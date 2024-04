El amor no tiene edad... o sí: esta es la diferencia de años que debería tener una pareja para que la relación funcionase

El amor no tiene edad, ¿o sí? En un reciente estudio de la aplicación de citas Bumble, los solteros se muestran más abiertos a conocer personas de otras edades. Según el mismo, dos de cada tres solteros creen que la edad no es un factor determinante a la hora de tener citas y el 59% de las mujeres afirmaron que no les importa salir con alguien más joven que ellas. Pero, ¿hay una diferencia de edad límite a la hora de establecer una relación sentimental?

Investigadores de la Universidad de Emory de Atlanta, EEUU, estudiaron las tendencias en relaciones de 3.000 personas y demostraron que demostró que las parejas que más divorcios tuvieron fueron las que tenían una mayor diferencia de edad, mientras que las más exitosas únicamente se llevaban un año.

Andrew Francis y Hugo Mialon, junto a Randal Olsen de la Universidad Estatal de Michigan preguntaron a personas que habían estado casadas en algún momento. Así, descubrieron que el porcentaje de rupturas entre parejas que se llevan cinco años es del 28%, algo que aumenta a un 39%, cuando las parejas se llevan diez años. Cuando la diferencia es de veinte años las cifras suben hasta un 95%.

Aunque el estudio no solo hace hincapié en las parejas con más diferencia de años. El porcentaje de divorcios entre las personas que no llevaban más de cinco años de relación llega al 18%.

Según los investigadores, en base a los resultados obtenidos, la diferencia de edad ideal entre parejas estaría en 12 meses. Las parejas del estudio que solo se llevaban un año fueron las que más éxito tuvieron, y solo tenían un riesgo de divorcio de un 3%.

Estar en una etapa de la vida similar, afrontando los mismos desafíos, hace que haya más puntos en común, algo que es idóneo para lograr el éxito en una relación.

Además, según los mismos expertos, si se alcanzan los dos años de relación, las probabilidades de divorciarse disminuyen un 43%, mientras que, si el matrimonio supera la década, se disminuyen las posibilidades de divorcio hasta en un 94%.