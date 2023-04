Una pastilla para dormir podría evitar la acumulación de proteínas anormales del alzhéimer, según un estudio

El alzhéimer es una enfermedad que aún guarda muchos secretos para nosotros. Uno de los aspectos que los científicos aún luchan por clarificar, no obstante, es la relación que guarda con una mala calidad del sueño.

En esta línea, un nuevo trabajo publicado en el medio especializado Annals of Neurology ha encontrado que el uso de algunas medicaciones para dormir puede ayudar a reducir la formación de cúmulos tóxicos de proteínas en el fluido que 'limpia' el cerebro por las noches.

Los problemas de sueño como signo temprano

Según detallan los autores, adscritos a la Universidad de Washington en St. Louis (Estados Unidos), las personas a las que se administró suvorexant, un somnífero común, durante dos noches en una clínica del sueño experimentaron un cierto descenso en los niveles de dos proteínas, el beta-amiloide y la tau, que se acumulan en el cerebro en la enfermedad de alzhéimer.

Aunque se trata de un estudio corto realizado sobre un grupo pequeño de adultos sanos, proporciona una demostración interesante de la posible asociación entre el sueño y los marcadores moleculares del alzhéimer.

Los problemas en el sueño pueden constituir un signo temprano de la enfermedad de alzhéimer que precede a otros síntomas, como la pérdida de memoria i el declive cognitivo. Para cuando aparecen las primeras señales claras, los niveles de beta-amiloide anormal están casi en su pico, formando cúmulos llamados placas que se adhieren a las neuronas.

El cerebro se 'limpia' al dormir

Por ello, los investigadores creen que promover el sueño puede ser una vía para mantener a raya la enfermedad, al permitir al cerebro durmiente 'limpiarse' por sí mismo de sobras de proteínas y otros productos de deshecho producidos durante la actividad diaria.

Aún así, advierten de que aunque los somníferos podrían ayudar a ese respecto, "sería prematuro que las personas preocupadas por desarrollar Alzheimer lo interpretasen como una razón para empezar a tomar suvorexant todas las noches".

El estudio se llevó a cabo durante sólo dos noches sobre 38 participantes de mediana edad que no habían mostrado signos de deterioro cognitivo y no tenían problemas del sueño. Cada dos horas, los investigadores tomaron muestras del fluido cerebroespinal de los sujetos para medir los niveles que mostraban de proteínas beta-amiloide y tau.

Una hipótesis en tela de juicio

Además, el uso de medicaciones para el sueño durante períodos prolongados no es una solución ideal para quienes se hayan faltos de sueño, ya que es fácil desarrollar dependencia de las mismas.

Por otro lado, también es importante tener en cuenta que este principio descansa sobre las nociones que sostenemos actualmente sobre la patogénesis del alzhéimer; unas nociones que, en cambio, se han visto intensamente cuestionadas en tiempos recientes, ya que las medicaciones diseñadas para disminuir los niveles de beta-amiloide no han logrado ninguna medicación útil que de hecho prevenga o ralentice la enfermedad.

Con todo, el link entre los problemas del sueño y las condiciones neurodegenerativas es muy real, por lo que los autores del trabajo sostienen que cualquier enfoque destinado a mejorar la higiene y la calidad del sueño es una estrategia lógica de cara a mejorar la salud cerebral.

