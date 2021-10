Consultorio de Psicología: "No acepto un cambio de peso ni mi físico, tengo un carácter hostil, ¿qué puedo hacer?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Pocas amistades

PREGUNTA Tengo 36 años y siento que no he hecho bien las cosas en el tema de relaciones personales. Llegados a esta edad podría decir que tengo dos amigos, Lourdes y Alex, pero siento que no son las amistades más adecuadas porque muchas veces me siento muy solo; sobre todo en verano cada uno hace su vida y ahí te das cuenta de la realidad que uno tiene.

Sé que la solución sería conocer gente nueva e intentar relacionarme con gente que tenga cosas en común conmigo pero no tengo ganas porque ya son muchas las veces que me he llevado chascos.

Es un círculo vicioso al que no le veo salida y me causa mucha frustración, amargura y ansiedad porque no veo el momento en el que tener un grupo de amigos donde sentirme querido y poder disfrutar de la vida.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Un tema crucial será poner el foco primero en ti, para que consigas ser TU MEJOR AMIGO. Tu bienestar no lo puedes dejar en manos de los demás; si trabajas contigo, con tu bienestar emocional, potenciando tu autoestima y tu seguridad y confianza en ti pronto verás que puedes vencer tus propias resistencias, que no te dará pereza abrirte a nuevas relaciones y experiencias, que además resultarás una persona estimulante para los demás.

Al trabajar tu autoconocimiento y tu confianza en ti mismo serás mucho más realista en tus expectativas y no te llevarás esos “chascos” que comentas. Te podrá ayudar en este proceso de trabajo personal la lectura de algunos libros como 'Lo mejor de tu vida eres tú'. Ahí detallo cómo lograr ser tu mejor amigo, tu mejor aliado y tu mejor ayuda.

Bucle con trabajo y covid

PREGUNTA Soy una chica de 40 años. Soy la pequeña de 3 hermanos, ellos son chicos ya casados y con hijos Yo tengo pareja desde hace casi 17 años (no estoy casada y sin hijos).

Hace 12 años falleció mi padre y con mi madre no es que sea la relación muy fluida (hemos estado 10 años sin hablar). Llevo 2 años sin trabajar y no será porque no busque, pero entre que existe pocas ofertas y el covid...

Desde el confinamiento llevo una racha que es ver cualquier cosa en la televisión, ya sea de matrimonio felices o cosas de bebés y me da por llorar y no se por qué. Me siento que estoy como en un bucle, sin trabajo y con el covid me siento mucho más desanimada. Ya no sé qué hacer más para sentirme bien o saber qué me pasa.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que nos relatas nos confirma que estás muy vulnerable emocionalmente. En efecto, el Covid nos ha generado mucha impotencia y aún convivimos con demasiadas incertidumbres. Lo fundamental ahora, para fortalecerte y sacar lo mejor de ti misma, es subir tu autoestima y mejorar tu confianza en ti misma.

El trabajo a realizar es muy interno, con lo más profundo de tu ser, detectando esos pensamientos que te llenan de inquietud y bajan tu estado de ánimo. En el momento que pones tu “mente a tu favor”, las circunstancias que te rodean te condicionarán menos y serás capaz de sacar tu mejor potencial.

En este punto, te podrán ser de gran ayuda trabajar con técnicas de Autocontrol y Regulación Emocional.

Bloqueo, inutilidad

PREGUNTA Necesito herramientas. Tengo 29 años, desde los 15 sufro depresión, pasé bullying toda mi etapa estudiantil. Creía que ese suceso no había afectado a mi vida hasta que me enfrenté a la vida laboral.

He estado en una oficina y el simple hecho de pedir a los compañeros que tenía que imprimir para que ellos parasen de hacerlo me daba taquicardias; tanto es así que tardaba sin exagerar 15 minutos en realizar ese cometido.

Otra cosa que me pasaba era que cuando me explicaban algo lo entendía, pero a la hora de hacerlo sola me bloqueaba y lo peor era el sentimiento de inutilidad. Los compañeros me miraban como diciendo "pero está tía es boba". Tanto fue así que no superé obviamente el periodo de prueba, haciendo que mi inseguridad se incrementara y mi autoestima disminuyera bastante.

Más adelante, en una tienda me volvió a pasar, me daba ansiedad hablar a los clientes, a los compañeros, etc. Estoy cansada de no poder desarrollar mi vida como todos los demás, quiero que esto cambie y no sé cómo hacerlo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que nos cuentas es muy conocido para los profesionales de la psicología. En efecto, esas experiencias pasadas te están condicionando en tu actividad presente. Sin quererlo, tus actividades, tus relaciones con los demás las vives como si fueran situaciones de emergencia, que disparan tus niveles de ansiedad. Es urgente que puedas trabajar tu regulación emocional, el fortalecimiento de tu seguridad y las habilidades de relación y comunicación con los demás.

