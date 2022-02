Consultorio de Psicología: "Mi madre me llama mínimo dos veces al día, siento que me vampiriza emocionalmente"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

No aguanto a una amiga

PREGUNTA Tengo una amiga en el grupo a la que no aguanto. Su presencia me provoca malestar y hasta me cambia el humor cuando está. He dejado de hacer planes si se que ella va.

Hemos sido muy amigas pero a día de hoy estamos muy distanciadas. Tenemos gustos y formas de ser muy opuestas. Sí o sí nos vamos a ver siempre. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La huida, el evitar verla… no es una buena opción, es una trampa que lo único que consigue es que, en lugar de enfrentarse y superar esta situación, cada vez el tema se vaya enquistando más.

Seguramente, gran parte del problema radica en los pensamientos interiores que te dices sobre tu amiga; esos pensamientos te llevan a una situación imposible y a una tensión permanente.

Habrá otras personas en tu vida que te resulten incómodas, y la solución es aprender a afrontar estas situaciones; de tal forma que no lo pases mal y apliques al máximo tu inteligencia emocional.

Verás cómo afrontar el tema de tu amiga en libros como 'La Inutilidad del sufrimiento', ahí detallo cómo reconducir estas situaciones y cómo cortar esos pensamientos que se están convirtiendo en tu principal enemigo.

No estoy deprimida, estoy angustiada

PREGUNTA ¿Psiquiatra si o no? Tengo 65 años y decidí volver a terapia (estuve con terapia 14 años cuando era joven, cerré un ciclo y nunca más volví).

Luego de 20 sesiones, otra psicóloga me envía a la psiquiatra para que me trate la depresión. Y eso me enoja porque no estoy deprimida, estoy angustiada. Tomar fármacos me da temor, no sé qué hacer. Algunos me dicen que no sienta temor, otros lo ven como una salida fácil, pero muy difícil de dejar.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Pregúntese si confía en su psicóloga, porque lo que está claro es que después de 20 sesiones ella probablemente ha realizado un análisis muy exhaustivo de su caso, y si considera que puede necesitar medicación es porque piensa que, actualmente, esa es una buena opción.

Es frecuente que en algunos tratamientos haya que combinar la terapia psicológica con la ayuda farmacológica, pero sin abandonar la primera; es decir, cuando la medicación está indicada (y con lo que cuenta es imposible determinar si la necesita o no), es para intentar ayudar a la persona a superar una fase aguda, pero no para abandonar el tratamiento psicológico.

Antes bien, a veces la medicación se necesita para poder trabajar mejor desde la psicología y avanzar más rápidamente. Lo dicho, si confía en su psicóloga, siga su prescripción. Para su angustia le podrá resultar de ayuda leer 'Recuperar la ilusión'; ahí detallo cómo superar esos estados emocionales.

Me llevo a casa el malestar del trabajo

PREGUNTA Mi consulta está relacionada con el trabajo y con la vida personal. Hay veces que en el trabajo surgen conflictos bien sea con otros compañeros, con jefes o con gente que trabaja para nosotros.

Normalmente estos conflictos se resuelven llegando a un acuerdo pero hay veces en los que la otra persona no da su brazo a torcer de ninguna de las maneras y esto me genera un malestar constante que no me saco de la cabeza hasta que se revuelve este conflicto, para bien o para mal.

Esto puede llevar días, y durante esos días estoy en casa toda la tarde dándole vueltas a posibles situaciones que se podrían dar, a cosas que podría decir, y estoy más irascible de lo normal con la gente de mi alrededor.

¿Cómo se puede evitar llevarte este malestar a casa, y simplemente desconectar y volver a afrontar el conflicto al día siguiente en el trabajo?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que relata, hay dos aspectos cruciales que conviene que trabaje de forma inmediata.

1) Conseguir desconectar, y no sólo cuando esté en su casa, también cuando en el trabajo no para de darle vueltas y vueltas al tema, entrando en bucle y no siendo capaz de actuar de forma proactiva para resolver estas situaciones.

2) Trabajar desde la Inteligencia Emocional, para encauzar esas situaciones, evitar los conflictos y conseguir llegar a Acuerdos razonables y positivos para todas las partes.

Recuerde que su tiempo personal no es para darle vueltas a situaciones del trabajo, ni para llenarse de tensión y ansiedad. En el libro 'Trabajar sin sufrir' detallo cómo superar estas situaciones y qué herramientas le resultan más válidas.

Siempre me cuenta sus pesares

PREGUNTA Le expongo mi caso para ver si me puede ayudar. Tengo 33 años, estoy casada sin hijos, llevo diez años viviendo independiente, tengo padres divorciados.

Mi madre me llama mínimo 2 veces al día para saber dónde estoy, que por qué no la he llamado y siempre me cuenta ella a mí sus pesares, problemas, nunca me pregunta por nada mío ni cómo me encuentro yo como hija, siempre es ella y ella.

Cuando me llama no tengo nada que hablar porque siempre es ella primero. Entonces no es una conversación, es un monólogo.

Yo tuve muchos problemas hace unos tres años y nadie le dio importancia a lo que me pasó, ahora ella tiene una situación económica más compleja y quiere que mi hermano y yo le paguemos todo, cuando cada uno tenemos nuestra vida y no tenemos capacidad económica para eso.

Siento que mi madre está lastrando mi persona cada día, como si fuera un vampiro emocional. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Nos describe un perfil de persona muy compleja, pero con unos rasgos muy marcados. Tienden a ser personas muy “protagonistas”, con un alto nivel de exigencia hacia los demás (que puede ir desde que la escuchen hasta que le faciliten su vida económica).

Es posible que su madre piense que ustedes, sus hijos, tienen la obligación de atenderla y cuidarla a todos los niveles. Con una madre de esas características, los psicólogos/as lo que hacemos es entrenar a las personas cercanas a que actúen con asertividad; es decir, a que sepan decir NO, a que pongan límites en su relación, a que no se sientan culpables al no atender sus requisitos, a que prioricen su vida y no se dejen condicionar…

En el libro 'Emociones que hieren' detallo cómo actuar con personas como su madre, pero por lo que cuenta es posible que necesite usted ayuda profesional para poder ser asertiva con su madre y preservar su vida.