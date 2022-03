Consultorio de Psicología: "Nuestra hija se escapa del instituto, contesta a los profes... tememos que se fugue de casa"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

No quiero tener hijos, él sí

PREGUNTA Tengo 39 años y tengo claro que no quiero tener hijos. Pero mi marido, que tiene 42, todavía sigue con esa idea. Hace algún tiempo que no ha vuelto a salir ese tema, pero de verdad que me duele la barriga solo de pensar en eso.

¿Qué puedo hacer para mantener nuestra vida normal? Somos un matrimonio feliz. Solo me da fastidio este tema.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es importante que aborden este tema en profundidad y lleguen a un Acuerdo definitivo para que no constituya un peligro o una insatisfacción permanente en su relación.

Una buena forma de empezar una conversación trascendente como esta es buscar un entorno agradable, fuera del marco habitual…, y en ese entorno se planteen ambos cuál es el nivel de felicidad que experimentan en su relación, en qué número de 0 a 10 situarían cada uno de ustedes el nivel de satisfacción o infelicidad que sienten, siendo 0 muy desgraciado y 10 muy feliz.

Como seguramente saldrá un número alto, ese será un buen comienzo para abordar el tema que les ocupa e intentar alcanzar un Acuerdo Razonable. Recuerden que los Acuerdos son un punto de partida; en consecuencia, no podemos empezar pidiendo las metas finales.

Preferencia por la hermana

PREGUNTA Hace poco sufrí un aborto diferido, con 12 semanas, era mi primer embarazo y llevo muchos años queriendo tener un bebé pero no lo tuve antes para darle una vida estable.

Ahora no quiero relacionarme ni ver ni hablar con nadie que no sea mi marido, siento que he decepcionado a todo el mundo y que la vida es cruel conmigo a pesar de haber hecho los mayores esfuerzos para hacer todo bien.

Mi hermana sin embargo toda su vida ha sido un desastre, ha tenido un bebé hace un año por accidente y tuvieron que irse a vivir a casa de mis padres por las condiciones económicas en las que estaban viviendo.

Por la baja del aborto me he quedado sin trabajo, mi hermana también está en el paro y sin embargo mi madre parece que solo me exige que yo trabaje, cuando ya le he dicho que mis gastos no los paga ella y no es de su incumbencia, pero cuando le pregunto por mi hermana, "no, pobrecita ella, está deprimida y en tratamiento psicológico".

Lo que a mi me parece que tiene es mucho morro. A veces quiero ser tan imperfecta en mi vida, seguro que no me trataban igual que a ella.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En la situación que se encuentra (después del aborto), está usted muy vulnerable emocionalmente y es muy habitual la situación que está experimentando (de no querer ver a nadie).

Si además ha perdido su trabajo, su mente en estos momentos no para de darle vueltas a la cabeza y busca todos los motivos por los que se siente mal. La solución no es intentar cambiar la situación de su madre con su hermana, es volcarse en usted, en intentar salir adelante, en centrarse en su relación con su marido, con las personas cercanas de su entorno y focalizar sus energías en un objetivo que le ayude emocionalmente, como es buscar trabajo…

No lo dude, en estos momentos, no está usted para tener conversaciones que la debilitan (como las que mantiene con su madre), si sigue con esos pensamientos sólo conseguirá sentirse cada vez peor. En última instancia, seguramente le vendría muy bien tener apoyo psicológico.

Madre manipuladora y atacante

PREGUNTA Mi madre de 89 años hace 6 que empezó una batalla contra mí, primero lo hizo con su hermana, a la que acusó de querer matar a mi abuela. Su modus operandi siempre es igual, si piensa que te interpones entre el dinero y ella te desacredita.

Siempre es algo suficientemente horrible para que le tengan lástima, y pone a todo el mundo en contra tuya. En mi caso, a la que he intentado matar ha sido a ella. Y por suerte, no todo el mundo la ha creído, cómo pasó con mi tía.

Puso a nuestro hijo adolescente en nuestra contra y aún hoy sigue en terapia. Lo intentó convencer de que su padre es un psicopata y yo una asesina. Nuestro hijo petó.

Es manipuladora, teníamos la misma asistenta y la convenció para que me robara los objetos que ella quería de mi casa, después empezó a llamar a nuestras amistades y decir que yo la llevaba conmigo a pintar para que se distrajera, que ya no iba a ir pintar porque la quería matar.

Me atacó, salí sangrando de su casa, me había ordenado que dejara a mi marido para cuidarla a ella y le dije que no, que seguiría cuidándola pero no me iba a separar. Al día siguiente tenía una denuncia en la Guardia Civil.

Suma y sigue. La vio un psiquiatra al que le dijo que yo estaba en una secta. El psiquiatra me dijo que no tenía solución, que me olvidara de ella. ¿Cómo te olvidas de una madre?, ¿cómo ayudas a tu hijo a superar esto?, ¿temiendo que si vuelva a verla le volverá a hacer daño? ¿Qué hacer en un caso así?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El deterioro de su madre es evidente, pero muchas veces estas personas son capaces de mantener cierta “pose” de normalidad con los demás, con las personas ajenas, y sólo manifiestan sus comportamientos agresivos y obsesivos con las personas más cercanas.

