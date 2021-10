Consultorio de Psicología: "Mi yerno me dirige miradas lascivas, sexuales, ¿se lo digo a mi hija?, ¿sigo disimulando?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Una profesión mal vista

PREGUNTA Hace 4 años comencé a estudiar bioquímica sin saber muy bien qué quería en la vida; el segundo año me di cuenta que quería ser actor, dejé la facultad y me vine a la capital para seguir estudiando actuación, pero ahora el mismo miedo y las inseguridades siguen y tengo la necesidad de volver a estudiar bioquímica.

También tengo miles de opciones de otras carreras, fui al psicólogo y siento que no me sirvió, voy a seguir buscando, pero necesito ayuda. Tengo miedo a elegir una profesion mal vista.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Con frecuencia, las dudas nos muestran nuestra inseguridad e inestabilidad emocional. En estos casos, es crucial que trabajemos nuestro equilibrio emocional antes de tomar decisiones de las que pronto nos arrepentiremos.

Los psicólogos trabajamos la 'toma de decisiones' de una forma muy completa. En el libro 'Emociones que hieren' le dedico un capítulo entero. Copio un breve resumen de lo expuesto:

Principales pasos en la toma de decisiones

-Cuando estamos viviendo una situación difícil y tenemos que tomar una decisión sobre la dirección que queremos dar a nuestra vida debemos empezar por determinar, racionalmente, hacia dónde queremos ir.

-Tenemos que pensar qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que realmente nos importa y nos hace sentir felices para, a continuación, poner los medios necesarios para lograrlo.

-Debemos ser conscientes, también, de que no hay manera de saber cuáles van a ser todas las repercusiones futuras de las decisiones que adoptemos en el presente, pero ello no debe ser un obstáculo ni un freno para que actuemos.

Aquí tenemos que tener cuidado, pues esa 'incertidumbre' sobre lo que nos ocurrirá puede actuar como una 'niebla' que nos impide ver las ventajas y las eventuales dificultades que nos pueden aguardar.

La estrategia de pensar racionalmente sobre cuál va a ser la opción más provechosa viene e ser como la luz que nos ayudará a atravesar la niebla.

La racionalidad es la mejor herramienta para tomar una decisión, y lo es aunque la razón no puede predecir al 100% cuáles serán las repercusiones de cualquiera de nuestras decisiones, pero sí nos puede señalar a priori qué decisión es la mejor para resolver un problema o para ser más felices. No se resigne a estar mal; afortunadamente, se puede trabajar muy bien su toma de decisiones.

Peleas con el esposo

PREGUNTA Visité a mis padres con mi hija, ya que llevaba dos años sin verlos. Aproveché para llevar la niña al médico porque los especialistas están donde viven mis padres y, debido a esto, me he demorado más para regresar a mi casa.

Llevo ya un mes con ellos y mi esposo se quedó, no podía acompañarnos. Desde entonces él no me ha mandado nada para colaborar con los gastos básicos con mi padres, y además siempre está ocupado, le molesta que le llame, peleamos por teléfono por cualquier tontería... estoy desesperada, no sé qué pensar y qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las peleas por teléfono, la falta de interés de su esposo, el que colabore en los gastos que está teniendo, el que le moleste cuando usted llame… claramente nos indica una posible crisis de pareja.

En estos casos, conviene abordar la situación con la profundidad y la sinceridad que su relación merece. Desde la distancia, difícilmente lo conseguirá.

Cuando vuelva plantee la realidad, ponga encima de la mesa los hechos que han vivido y afronten con sinceridad si los dos quieren que esa relación continúe.

Recuerde que el respeto y la sinceridad son claves para que una relación funcione; pero no tome una decisión en estos momentos de sufrimiento. En el libro 'Amar sin sufrir' detallo cómo actuar en estas circunstancias.

Taquicardias por la covid

PREGUNTA Trabajo en un hospital. La covid me ha afectado muchísimo, tengo ansiedad elevada, me levanto de dormir muy nerviosa, con ganas de devolver, no puedo prepararme oposiciones, estoy muy limitada, y es un círculo que no hay manera de poder tener vida normal, tengo taquicardias y estoy agobiada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Son muchos los casos que estamos tratando desde hace meses de personal sanitario que ha estado en contacto, o lo sigue estando, con personas Covid. Hay un síndrome postraumático que está haciendo estragos en estos profesionales, y el impacto es tan fuerte que necesitan ayuda profesional, para poder volver a tener una vida normal.

El que no pueda preparar oposiciones nos indica que está usted en una situación de alerta permanente, y las respuestas fisiológicas que tiene (taquicardia, agobio…) nos indican los niveles de ansiedad que aún sufre.

No lo dude, son situaciones que pueden durar años, pida ayuda profesional y pronto empezará a notar cómo vuelve a recuperar el control de su vida, cómo vuelve a tener un buen rendimiento intelectual y cómo desaparecen sus respuestas fisiológicas de ansiedad.

