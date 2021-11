Consultorio de Psicología: "Tuve Covid, me invade la tristeza, quiero reír como antes, ayúdeme, no quiero estar así"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Sin atracón previo

PREGUNTA Tengo 17 años, llevo 4 años desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) y este último año y medio ha sido el peor en cuanto al trastorno. Ahora estoy en recuperación desde hace poco más de medio año. Aparte, sufro de depresión, tengo épocas de autolesiones, sufro de ansiedad, con ataques y estoy diagnosticada de TOC también.

El caso es que mi TCA es muy rotativo y ahora se centra en una especie de fase bulímica anoréxica. Me refiero a que estoy volviendo a vomitar para perder peso sin haber tenido atracón previo. Me gustaría poder contárselo a mi psicóloga pero me da miedo que se lo diga a mis padres y hacerles más daño y decepcionarles.

Y sé que sin contarlo no voy a salir. Por otra parte soy menos afín a mis relaciones, menos sociable. Me refiero a que cuando salgo con mis amigos ya no me lo paso bien o directamente no salgo, igual con mi pareja, en general tengo menos ganas de hacer cosas y estar con gente.

Por último estoy muy susceptible últimamente, me irrito con cualquier cosa y me pongo a gritar. Cualquier mínimo detalle me hace sentir mal.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que cuentas son conductas muy características de personas con problemas de TCA. Esa pérdida de interés en las relaciones sociales, de decaimiento, de exceso de susceptibilidad… acompañan casi siempre a las personas con TCA.

Tienes una psicóloga y la deontología profesional que tenemos te garantiza que lo que le cuentes en la consulta sea privado entre tú y ella. No dudes que es la persona que te puede ayudar, y claramente necesitas mucha ayuda y de forma urgente.

No dejes que tu vida sufra las consecuencias por esa falta de confianza en la profesional que te lleva. Una vez que le cuentes todo lo que te pasa, sigue sus indicaciones y, si ves que te resulta difícil, cuéntaselo con absoluta transparencia.

Gestionar la separación

PREGUNTA Mi mujer tomó la decisión de separarse, ya llevamos un mes, pero el asunto es que no me ha dicho que saque mis cosas, no me ha pedido las llaves. Tenemos dos hijos un varón de 8 años y una nena de 2 años.

Le pedí que fuéramos a terapia de pareja pero se negó, yo quiero rescatar mi matrimonio, cambiar en todos los aspectos. También veo que ella está muy confusa, a veces me reprocha todo diciéndome que ella dio todo en la relación y que yo no hice nada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No podemos obligar a una persona a que haga una terapia que no quiere; esa vía no lleva a ningún sitio, salvo a una confrontación inútil.

En su caso, lo mejor que puede hacer es ir usted a un psicólogo/a que pueda ayudarle, que pueda centrarle, que analice la situación que están viviendo y cómo puede usted afrontarla de la mejor forma, cómo puede ayudar también a sus hijos, cómo puede recuperarse emocionalmente…

Recuerde, no se empeñe en que su mujer vaya a terapia, empiece haciéndolo usted. En el libro 'Amar sin sufrir' verá cómo actuar en situaciones como la suya.

Estado estresante

PREGUNTA Hace un año me contagié de covid. Antes de eso mi vida era normal, trabajaba, tenias mis conflictos pero era capaz de darles una solución. Mi vida era más agradable y feliz, pero después de eso entré en un estado muy estresante.

Por las noches duermo poco, hay días que me invade una tristeza y tengo temor a enfermarme a todos los que están a mi alrededor. He empezado a sentir dolores de cabeza y otros dolores en mi cuerpo que antes no presentaba. No quiero estar así quiero volver a reír como antes y que todo cuanto acometa lo haga con esmero y no solo por hacerlo. Ayúdeme, gracias.

RESPUESTAS DE LA EXPERTA Ese estado de ansiedad y estrés, esa dificultad para dormir y ese estado de ánimo bajo… son secuelas que padecen muchas personas después de haber sufrido el Covid.

En estos casos, al margen de que con la vacuna muchos de estos síntomas mejoran, lo importante es que trabaje la gestión de sus emociones, para recuperar esa fortaleza y esa forma de ser que tenía.

Recuerde que es dentro de usted donde encontrará la solución. En los libros “Lo mejor de tu vida eres tú” y “Recuperar la ilusión”, detallo cómo conseguirlo, los pasos a dar y cómo encontrar de nuevo su bienestar emocional. Pero recuerde, su actitud será su mejor aliado. También le podrán ser de gran ayuda las técnicas que detallo en el siguiente taller gratuito, que le ayudarán a conseguir ese bienestar que tanto busca

Sentido de culpabilidad

PREGUNTA Hola mi nombre es Julián y me dejaron hace 5 años (mi mujer se fue y se divorció), yo intenté hacer una locura. Sufrí quemaduras en todo el cuerpo gravísimas y severas, no morí por fuera pero sí por dentro y así sigo.

Mi sentimiento de culpabilidad es diario y no cesa, y para más destrucción mis hijos no me hablan. He intentado muchas veces hablar y tratar de arreglar pero no hay forma.

Hoy estoy con una chica dominicana y la verdad es que no la quiero, si estoy es por no estar solo. Estoy muy amargado y triste a diario, siempre enojado, no me río, ¿es así como tengo que vivir?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por todo lo que relata, por los acontecimientos vividos y por la situación actual que tiene, no lo dude, necesita usted ayuda profesional, y la necesita de forma urgente.

En estos casos, lo que hacemos es ayudar a la persona a que pueda enfrentarse a la situación que tiene, y lo haga sacando lo mejor que tiene dentro; superando esa amargura, esa decepción y ese sentimiento de culpabilidad, para dar paso a un camino de recuperación.

En el libro 'Las 3 claves de la felicidad'detallo cómo perdonarse, cómo perdonar y cómo afrontar situaciones emocionales difíciles, como la que usted está viviendo. No renuncie a recuperar la paz y el equilibrio emocional que tanto precisa.