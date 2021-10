Consultorio de Psicología: "Paso de la euforia al llanto en horas y he llegado a autolesionarme, necesito ayuda"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Crisis emocional

PREGUNTA Soy una persona exigente con los demás, será por eso que no tengo muchos amigos ni he tenido suerte cuando los tenía. Estoy casado y con 2 hijos, trabajo estable, pero mi mujer no me llena, espiritualmente hablando, somos muy diferentes y discutimos mucho.

Tengo una compañera de trabajo y no puedo dejar de pensar en ella, pero no sé qué hacer, estoy en una crisis emocional y existencial, en un bucle vamos. Santiago.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Convendría que analizase en profundidad su situación, para determinar si ese nivel de alta exigencia que le lleva a tener pocos amigos también es el responsable, al menos en parte, de la insatisfacción en su matrimonio.

Además, al haberse pasado ya el periodo de atracción inicial, típico de toda relación de pareja, y afrontar el desgaste que conlleva la convivencia, una convivencia además con 2 hijos, es habitual que nuestra mente “escape” a otras situaciones o pensamientos que nos producen ilusión.

El no poderse quitar a su compañera de la cabeza quizás nos indica que está algo obsesionado con ella. En cualquier caso, dada su situación emocional y el impacto que está teniendo en su matrimonio, convendría que tuviera consulta con un psicólogo (en principio usted, después ya se verá si conviene que tengan terapia de pareja), para objetivar su situación y ayudarle en su día a día y en las decisiones a tomar.

De todas formas, en el libro 'Amar sin sufrir' podrá ver casos muy parecidos al suyo; en el mismo, detallo cómo desde la psicología les podemos ayudar en estas situaciones.

Pareja en bucle

PREGUNTA Estoy totalmente desesperado sin saber qué ocurre. Mi pareja lleva unos días agobiada, metida en un bucle de que quiere estar sola. Nosotros hemos tenido una relación siempre de 10, juntos somos súper felices, es más una semana antes de esto pasamos un finde genial.

Resulta que lleva 4 días así, llega el viernes y me había dicho de cenar; yo ilusionado después de estos malos días. A última hora decide que es mejor dejarlo, yo lo paso muy mal, al final hablamos más tranquilos y decido dejarla para que no se agobie y me escribe al siguiente día y me va contando su día, me dice de cenar y que sepa que me quiere.

Al levantarse de la siesta estamos viendo qué hacer y de repente comienza a decir que se queda en casa, que no le apetece, que se siente forzada y que pone fin a la relación, que así ni me marea ni nada, que ha entrado en bucle y nadie la saca de ahí.

No sé cómo actuar, qué hacer, tengo un vacío inmenso y no quiero perderla. Por favor ayudadme. Carlos.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda su pareja está atravesando una crisis importante, de la que necesita salir para recuperar el control de sus emociones. No tiene sentido poner fin a una relación que ha funcionado bien hasta ahora; al menos no tiene sentido sin haberlo intentado; pero ella se siente tan perdida en estos momentos que ante su inestabilidad emocional piensa de forma impulsiva que es mejor dejarlo.

En realidad, esa decisión es una huida, una trampa para salir del agobio en el que se encuentra, pero una trampa que sólo les conducirá a un sufrimiento inútil y estéril.

Su pareja necesita ayuda profesional para poder estabilizarse, para reencontrarse consigo misma y no tomar decisiones de las que después pueda arrepentirse. Dígale que entiende su desesperación, que es consciente que necesita tiempo y calma, para recuperar el control de sus emociones, y poder analizar las cosas con objetividad.

Coméntele que ante esta situación, lo mejor es buscar ayuda profesional; que puede ir ella sola o con usted, como ella prefiera. En el libro 'La inutilidad del sufrimiento' encontrarán algunas claves que les podrán ayudar a salir de esta situación. Ahí expongo casos prácticos con detalle, sobre cómo actuar y cómo afrontar esta difícil realidad.

Ruptura unilateral

PREGUNTA Mi ex esposo terminó unilateralmente con nuestro matrimonio por WhatsApp. En mi ausencia, abandonó nuestro hogar y se llevó lo que quiso. Tampoco me dio una explicación de por qué actuó así.

Quiero tener una charla con él para preguntarle. Esto no sé cómo hacerlo porque cuando cortó no atendía mis llamadas. Además quiero recuperar cosas mías que se llevó y no le corresponden.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Desde luego la conducta de su ex indica, probablemente, falta de madurez emocional. Terminar así una relación nos muestra a una persona que no quiere afrontar las consecuencias incómodas de una decisión tan importante como es una ruptura unilateral.

Al actuar de esta forma intenta evitar cualquier tipo de explicaciones; quizás la realidad es que esté con otra persona y que esa sea la causa principal de esa ruptura tan fulminante.

En cualquier caso, si realmente quiere recuperar esas cosas suyas, evalúe si le compensa el desgaste que supondría empezar con abogados, y cómo le afectaría a nivel emocional.

Es usted quien tiene que decidir cómo poner punto final; pero recuerde que no lo conseguirá hasta que haya asumida la realidad de la ruptura. Intente no centrarse en las explicaciones que su marido no le dio, vuélquese en sentirse bien consigo misma, para recuperar cuanto antes su bienestar emocional. En el libro 'Lo mejor de tu vida eres tú' detallo cómo salir fortalecida de estas crisis.

Tendencias depresivas

PREGUNTA Desde la infancia siempre he tenido tendencias depresivas y al aislamiento social debido a no tener amistades. A pesar de ello, conseguí entrar en la universidad y pasar los tres primeros cursos seguidos, aprobando todo a la primera a pesar de mi escasa tendencia a estudiar -entre poco y nada- y a mi poca vocación.

Al llegar al último curso aprobé todo excepto la última asignatura del último semestre, por culpa de la cual tuve que repetir curso en exclusiva por esa materia. Un año después, mientras estudiaba un máster, empecé a tener ataques de ansiedad diarios y me levantaba con un dolor en el pecho, hasta me despertaba en medio de la noche agitado.

Esa ansiedad empeoró al año siguiente y empezó a convertirse en inestabilidad emocional pasando de la euforia al llanto en cuestión de horas y días. Empecé a estudiar unas oposiciones -que nunca aprobé- y fue en ese periodo cuando comencé a autolesionarme y empezaron a hacerse cada vez más rápidos mis ciclos de euforia y depresión.

Varios años después he conseguido un trabajo relativamente sencillo, pero sigo autolesionándome y teniendo una inestabilidad emocional que me impide sacar trabajo adelante la mitad de los días. También tengo una gran incertidumbre sobre qué hacer con mi futuro y no parece que pueda encontarme mejor nunca más.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por la información que facilita, necesita usted ayuda profesional de forma urgente.

Estas autolesiones y esos cambios de estado de ánimo nos indican que precisa una valoración completa, por el equipo de salud mental. En estos casos, es muy habitual que el paciente precise un tratamiento conjunto (medicación y terapia psicológica), que consiga estabilizarle y proporcionarle los recursos y las habilidades de las que carece.

¡No lo deje ni un día más y pida cita cuanto antes!