¿Cómo saber si padezco oniomanía? Síntomas del síndrome del comprador compulsivo

En la última etapa del año, España se enfrenta no solo al acontecimiento de la navidad, también al cada vez más arraigado Black Friday. A partir del mes de noviembre, este viernes negro lleno de ofertas se cuela en nuestro día a día a través de las pantallas o golpes de clic. Eso lleva a muchas personas a planificar su economía pensando así en qué gastar para aprovechar el ahorro. Una tendencia que en cierta forma y al ser tan inmediato, genera sentimientos de inquietud y nerviosismo por su llegada.

Esta experimentación de emociones por la cercanía de los descuentos y las compras que pensamos hacer, puede alterar a nuestro organismo y salud mental. Esto puede ser normal y pasajero, pero sí que existen determinados casos en los que se convierten en un problema real de salud. Psicólogos y psiquiatra se encuentran así en las consultas con trastornos o síndromes como la oniomanía.

¿Qué es la oniomanía?

La oniomanía es el término por el que se conoce también al Síndrome de las compras compulsivas. Es un trastorno psicológico basado en el control de los impulsos y que se caracteriza mayormente por un exceso de preocupación con todo lo relacionado con las compras y gastar dinero.

A finales del siglo XIX, los psiquiatras Emil Kraepelin y Eugene Bleuler decidieron ponerle este nombre a la adicción de las compras. Por lo que se está hablando de un problema de salud mental que lleva largos años afectando a la población. De hecho, se estima que en los últimos años, este síndrome afecta casi en un 30 por ciento a muchos jóvenes.

Síntomas que produce el síndrome del comprador compulsivo

Las tendencias o las modas, así como cada vez más, la facilidad de las compras marcadas, en cierto modo, por la presión social, hacen que estas personas pierdan su invulnerabilidad. Así lo dicta un estudio realizado por los expertos en Psiquiatría, Pablo McQueen, Richard Moldes, Michael Kyrios, por el que concluyeron que las compras compulsivas proceden en algunos caso de la influencia del entorno.

Este trastorno, como comentábamos, tiene como característica no poder controlar los impulsos de comprar y gastar dinero, para después dar paso al arrepentimiento. Las personas que lo padecen suelen verse, además, envueltos en problemas económicos como consecuencia.

Mujer comprando online. ISTOCK

Sensaciones, que una vez que se controla la impulsividad, les arrastra a la culpabilidad, arrastrándoles a su vez a otros problemas psicológicos. Es por ello que, según apuntan los expertos, a este síndrome le acompañe trastornos como la depresión o la ansiedad. No obstante, hay unos síntomas generales que pueden ser determinantes en una sospechosa adicción a las compras y son los siguientes:

Ansiedad por consumir.

No sentirse satisfecho al comprar.

Posibles cambios humor con tendencia a la irritación.

Ausencia de autocontrol.

Problema de sueño como el insomnio por la preocupación excesiva en comprar.

Sentimiento de culpabilidad.

