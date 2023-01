Consultorio de Psicología: "La gente se hace mi amiga por el interés, me siento utilizada, no entiendo qué hago mal, estoy harta"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

PREGUNTA : Estudio y no apruebo una asignatura, tengo una enfermedad inflamatoria del colon y frecuentes visitas al baño, lloro por cualquier mala cosa que me pase, le doy mil vueltas a todo o a lo que me dé miedo que me pueda ocurrir, ¿tengo depresión? Laura

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estás con un estado de ánimo bajo, que te está condicionando tu rendimiento intelectual. Por lo que indicas, parece que tu sistema nervioso autónomo (simpático) le tienes permanentemente activado y eso conlleva esas alteraciones que comentas.

Está claro que necesitas urgentemente ayuda profesional. Coméntale a tu médico de atención temprana tus síntomas y posiblemente él te derivará a Salud Mental. No dejes de pedir la cita cuanto antes, cuando se entra en esta especie de “bucle” cuanto más tiempo pasa, más nos cuesta salir.

PREGUNTA : Hace 15 años conocí a un chico del cual me enamoré, hemos tenido relación solo de amigos con derecho a roce y cuando él sólo ha podido, ya que su trabajo le lleva a estar viajando continuamente y desde un principio me dijo que no podía tener una relación con nadie.

Durante ese tiempo yo mantuve una relación con dos hombres, intentando sacarme a este de mi cabeza, pero siempre pienso en él estando con otra persona.

Tengo que decir también que estando con esas dos personas no quise quedar con él pero esas relaciones terminaron y volvimos a tomar contacto.

Últimamente le noté distante, hacía semanas que ni me escribia (nuestro único contacto era por WhatsApp con conversaciones un poco subidas de tono). Yo le pregunté si le pasaba algo conmigo y me respondió que nada. Pero él seguía con la misma actitud y decidí mandarle un mensaje preguntándole por qué me había mentido (refiriéndome a que me dijo que no le pasaba nada).

Se puso furioso diciéndome que no le escribiera más, que hace años ya le pregunté una vez lo mismo. Y su decisión fue bloquearme, tanto WhatsApp como llamadas. No me ha dado opción de explicarme y tengo mucha pena y dolor, no sé cómo cerrar esto y no darle vueltas todos los días. En el fondo pensé que yo le importaba algo y veo que no le ha costado nada bloquearme para no saber de mí. ¿Qué consejo me dan?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El comportamiento que muestra este chico demuestra claramente su falta de implicación en la relación que manteníais y su inmadurez. En el fondo, él deja claro su ausencia de compromiso y, lo que es peor, su ausencia de sensibilidad y empatía contigo.

El afecto no se puede forzar; no tiene sentido que insistas en prolongar algo que, seguramente, hace tiempo ya terminó. Es importante que trabajes tu confianza y seguridad en ti y tu independencia emocional.

Lo crucial es que no te obsesiones, ni te culpabilices. La realidad es que esta situación te va a permitir liberarte de una relación que no te conducía a nada y que siempre te dejaría un vacío importante.

PREGUNTA Soy una mujer de 46 años. Para nada me considero perfecta, nada más lejos. Pero sí me considero una persona servicial, amable y dispuesta ayudar a quien me necesite. He llegado a un punto que ya estoy harta.

La gente se acerca a mí, se hace mi amiga y cuando ya no me necesitan si te he visto no me acuerdo. Literalmente todo el que se acerca a mí es por el interés: vecinos, compañeros etc... No entiendo qué hago mal. No espero nada a cambio, pero lo paso mal y me siento utilizada. He llegado a un punto que no confío en nadie. ¿Que debo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si pasa siempre, siempre… habrá que analizar qué tipo de interrelaciones haces, para ver qué puede llevar a confusión. En nuestras relaciones con los demás nos proyectamos mucho y la imagen que ofrecemos es determinante.

En estos casos, los psicólogos hacemos un Análisis objetivo de cómo se producen tus relaciones, cómo las vives tú, los hechos inequívocos que ocurren, tus expectativas, tus pensamientos… y las emociones que te provocan; a raíz de ahí nos ponemos de acuerdo en los objetivos que quieres conseguir y que son razonables y diseñamos un programa “a medida” que te permita superar la situación actual.

De todas formas, en el libro 'Emociones que hieren' tienes muchos ejemplos de casos de situaciones parecidas y cómo podemos actuar en cada uno de ellos; pero, repito, desde la psicología estos casos rápidamente se analizan y se encauzan. No sufras inútilmente, deja tus energías para buscar la solución, no las tiras dando vueltas al desengaño.