace falta, pero los comentarios de la gente me hacen reflexionar y pensar en sí realmente solo por ser mi padre debería ponerle al corriente de mi vida de esto. Y si es así, ¿por qué no de otro acontecimientos que para mí son igual de importantes?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tienes 29 años, y eres dueña de tu vida, de tus pensamientos y de tus decisiones. Si tú no sientes necesidad de llamar a tu padre para comentarle tu futura maternidad no dejes que opiniones ajenas te hagan sentirte mal.

Con frecuencia, mucha gente opina en base a tópicos o costumbres, y lo hacen desconociendo las razones profundas y las vivencias que tienen las personas afectadas.

Vive tu embarazo y tu maternidad con toda la ilusión del mundo, compártelo con quien tú desees y recuerda que el cariño no se impone. Te has ganado el derecho a decidir lo que quieres hacer en tu vida y con quien compartir momentos tan especiales como el que estás viviendo. ¡Feliz parto, cuando llegue el momento!