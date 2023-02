Una mujer estuvo con náuseas y vómitos dos años: así es cómo los médicos lograron curarla

Un día, una paciente de 23 años ingresa en el servicio de Emergencias del centro médico regional Piedmond Athens (Estados Unidos) con unas náuseas que no cesaban. Los trabajadores no se sorprendieron; durante dos años, esta mujer había acudido en estas condiciones de manera casi mensual.

Dos años de náuseas

Los síntomas, explican los doctores que la atendían en un reporte de caso publicado en el medio American Journal of Case Reports, eran siempre los mismos: náuseas, dolor abdominal y vómitos incontrolables. Inicialmente, los médicos los atribuyeron a una condición conocida como gastroparesia, por la cual el estómago no es capaz de vaciarse de manera adecuada. Se trata de algo relativamente común en pacientes con diabetes, una enfermedad que coincidentemente esta mujer padecía.

No obstante, los estudios previos habían arrojado resultados normales, y la medicación prescrita para la gastroparesia no estaba logrando mejoras en la paciente.

Llegado a un punto, la paciente mencionó un detalle que hizo que los médicos comenzasen a plantearse un nuevo diagnóstico: era usuaria frecuente de cannabis.

Un efecto paradójico

Había otra pista que indicaba en la misma dirección: la paciente también refirió que sólo conseguía aliviar sus síntomas al darse baños calientes. Esto coincide con lo observado en una condición muy poco frecuente y sólo recientemente descrita, que es el síndrome de hiperémesis por cannabinoides. Los pacientes que lo sufren, al parecer, experimentan fuertes náuseas y vómitos con el uso continuado de cannabis en grandes dosis.

Puede resultar algo paradójico, teniendo en cuenta que una de las propiedades del cannabis más estudiada en el contexto de uso médico (y una aplicación para la que está aprobada esta sustancia en muchos países) es su capacidad de aliviar las náuseas en perfiles como pacientes con enfermedades crónicas o sometidos a quimioterapia.

En vista del nuevo diagnóstico, los doctores aconsejaron a esta paciente dejar de usar cannabis, lo que efectivamente alivió sus síntomas durante dos meses. Una vez que, transcurrido ese tiempo, volvió a consumir la droga, los signos regresaron.

Un síndrome en aumento en Estados Unidos

Los autores concluyen señalando que el caso da cuenta de la conveniencia de considerar una historia completa del uso de drogas en los pacientes, teniendo en cuenta la influencia que puede tener para el tratamiento y el diagnóstico.

Igualmente, apuntan a que desde que el cannabis se legalizó en 21 estados norteamericanos, los casos del síndrome de hiperémesis por cannabinoides se han multiplicado, debido probablemente a un aumento en el consumo y a una mayor probabilidad de que los pacientes reporten el uso de la sustancia.

Referencias

Raissa Nana Sede Mbakop, Onoriode Kesiena, Tayla E. Greene, Dominic Amakye. [In Press] Cannabinoid Hyperemesis Syndrome in a 23-Year-Old Woman with Uncontrolled Type 1 Diabetes Mellitus. American Journal of Case Reports (2023). DOI: 10.12659/AJCR.938418