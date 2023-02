Consultorio de Psicología: "Tengo mucha envidia del éxito de una amiga con los chicos, no sé qué hacer para no darle importancia"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Juntos por la economía

PREGUNTA Tengo 72 años y llevo casado 48 años con mi mujer. La relación de pareja no existe, solo permanecemos juntos por la economía familiar. Si nos separamos tenemos que dividir el sueldo de jubilado que solo cobro yo; ella no recibe nada. Qué me aconseja, seguir o separarme.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los datos que nos ofrece son muy escasos y no permiten una mínima aproximación a su caso. De todas formas, lo importante es analizar si existe una situación que hace imposible la convivencia y que la relación entre ustedes se ha deteriorado hasta el extremo de presentar conductas vejatorias, humillaciones, algún tipo de agresión física, verbal o violencia pasiva…

Si así fuera, habría que tomar una medida inmediata, pues no se puede convivir con faltas de respeto o desprecios a la otra persona. Si la relación no es buena, pero no llega a esos extremos, sí que es importante que intenten hablar entre ustedes para alcanzar a un Acuerdo de Convivencia.

En ese acuerdo, cada uno de ustedes pediría a la otra persona algo muy concreto, pero que resultase esencial para mejorar la convivencia. En el libro 'Amar sin sufrir' detallo cómo alcanzar este tipo de acuerdos y cómo saber si una relación ha terminado de forma definitiva y conviene separarse.

Disimulo pero me sienta fatal

PREGUNTA Tengo 25 años y salgo con mis amigas todos los fines de semana prácticamente. Una de ellas tiene mucho éxito con los chicos, y realmente me siento bastante celosa. Disimulo luego cuando estamos a solas y me cuenta cosas, pero me sienta fatal, lo paso mal.

Realmente es una cuestión de envidia, pero no logro que no me afecte y me gustaría saber qué tengo que hacer para no darle importancia. Gracias por su consejo. Aurora.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En efecto, es una situación de envidia que termina en celos, y no olvides que los celos son patológicos. Cuanto más sigas pendiente de lo que hace tu amiga y los chicos con los que os relacionáis, más profundizarás en tu envidia y te sentirás incapaz de salir de ese estado emocional.

En estos casos, el foco lo debes poner en ti, en tu persona, en trabajar en tu autoconocimiento y en tu aceptación; sin renunciar a seguir creciendo, madurando y sacando lo mejor que llevas dentro. En definitiva, se trata de subir tu autoestima, ganar en seguridad y confianza en ti misma, poner tu mente a tu favor…