El psiquiatra de su madre tiene toda la razón del mundo: aléjese todo lo que pueda. Su madre, en estos momentos, no se va a dejar ayudar por usted; su fin ahora mismo es hacerla daño (y siento la crudeza de esta afirmación, pero es una realidad), y prestándole usted atención lo único que consigue es desestabilizarse usted y reforzar los comportamientos agresivos y manipuladores de su madre.

Su hijo es mejor que no la vea. Está en una etapa difícil y vulnerable y no tiene recursos ante situaciones tan dramáticas como las que plantea su abuela.

De todas formas, como esta situación es muy posible que le esté causando a usted mucho sufrimiento, convendría que tuviese apoyo psicológico para no sentirse culpable. En el libro 'Las 3 claves de la felicidad' detallo cómo aprender a perdonarnos y perdonar, para querernos mejor y coger las riendas de nuestra vida.

Recuerde: usted no es culpable de cómo actúe su madre, pero sí necesita defenderse de sus agresiones y manipulaciones, y la mejor defensa, en estos momentos, es poner distancia física y distancia emocional.

Una mentira de cuñada

PREGUNTA Me he sentido manipulada por una cuñada. Es una cuñada, con la que parece que teníamos los mismos problemas, acerca de la familia de nuestras parejas.

Era como sentir que todos estaban contra nosotras. Ellos los malos y nosotras las buenas o desgraciadas. Así me lo hizo sentir. Porque siempre había rencillas, pero ella iba a todo por hacer paripé, y yo no me consideraba hipócrita y me alejaba de ellos.

Ahora, al cabo de los años, las últimas conversaciones en las que me los refería a ellos, y en las cuales siempre empezaba ella a "pinchar", resulta que las capturaba y guardaba en el móvil. Me sentí tan mal, engañada y traicionada, que no quiero saber nada de ella, por tanto dolor causado.

Porque ella ha enseñado mis conversaciones a la otra cuñada, pero no las suyas. Entonces ya pienso que todos estos años he vivido una mentira con ella, y no sé hasta qué punto me decía la verdad respecto a la familia política.

El problema es que mi pareja y la suya son hermanos, y no sé qué va a pasar. Al principio estaba muy dolida, pero como pasan los meses y ella ni me ha hablado para una explicación, pienso que no vale la pena ni tenerla en mi pensamiento.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Una persona así, capaz de semejante traición y manipulación, no siente arrepentimiento por lo que ha hecho; antes bien, es posible que se sienta muy satisfecha.

Lo importante es la relación con su marido y encontrarse en paz con usted misma. No intente hablar con su cuñada, no tiene sentido, manipulará sus palabras y volverá a abrir esa herida tan dolorosa para usted.

Hay personas que hacen de la mentira la razón de su vida. Afortunadamente, es su cuñada, no su hermana ni su marido, y sin su cuñada usted sí que puede vivir. No le dé más vueltas, usted fue sincera, y quizás algo ingenua, y ella no merece ni su atención ni su compañía.

Expulsada de las clases

PREGUNTA Tengo una hija de 14 años. Está repitiendo 2 de ESO y no quiere estudiar, se escapa del instituto, siempre llega tarde, altera las clases, contesta a los profes. Cuando llaman del instituto diciendo que no está es aterrador para nosotros, pues ella amenaza con que no la volveremos a ver porque la obligamos a ir al instituto.

No le sucede nada en el instituto, solo que no quiere estudiar, estamos en contacto con la orientadora, el jefe de estudios, sus profesores. Hablamos con ella y se cierra en banda.

Está semana tiene 2 días de expulsión del instituto y la semana que viene otro más. Aparte tiene que cumplir una séptima hora por acumular retrasos. Hemos empezado a ir a un psicólogo privado, sacamos cita para el psicólogo de la Seguridad Social pero aún no nos ha dado cita.

Le hemos ofrecido que estudie hasta los 15 y luego pasarla al módulo de FP que quiere hacer. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos mucho miedo a que se fugue de casa.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si están ya en manos de un psicólogo sigan disciplinadamente sus indicaciones. En estos casos, los psicólogos que tenemos mucha experiencia con adolescentes podemos reconducir la situación trabajando con los padres.

Es posible que el psicólogo les pida hacer “Registros de Conducta de su hija” para ver cómo actúa, cómo reaccionan ustedes, cómo vuelve a reaccionar ella… De esta forma, vemos cómo está emocionalmente y cómo podemos intervenir para reconducir la situación a través de la familia y, si es posible, también del instituto.

Comenten sus miedos al psicólogo, expongan la realidad que están viviendo y pidan pautas muy claras de intervención. Algunos libros les podrán ayudar como “De niñas a malotas”. El autor es Ángel Peralbo, un psicólogo con mucha experiencia con adolescentes.