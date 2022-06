Consultorio de Psicología: "Mi hermana se insinúa a mi marido con ropas escotadas, que tenga confianza con él me repele y me asusta"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Mucho tiempo desbordada

PREGUNTA Llevo bastante tiempo sintiéndome encerrada en un agujero. Tengo 31 años y veo cómo nada avanza en mi vida, incluso creo que a veces retrocedo. Llevo trabajando en el mismo sitio casi 6 años, no encuentro posibilidades de encontrar otra cosa, porque por más que echo CV no me llaman de ningún lado, lo que me hace sentir como una inútil y una fracasada.

Cuando siento que estoy desbordada, lo primero que se me viene a la cabeza es que me tengo que morir, y esa idea se queda en mi mente un día, otro día...ya en el pasado intenté quitarme de en medio, pero no funcionó. ¿Realmente merece la pena vivir? ¿En algún momento mi cabeza dejará de pensar tanto y se limitará a ser simplemente?

Estoy cansada de estar dando vueltas en este mundo, sentirme una inútil...y no es algo nuevo, ya es algo reticente. Y el problema es que el agujero cada vez es más grande, y yo me siento cada vez más cansada de luchar. ¿Es normal sentirse así? No se si habrá solución, pero al menos me gustaría saber si hay algo que pueda hacer para quitarme esa idea de la cabeza. He intentado hacer deporte, leer, pasear, hacer cosas para que no me pase, pero cuando llego a casa y me meto en la cama, todo me desborda.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los síntomas que nos relatas son compatibles con un cuadro depresivo y cuando una persona sufre una depresión profunda, las ilusiones desaparecen y la desesperanza inunda su vida. En esos momentos, la persona no puede razonar ni tiene fuerzas para luchar. La mejor ayuda, además del cariño de las personas queridas, es proporcionarle el tratamiento que necesita a través de un buen servicio de Salud Mental.

En consecuencia, necesitas de forma urgente ayuda profesional; sin ella, difícilmente saldrás de ese agujero en el que dices encontrarte.

En casos como el tuyo, lo habitual es combinar el tratamiento farmacológico con la terapia psicológica. Ambas disciplinas, actuando de forma coordinada, conseguirán que poco a poco empieces a ver esa luz y esa esperanza que tanto necesitas.

Desde la psicología, te enseñaremos a regular y controlar tus emociones, a “quitarte de la cabeza esas ideas que tanto te perturban”, esos pensamientos que están en el origen de tus sufrimientos. Igualmente, buscaremos cómo activar tus ilusiones y sacar lo mejor que llevas dentro. No lo dudes, pide cuanto antes esa ayuda que te hará recuperar las ganas de vivir y te proporcionará los medios para devolverte la alegría y la esperanza que mereces.

Fui infiel

PREGUNTA Hace 11 meses lo dejamos mi pareja y yo por una infidelidad por mi parte. No he logrado superar esa ruptura, no como, no duermo, perdí el trabajo, he perdido 9 kilos, ella tiene novio, pero a menudo nos vemos y tenemos sexo. Hablamos mucho por teléfono y whatsapp.

Cada vez que le digo que quiero conocer a alguien me Insulta y amenaza. Ella ha rehecho su vida y a mí me da miedo por su reacción. He intentado alejarme de ella, no verla más ni hablar por teléfono, pero no puedo, no aguanto ni 5 minutos teniéndola bloqueada, ya no sé qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tu análisis parece muy claro: en efecto, no has logrado superar la ruptura; probablemente se te mezclan los sentimientos de culpabilidad y los de tristeza profunda y soledad no buscada. Resulta urgente recomponer tu vida y recuperar ese equilibrio emocional que pareces haber perdido.

Estás en un bucle que te asfixia y te impide salir de esta situación. Ahora mismo, no te conviene ver o hablar con tu novia, pero para lograr tu estabilidad, después de tantos meses, necesitas ayuda profesional. Sólo un análisis profundo y riguroso de tu realidad, de cómo eres tú, de cómo puedes recuperar tu confianza y tu autoestima… te permitirá salir de manera definitiva de esta crisis que está afectando a todas las áreas de tu vida.

En libros como “Amar sin Sufrir” encontrarás algunas claves; ahí detallo cómo superar estos momentos y cómo volver a reencontrarte con lo mejor que llevas dentro.

Siempre ella el centro de atención

PREGUNTA Mi hermana lleva viviendo con nosotros 3 meses desde que su pareja y ella lo dejaron. Últimamente más que nunca se pasea por casa frente a nosotros con ropas escotadas y muy cortas, y cuando estamos en el salón se sienta o acuesta de formas aún más sugerentes al lado de mi chico, sin pensar que hay otras dos personas en casa, no parece importarle.

No creo que ella haya hecho nada malo y confío en mi chico, pero es que no soporto esta situación. Me molesta que siempre esté de bromas con él y todo el rato hablándole se sus traumas de pareja y su ruptura, y cuando queremos hablar del tema siempre reconduce el tema a su vida.

El que tenga tanta confianza con él me repele y me asusta. Estábamos hablando mi chico y yo sobre las vacaciones y me preguntó por qué no íbamos los tres, y se fue a preguntarle a ella si le parecía buena idea. A mi me cayó como una patada en el estómago.

Pueden ser inseguridades mías, pero es que mi hermana siempre quiso ser el centro de atención desde que éramos niñas. En la secundaria salió justamente con los chicos que me gustaban, incluso mi primer novio estuvo enamorado de ella, y con otro chico que conocimos en una fiesta que nos gustaba a las dos, me empujó cuando bailaba con él para bailar ella, y al final ella y él terminaron saliendo. No sé qué hacer. Quiero que se vaya, y me siento una malísima persona por pensar así.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En estos casos, conviene que recuperes antes tu confianza y tu seguridad en ti misma, para actuar con objetividad e inteligencia emocional. Es posible que tu hermana busque de nuevo ser centro de atención; lo que está claro es que está influyendo en tu vida y en tu relación de pareja; pero de ti depende que puedas salir de esta situación.

En estos casos, la comunicación se hace difícil; especialmente cuando la otra persona escucha poco y actúa de forma impulsiva o poco controlada; por ello, es importante que tú recuperes la complicidad y la confianza con tu chico, que establezcáis unos límites claros para que esta convivencia “temporal” se desarrolle de la mejor forma; pero, por encima de todo, conviene que trabajes tu autoestima y tu seguridad.

Es preciso que actúes con asertividad (que digas las cosas que piensas y sientes de forma adecuada, en el momento oportuno, sin herir ni condicionar, pero dejando claro cuáles son tus sentimientos y tus deseos). Podrás ver cómo ganar en confianza y en asertividad en libros como “Emociones que hieren”; ahí detallo cómo afrontar situaciones como la que estás viviendo y cómo lograr desactivar tensiones a través de una comunicación inteligente y de un comportamiento adecuado y convincente.