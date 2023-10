Un nuevo fármaco logra frenar el deterioro cognitivo del alzhéimer en ensayos clínicos

El alzhéimer es la forma más común de demencia en todo el mundo; sólo en España se estima que la padece casi un millón de personas. Se trata de una patología compleja, cuyas causas no se conocen con exactitud, y muy esquiva al tratamiento.

Es por esto que el caso de la briostatina 1 es especialmente una buena noticia. Este nuevo fármaco en desarrollo por sus potenciales aplicaciones para tratar el alzhéimer ha mostrado en su último ensayo clínico de fase II, la penúltima antes de la aprobación de un medicamento, que podría frenar el deterioro cognitivo en pacientes con alzhéimer severo.

Mejoras en las conexiones de las neuronas

Así lo explica un artículo publicado al respecto en la revista académica Journal of Alzheimer's Disease, que detalla los resultados de dicho ensayo clínico puesto en marcha por la farmacéutica emergente Synaptogenix. Concretamente, los autores del trabajo documentaron la respuesta de pacientes de alzhéimer ante el fármaco a lo largo de un período de seis meses, en comparación con contrapartes que recibieron placebo.

Específicamente, aquellos que tomaron el medicamento parecieron frenar la progresión de su deterioro cognitivo, mientras que los que recibieron un placebo mostraron caídas en su puntuación de rendimiento en este ámbito.

Como explican los investigadores, el medicamento parece mejorar las conexiones neuronales y proteger a las células cerebrales de la muerte prematura, así como contrarrestar los efectos de las proteínas defectuosas que, de manera característica, se acumulan en el tejido nervioso de las personas con alzhéimer.

Buen perfil de seguridad

Los cambios, que fueron más notables en los pacientes con formas más severas de la enfermedad, llegaron incluso a traducirse mejoras en el desempeño cognitivo de algunos de los pacientes. Notablemente, de mantenían por un largo tiempo después de recibir el tratamiento.

Igualmente, destacan que el medicamento tuvo un buen perfil de seguridad, con relativamente pocos efectos adversos y relacionados en todo caso con el tratamiento experimental.

Aunque el tratamiento aún tendrá que pasar por más estudios para poder ser finalmente aprobado para su uso clínico, ofrece una nueva esperanza para los pacientes con alzhéimer y sus familias, especialmente en los casos en los que la enfermedad se presenta de manera más severa.

¿Qué es el alzhéimer?

El alzhéimer es un trastorno neurológico progresivo que genera una atrofia en el cerebro y la muerte de las neuronas cerebrales. Es la causa más frecuente de demencia en todo el mundo y se caracteriza por un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente.

Por tanto, es una afección que origina problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento cuya sintomatología se va desarrollando lentamente y empeorando con el tiempo. Por eso es tan importante detectar las señales de alerta a tiempo.

Por ahora, no existe una cura para el alzhéimer. En su lugar, la mayoría de los tratamientos disponibles se centran más bien en ralentizar en lo posible la progresión de la enfermedad.

Referencias

Alkon, Daniel; Sun Miao-Kun; Tuchman, Alan J.; Thompson, Richard E. Advanced Alzheimer’s Disease Patients Show Safe, Significant, and Persistent Benefit in 6-Month Bryostatin Trial. Journal of Alzheimer's disease (2023). DOI: 10.3233/JAD-230868

