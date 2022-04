Consultorio de Psicología: "Mi pareja grita a nuestro hijo de 2 años y también a mí, y eso no es educar, ya no sé qué hacer"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Ataques de ansiedad constantes

PREGUNTA Desde hace 6 años que estoy tomando medicamentos psiquiátricos y hago tratamiento psicológico, pero hasta ahora sigo igual. Los ataques de ansiedad son constantes.

También tengo sentimientos de culpa (por motivos personales). La culpa está presente como si esos momentos que las generaron estuvieran pasando ahora, aún despues de mucho tiempo. No sé cómo deshacerme de ellos.

RESPUESTA DE LA EXPERTA A veces, cuando los tratamientos son tan largos y no parece haber avances significativos conviene hacer un cambio; bien en la orientación o metodología del tratamiento, bien en los profesionales que lo llevan.

No tiene sentido que después de tanto tiempo sigas con “ataques de ansiedad” y no te hayan entrenado a controlarlos. Habla con tu psiquiatra y tu psicólogo/a sobre cómo te sientes y cómo podéis reconducir esta situación. En el libro 'La Inutilidad del Sufrimiento' detallo cómo afrontar las crisis de ansiedad y cómo recuperar nuestra estabilidad emocional.

Dormir con el novio

PREGUNTA Llevo siete meses con mi novio y mis padres son reacios a que duerma con él. Primero me dicen que lo tienen que conocer y que venga a donde yo vivo, y que así lo ven y lo conocen. Pero mi novio no quiere porque aún le parece muy pronto para conocer a mis padres, y claro, yo no lo puedo obligar pero mis padres lo quieren conocer ya.

Y mi novio está con ganas de dormir conmigo y yo no sé qué decirles a mis padres para que me dejen dormir con él.

RESPUESTA DE LA EXPERTA tu novio no te puede poner en una situación imposible; por una parte, él quiere dormir contigo, pero no accede a conocer a tus padres. Con esa actitud, a ti te coloca en una contexto muy difícil; donde él parece ir a lo suyo y tú te quedas sola con el problema.

Una relación de pareja significa intentar ceder por ambas partes; intentar comprender cuál es la situación de la pareja y facilitar la vida de la persona a la que quieres, no complicársela.

En definitiva, en las relaciones se cede por ambas partes y, en tu caso, parece que él te pide que seas tú quien se enfrente a todo. En el libro 'Amar sin Sufrir' detallo cómo actuar en este tipo de situaciones y cómo alcanzar Acuerdos razonables donde ambas partes tienen que ser muy conscientes de lo que le pidan a la otra persona y de lo que están dispuestas a ofrecer.

Ya no me fío

PREGUNTA No sé cómo actuar con mi pareja y que me escuche, tenemos un niño de 2 años y cuando hace algo mal él dice que le va a poner autoridad y le termina gritando, entonces yo me meto y le digo que no le grite, que gritar no es educar ni poner autoridad y lo único que hace es gritarme y decirme que no está gritando y que todo el tiempo le saco la autoridad.

Luego, a modo de venganza (sé que lo hace a propósito para hacerme sentir mal) dice que yo le gritó al niño y yo sé que nunca le grité. ¿Cómo hago para que no me afecte lo que me hace? Porque al decir eso me hace sentir mal, también me hace sentir mal que grite al niño y que no tenga paciencia, aunque diga lo contrario.

La verdad, no me fío de dejar al niño a su cuidado si yo no estoy; sabiendo que actúa así estando yo, no sé qué puede pasar si no estoy. El tiene 41 años.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por los hechos que cuentas, todo parece indicar que tu pareja tiene un problema de regulación emocional; no es capaz de controlar sus reacciones, no tiene paciencia y no parece entender cómo hay que tratar a un niño de 2 años.

Estáis en una situación que se repite una y otra vez; en un bucle del que difícilmente podréis salir sin ayuda profesional. Una buena opción es que pidáis ayuda psicológica. Un psicólogo experto en estas edades, rápidamente os dirá cómo debéis actuar, y si ve que tu pareja no consigue hacerlo deberá trabajar intensamente con él para que logre ese autocontrol del que ahora mismo carece.

Dejar las cosas sin pedir ayuda especializada lo único que os conducirá será a discusiones cada vez más frecuentes y a que el niño sufra las consecuencias de vuestra falta de unidad de criterio en su educación. No lo dudes, necesitáis ayuda psicológica de forma urgente.