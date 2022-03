Consultorio de Psicología: "Tengo que cachear a chicas en riesgo de exclusión y creo que perderé su confianza"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Mi novio y mis padres

PREGUNTA Soy una chica de 20 años. Hace dos semanas empecé a salir con alguien pero no se lo he dicho a mis padres, tengo un poco de miedo porque son tradicionales. Mi novio quiere que me vaya a vivir con él o que alterne con mi familia, pero no sé qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Comentas que llevas dos semanas saliendo con este chico; ¿de verdad piensas que con sólo dos semanas de estar saliendo es suficiente para que empecéis a vivir juntos?

No actúes con impulsividad o bajo el impulso de tu novio. Tómate el tiempo necesario para conocer en profundidad a este chico, y ya se lo presentarás a tus padres cuando estés convencida de que el tema va en serio y que merece la pena dar ese paso; pero en ningún momento te sientas forzada a decidir algo, solo porque tu novio te lo diga.

No estuve en su muerte

PREGUNTA Mi hermana falleció hace muy poco, la extraño y me pongo muy triste. Me siento muy mal por no poder haber estado en su último momento.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es muy humano tu sentimiento de tristeza y el duelo tiene varias fases que hay que intentar pasar lo mejor posible, pero no esperes que tu tristeza se pase tan pronto.

Intenta centrarte en las actividades de tu vida diaria; cuanto más ocupada estés, mejor te sentirás. Queda con tus amistades y recuerda que tu hermana sabía muy bien todo lo que tú la querías. Te puede ayudar la lectura del libro 'La muerte de un ser querido' de Vicente Prieto. Ahí detalla cómo afrontar esta pérdida y cómo hacerlo cuidándote y protegiéndote.

Celos patológicos

PREGUNTA Tengo 27 años y salgo desde hace dos meses con un chico bien majo y muy bueno y al que quiero un montón. Él tiene 23 años. El problema es que no consigo dominar mis celos, soy muy celosa.

Estos ya acabaron con mi relación anterior, me pasaba lo mismo y el agobio que le transmitía al chico terminó por destrozarlo todo y me dejó (de esto hace cuatro años). Esta vez no quiero que ocurra, pero cada vez que veo algún indicio de que pueda estar con otra me enciendo.

Ya solo con que se muestre amable con otras chicas me molesta. Necesito ayuda, no logro que no me importe. Aurora.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Está claro que necesitas ayuda profesional. Hay que trabajar mucho tu autocontrol y regulación emocional, tu confianza en ti misma, tu seguridad y tu autoestima… En efecto, esos celos tan patológicos pueden destrozar cualquier relación, pues la otra persona llega un momento que se siente asfixiada.

No dejes de acudir a un psicólogo/a; ya verás cómo pronto empiezas a sentirte mejor. En el libro 'Lo mejor de tu vida eres tú' detallo cómo trabajamos estos casos, cómo mejoramos la confianza y subimos la autoestima; pero para ello, siempre hay un principio clave que tenemos que trabajar: creer en ti. Ya verás cómo pronto superas esos miedos y esos celos.

En busca de drogas

PREGUNTA Desde hace tres meses trabajo como educadora social en un piso de acogida para chicas adolescentes de entre 14 y 16 años en riesgo de exclusión social. Todavía no me siento totalmente segura en mi trabajo, pero estoy consiguiendo, dentro de las dificultades y problemas que tienen estas chicas, tener una relación de confianza con ellas.

Hace unos días tuve una reunión con mi superior. Me explicó los protocolos de prevención de consumo de drogas. Me dijo que soy responsable de evitar que entren sustancias en el piso. Esto supone hacer registros periódicos a las pertenencias de las chicas.

También me dijo que si tengo sospechas de que alguna interna está llevando drogas debo efectuar un registro corporal en desnudo integral a la chica. Esto me produce cierto malestar, ya que, como he dicho, había conseguido cierta confianza con las chicas y creo que hacerlo produciría un deterioro de las relaciones con ellas.

He estado evitando efectuarlo estos días. El problema es que a alguna chica, al venir al piso de la calle, sí le he notado que en sus ropas había cierto olor a marihuana, no sé si por haber estado fumando o por venir de un sitio donde se estaba consumiendo. De todos modos creo que dentro del piso no están fumando.

Ahora no sé si cumplir los protocolos que indican que debe efectuarles el registro, me parece un poco violento y puede perjudicar la relación que tengo con las chicas.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Seguramente aún te falta mucha experiencia y confianza en tu labor. No te equivoques, una cosa es que tengas una buena relación con las adolescentes y otra muy diferente es que no cumplas con tus responsabilidades.

Ten mucho cuidado, pues ellas podrían intuir tu inseguridad y tratar de aprovecharse de ello. En definitiva, sigue los protocolos establecidos y trata de sacar el máximo partido a tu empatía, pero no te confundas pensando en que por ceder o hacer la vista gorda vas a ayudar más a estas chicas y vas a realizar mejor tu labor. No renuncies a ser tú, pero sigue los protocolos establecidos.