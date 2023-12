Un nuevo test de sangre podría detectar el párkinson años antes de la aparición de los primeros síntomas

El párkinson es, según datos de la Sociedad Española de Neurología, la segunda enfermedad neurodegenerativa más diagnosticada en nuestro país tras el alzhéimer. No sólo eso, sino que incluso se prevé que su incidencia se doble en los próximos 20 años y se haya triplicado para 2050.

Por desgracia, aunque existen síntomas comúnmente conocidos de la condición, muchas veces tardan mucho tiempo en aparecer o incluso se confunden con problemas de salud de otra índole. Y, pese a que actualmente no disponemos de una cura para la enfermedad, es importante detectarla a tiempo: el diagnóstico temprano permite actuar antes y mejora mucho el pronóstico del paciente.

En busca de biomarcadores tempranos

Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que en buena medida las investigaciones sobre el párkinson se centren en encontrar métodos que puedan acelerar o mejorar la precisión del diagnóstico. Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford ha publicado un estudio en la revista especializada JAMA Neurology sobre un nuevo test de sangre que han desarrollado para mejorar la detección temprana del párkinson.

En el párkinson, se observa un deterioro en ciertas células del cerebro, que tienen la capacidad de producir un neurotransmisor llamado dopamina. No obstante, dado que el cerebro tiene una cierta reserva de esta molécula, cuando se notan los primeros síntomas y los pacientes acuden a la clínica normalmente ya se ha producido la muerte de alrededor del 60% de estas neuronas. En este punto, es muy difícil restaurar los circuitos neuronales.

Con todo, algunos estudios han encontrado que los primeros signos de la patología tienden a aparecer más de una década antes de la presentación clínica de la enfermedad. Por ello, estos autores decidieron buscar si era posible detectar las proteínas de alfa-sinucleína, un tipo de molécula involucrado en la génesis de la condición que, creían, podría actuar como biomarcador de la progresión del párkinson.

El papel de la alfa-sinucleína

El reto yacía en el hecho de que, en realidad, la alfa-sinucleína es una proteína muy común en el cuerpo humano. El 99% de ella deriva de los glóbulos rojos de la sangre: por ello, había que encontrar un método para separar aquella porción que intervenía en los procesos del sistema nervioso.

Para ello, este nuevo sistema aísla las vesículas extracelulares (unas estructuras que las células liberan de manera natural y que actúan como 'contenedores' de diversas sustancias que expulsan hacia el exterior) procedentes de células nerviosas que circulan en la sangre y mide su contenido en alfa-sinucleína.

Las pruebas realizadas a 365 pacientes con párkinson y a 282 controles sanos encontraron que aquellas personas que se sabe que tienen un ritmo incrementado de padecer la enfermedad (hasta un 80% de probabilidad) mostraban un incremento del doble en los niveles de alfa-sinucleína presente en las vesículas extracelulares neuronales.

Una precisión del 90%

No sólo eso, sino que encontraron que el test podía diferenciar con una precisión del 90% entre aquellos con un riesgo bajo o los controles sanos y las personas con un alto riesgo de desarrollar la condición.

Si bien el sistema necesitará superar más etapas de desarrollo antes de llegar a emplearse de manera sistemática en las clínicas, los autores han expresado su esperanza de que, en un futuro no muy lejano, un test de estas características pueda emplearse junto a técnicas como los cuestionarios o las evaluaciones clínicas para identificar a pacientes en los primeros estadios de la enfermedad. De esta manera, será posible iniciar en estas personas intervenciones que modifiquen y ralenticen el curso de la enfermedad.

