Un grupo de investigadores consigue que una persona con párkinson vuelva a caminar gracias a una prótesis neuronal

El caso de Marc Gauthier, un hombre de 62 años residente en Burdeos (Francia) es un desgarrador ejemplo de lo que puede llegar a suponer el párkinson para un paciente. Recibió un diagnóstico temprano, y a mitad de la cuarta década de vida comenzó a experimentar los síntomas motores típicos de la condición (rigidez, temblores, ataxia...). Esta progresión pareció interrumpirse brevemente cuando, a comienzos de siglo, se le realizó un doble implante cerebral (consistente en un generador de dopamina, que es un neurotransmisor con un papel muy importante en el movimiento, y un estimulador cerebral profundo); pero al cabo de poco tiempo la enfermedad volvió con más fuerza si cabe.

Sin embargo, todo cambió cuando, como recuerda un reporte en el prestigioso medio científico Nature Communications, un equipo científico multidisciplinar formado por neurocientíficos, neurocirujanos, médicos, enfermeros y rehabilitadores le reclutó para probar una novedosa prótesis en la médula que se venía desarrollando desde hacía un tiempo, en principio para pacientes parapléjicos.

La primera vez en pacientes de párkinson

El dispositivo ha seguido un largo recorrido antes del caso de Gauthier. En primer lugar, tuvo que superar varias pruebas en diversos modelos animales (ratas y monos), en los que parecía ser capaz de evitar las complicaciones de lesiones serias en la médula espinal que afectaban al movimiento de las extremidades (en esencia, la prótesis funciona como un 'puente' que permite que la información que normalmente viaja por la médula 'esquive' el obstáculo que suponen estas lesiones) y, en segundo, comenzó a testarse en seres humanos en 2018, culminando el año pasado cuando tres personas parapléjicas recuperaron la capacidad de caminar al día siguiente de la operación en la que se realiza el implante.

El caso de este paciente, no obstante, representa un nuevo hito: la primera vez que el sistema demuestra su eficacia en pacientes de párkinson. Y es que aunque la enfermedad neurodegenerativa afecta principalmente al cerebro, el principio por el que opera la prótesis mantiene su vigencia: en este caso, corrige las anomalías en la información que recorre la médula en lugar de evitarle obstáculos.

Así, los científicos en este caso implantaron la prótesis en un segmento de la zona lumbar de la médula, en el que se encuentra un conjunto de células nerviosas que activan los músculos de las piernas y reciben la información que estos envían a la parte central del sistema nervioso.

Caminatas de cinco kilómetros

El resultado de la intervención resulta asombroso. Tareas que antes de la operación eran una odisea para el paciente, como subir unos pocos escalones, realizar una caminata o incluso comenzar el movimiento para dar unos pasos no le suponen en la actualidad mucho esfuerzo.

Por supuesto, Gauthier ha tenido que complementar el implante con un programa de rehabilitación intensivo, pero a día de hoy es capaz, según reportan los autores de este hito, de realizar incluso paseos de hasta cinco kilómetros sin muchos problemas.

Este caso ejemplar es sólo el primero de muchos que vendrán. Una compañía suiza, ONWARD Medical, se encuentra diseñando electrodos específicos para colocar en pacientes con párkinson; y el equipo de investigadores que ha llevado a cabo esta gesta ya se ha embarcado en la próxima fase con la subvención de la Fundación Michael J. Fox: implantar el dispositivo a seis nuevos pacientes. Quizás, más adelante, este sistema pueda comenzar a fabricarse y aplicarse de manera rutinaria a pacientes de párkinson en clínicas de todo el mundo.

Referencias

Milekovic, T., Moraud, E.M., Macellari, N. et al. A spinal cord neuroprosthesis for locomotor deficits due to Parkinson’s disease. Nature Medicine (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-023-02584-1

