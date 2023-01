Un nivel más alto de estudios tiene efectos protectores sobre el intestino

De maneras que van mucho más allá de las evidentes, el nivel de estudios es un ejemplo claro de la naturaleza biopsicosocial de la salud humana. Ahora, un grupo de investigadores ha que de hecho podría estar relacionado directamente con el riesgo de padecer ciertas enfermedades intestinales.

El 'eje intestino-cerebro'

Según explican estos científicos en el medio especializado International Journal of Molecular Sciences, este nuevo hallazgo se construye sobre la evidencia previa de la conexión entre los sistemas digestivo y nervioso, a veces llamada 'eje intestino-cerebro'.

Así, proponen los trastornos intestinales y el alzhéimer podrían no sólo compartir una predisposición genética común, sino que podrían estar similarmente influenciados por variaciones genéticas relacionadas con los logros académicos.

El trabajo emplea una gran cohorte de más de 766.000 personas y pone énfasis en aspectos como el alzhéimer, los rasgos cognitivos y las enfermedades intestinales, incluyendo la enfermedad de úlcera péptica, gastritis-duodenitis, enfermedad por reflujo gastroesofagal, síndrome de intestino irritable, diverticulosis y la enfermedad inflamatoria intestinal.

Políticas para proteger el intestino

Teniendo en cuenta estos criterios, la investigación desveló que las personas con un nivel educativo superior y con mayor nivel de funcionamiento cognitivo tenían menor riesgo de padecer enfermedades intestinales.

Las implicaciones del hallazgo, mencionan los investigadores, son significativas. Por una parte, abren la puerta a continuar indagando en las diferentes variables comunes que pueden estar influyendo en ambos fenómenos.

Por otra, entender esta correlación (que no implica necesariamente causalidad) puede servir de base para poner en marcha políticas destinadas a proteger la salud intestinal de la población, como la implantación de medidas para facilitar el acceso a los niveles educativos superiores o incluso el planteamiento de una ampliación de la escolarización.

La relación es en cualquier caso compleja. Y es que implica también que padecer enfermedades del tracto intestinal podría estar causando un declive significativo en diversos rasgos cognitivos estudiados, como el desempeño cognitivo o los propios logros académicos. Por eso, los autores subrayan la pertinencia de estudiar conjuntamente ambos aspectos en los pacientes.

Referencias