Sentirse muy sola

PREGUNTA Soy una persona con gente alrededor pero aun así me siento muy sola, me cuesta relacionarme ya que soy tímida y muy insegura. Os agradezco la ayuda.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La soledad no buscada, la soledad dolorosa, nos indica nuestra inseguridad, nuestros miedos y nuestra falta de autoestima. Aprender a querernos es crucial para aceptarnos. Y es un requisito básico para disfrutar de nuestras relaciones sociales.

Te facilito aquí algunos pasos a seguir, una serie de preguntas clave que te podrán ayudar:

Creer en ti te dará seguridad y te ayudará en tu relación con los demás.

¿Sientes que eres una persona segura o, por el contrario, piensas que dependes mucho de la valoración de los demás?

Es crucial que establezcas tu punto de partida; es decir, cómo estás tú en estos momentos en relación con la seguridad, la confianza, la libertad, la autoestima…

Las preguntas siguientes te ayudarán a situarte y te permitirán profundizar en aquello que puedes mejorar.

Cuando vas a tomar una decisión, ¿lo haces basándote en tus criterios o te condiciona mucho la opinión de otros? En tu infancia y adolescencia, ante los retos que tenías, ¿creías en tus posibilidades y te lanzabas a conseguirlos, o te paralizabas por el miedo o la inseguridad?

En el momento actual, ¿te definirías como una persona segura o insegura?; ¿con confianza o con desconfianza en ti?; ¿con autoestima alta o baja?

¿Qué crees que piensan los demás acerca de ti? ¿Te sienten como una persona segura o como demasiado influenciable?, ¿valiente o con temor?, ¿perseverante o inconstante?, ¿alegre o triste?, ¿con buen humor o con cierta amargura?

En este punto intenta hacer dos columnas, en la primera, como ya hemos dicho, apuntarás cómo crees que te ven los demás, y en la segunda, cómo te ves tú realmente. Es importante que no lo hagas a la par, que primero rellenes la evaluación de los otros y, después, con calma y en profundidad, escribas la tuya.

A continuación seguimos profundizando, pero estas preguntas ya son todas en primera persona, para ti. ¿En qué momento de tu vida sentiste que creer en ti fue clave para superar una situación muy difícil?

Piensa en una experiencia en la que la falta de confianza en ti te condujo a un fracaso o a un sufrimiento importante.

Finalmente, ¿qué crees que te falta para creer de verdad, auténtica e íntegramente en ti?

Este ejercicio de reflexión te ayudará a profundizar en tu forma de ser; en lo que te gusta y en aquello que preferirías cambiar; en lo que te hace más feliz o más infeliz; en lo que es urgente y en lo que resulta importante… A partir de aquí, habremos dado el primer paso, el más difícil probablemente, pero también el que más nos facilitará el resto del camino.

Muchos ánimos y no dudes en que lo podrás conseguir.

Intentó entrar en el baño

PREGUNTA Lo que relato aquí viene sucediendo desde febrero de 2017. El marido de mi hija vino a casa a recoger compra y unos tupers; yo acababa de llegar del gimnasio y quería ducharme. Él me dijo que le dejara las llaves de casa y que iba bajando al coche y subía a por el resto de la compra.

Volvió e intentó abrir la puerta del baño, pero no pudo porque yo había cerrado con pestillo (nunca he cerrado, pero no sé por qué ese día se me iluminó la bombilla y eché el pestillo).

Da lo mismo que abriera o no la puerta, el hecho es el mismo. Desde esa fecha el marido de mi hija sigue dirigiéndome miradas lascivas y con connotación sexual.

Otras veces que viene a casa a arreglar alguna cosa o a recoger compra se toca el pene empalmado y muestra estar contento, yo disimulo y le invito a que se marche porque tengo que hacer.

Todo esto lo hace en ausencia de mi hija, ella trabaja pero él no porque se queda con el niño. En otra ocasión la pareja estaba de vacaciones y me envió por guasap unas fotos de mi hija y entre las fotos me mandó una foto con su polla empalmada.

Le dije que eso sobraba y me contestó que había sido sin querer y que no le dijera nada a mi hija. A ella no se lo quiero contar para no hacerla sufrir, pero esto sigue igual. No sé cómo gestionar esto, ¿hablo con mi hija?, ¿hablo con su marido?, ¿sigo disimulando? Cada vez lo llevo peor.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda, su hija no merece tener un marido así. La situación es complicada, pero usted no puede ser cómplice de una persona que actúa con esa falta de respeto hacia su hija y hacia usted.

Es posible que su hija esté o crea estar “enamorada” de su marido; por ello tendrá que actuar con mucho tacto e inteligencia emocional, pero en estos casos, los psicólogos analizamos cómo es su hija, a nivel de carácter, cómo es su yerno, y elaboramos una estrategia para comunicar a su hija la realidad de su marido.

Pero es crucial hacerlo bien, para no suscitar su rechazo; y además hacerlo adelantándonos a las posibles mentiras de su marido, quien no dudará en decir que usted se lo está inventando, que lo que pasa es que es usted quien quiere tener relaciones con él y quien se le ha insinuado…

Pero, repito, si tiene que pedir ayuda profesional, hágalo, pero no puede ser cómplice y encubrir esos comportamientos. Su amor por su hija debe estar por encima de cualquier miedo.