Todos los días tenemos en consulta personas como tú; lo que hacemos es trabajar tu autoconocimiento y tu autocontrol, pero también tu habilidad en la relación con los demás. En libros como 'Emociones que hieren' verás cómo lo trabajamos. Ahí detallo una serie de recursos que te permiten avanzar en tu conocimiento y en tu seguridad en la relación con los demás. Pero te vendría muy bien tener ayuda profesional, para que este proceso sea más completo y más rápido.

Ansiedad y agitación corporal

PREGUNTA La ansiedad me desborda. Tengo 28 años y siempre me he considera nerviosa. Hay muchas cosas que me suponen un estado de ansiedad intenso; como pueden ser las entrevistas de trabajo, conocer a personas e incluso las llamadas telefónicas.

En el pasado he tenido un par de ataques de ansiedad, porque tampoco me he sentido nunca plena con mi vida, pero quedaron en eso y he sabido "vivir con ello"; pero desde hace casi dos años, aunque siga sintiendo ansiedad y agitación corporal, me invade una sensación de negatividad, pesadez mental, agobio, apatía, desánimo y susceptibilidad emocional que me bloquea completamente el pensamiento.

Ya he ido al psicólogo un par de veces pero no he sentido ayuda; dicen que mi caso es de manual pero yo siento que mi caso va a ser muy complejo de solucionar porque soy una persona muy introspectiva y reflexiva, que ha forjado su personalidad sin buscar ayuda durante mucho tiempo, y mi tendencia siempre ha sido obsesionarme mucho con estos pensamientos negativos y ser incapaz de salir de ellos.

No conozco otra forma de vivir. Estoy intentando mejorar mis hábitos con deporte, mejora de alimentación pero ahora tengo una situación de incertidumbre en todo (tengo una relación que no me llena pero de la que dependo económicamente y me he mudado a un lugar, por lo que tengo que establecer nuevos vínculos, buscar trabajo), así que me siento desbordada.

Cada día es una prueba y tensión de si me encontraré igual que el anterior o no. Algún consejo, por favor, sobre qué puedo hacer en mi día a día porque ir a un terapeuta ahora que no tengo trabajo me es imposible.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las condiciones que te rodean, precisamente porque no son las óptimas, merecen que las puedas afrontar con lo mejor de tu potencial. Un par de sesiones no es suficiente para conseguir un cambio en esos pensamientos tan negativos que condicionan tu vida.

En realidad, los psicólogos necesitamos al menos 2 o 3 sesiones para hacer una evaluación completa; a partir de ahí establecemos los objetivos a conseguir y diseñamos un programa totalmente a medida para conseguir en el mínimo tiempo posible ese cambio que tanto necesitas.

El cambio de la ACTITUD ante la vida tiene sus resistencias, pero desde luego se puede conseguir. Los psicólogos trabajamos la confrontación de pensamientos y la restructuración cognitiva; y el resultado es muy impactante; pero, efectivamente, necesitarás apoyo profesional para lograrlo bien. Comentas que en tu actual situación no puedes sufragar un tratamiento privado, pero existen fundaciones, como la nuestra, que te pueden ayudar a conseguirlo. El teléfono al que pueden llamar para acceder a nuestras becas en nuestra fundación es 610 077 145 y el correo aescalona@fundacionalavareyes.com.

Autoestima baja

PREGUNTA Desde los 21 años llevo lidiando cada día a la hora de las comidas, con pensamientos sobre qué puedo comer y qué no, qué cantidad y a cuántas kilocalorías y minutos equivaldría eso (hace 2 años llegué a estar tan delgada que no menstruaba).

Mi autoestima es baja, no soy capaz de aceptar un cambio de peso en mí, no acepto mi físico, todo esto hace que tenga un carácter irritable y hostil, y que cada vez que quiera entablar una conversación con alguien no sea capaz de mirarle a la cara. Por favor, ¿qué puedo hacer para remediar esta situación?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que comenta tiene un TCA (trastorno de la conducta alimentaria) que está condicionando todas las áreas de su vida. No lo dude, necesita ayuda profesional de forma inmediata.

En estos casos siempre los trabajamos en equipo entre los especialistas que la persona necesita (básicamente: psicología, endocrinología y psiquiatría). No se empeñe en conseguirlo usted sola, pues sólo logrará que su malestar se intensifique, a la par que se deterioren las principales esferas de su vida: tanto en su autoestima, como en su relación con los demás.

En la situación actual, lo primero sería trabajar la regulación de sus emociones, pero eso deberá hacerlo con un tratamiento psicológico individual.