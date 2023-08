Un tipo de videojuegos puede ayudar a mejorar la memoria de las personas mayores, según un estudio

A medida que las personas envejecen, es común que comiencen a experimentar algunas dificultades con la memoria. Aunque hasta cierto grado esto forma parte de los cambios normales con la edad, existen algunas estrategias que pueden minimizar el fenómeno.

Puzzles digitales

En este sentido, una de las formas de memoria que más a menudo se ven comprometidas es la que se conoce como memoria de trabajo: la pequeña cantidad de información que se sostiene en la mente para la ejecución de las tareas cognitivas: por ejemplo, las instrucciones para la propia tarea. Las pérdidas en este área pueden dificultar algunos procesos simples y cotidianos.

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista especializada Heliyon ha concluido que cierto tipo de videojuegos, los puzzles digitales, puede impactar en la memoria de trabajo y en la habilidad de las personas para ignorar distracciones.

Concretamente, estas conclusiones son el resultado del análisis de datos de 482 participantes en el estudio, en su mayoría mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y los 81 años.

Recomendaciones para mejorar la memoria

Estos participantes reportaban sus hábitos de juego, incluyendo detalles como la frecuencia con la que jugaban a juegos digitales, el tipo de juegos a los que jugaban, o cuánto tiempo dedicaban a ello. Cabe señalar que los investigadores incluyeron en el cuestionario todo tipo de juegos, incluyendo de arcade, de PC, de consola o de apps móviles.

A continuación, se hizo a estas personas completar una prueba digital que medía su memoria de trabajo, prestando atención a aspectos como la ausencia de distracciones.

Los resultados obtenidos por estos métodos parecían indicar que los adultos jóvenes que jugaban a juegos de estrategia mostraban una mejor capacidad de memoria de trabajo que aquellos que jugaban a juegos de acción. Esto sorprendió a los autores, ya que existían evidencias previas que apuntaban a que esta última clase de juegos mejoraba varios parámetros de atención, percepción y función ejecutiva

Por el contrario, los adultos de edad avanzada que jugaban a puzzles digitales tenían una mejor capacidad de memoria de trabajo que sus contrapartes que no jugaban a ningún juego o que jugaban a juegos de otros tipos. Igualmente, estas personas mostraban una mayor facilidad para ignorar las distracciones que otros adultos mayores.

Este tipo de hallazgos refuerzan las evidencias que aconsejan la inclusión de ciertos tipos de videojuegos entre las recomendaciones destinadas a las personas de diferentes edades de cara a mejorar su envejecimiento cognitivo; estrategias que incluyen también el seguimiento de dietas adecuadas, la realización habitual de actividades físicas o el mantenimiento de relaciones sociales.

Referencias

