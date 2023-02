Terapia metacognitiva: la nueva estrategia efectiva contra la depresión, la ansiedad y los pensamientos negativos

Una de las corrientes más importantes en el ámbito de la psicoterapia es la de las terapias cognitivas, un enfoque que sostiene que el malestar psicológico deriva no tanto de la realidad en sí, sino de la manera que tiene el sujeto de interpretarla. Una vuelta de tuerca la representa la terapia metacognitiva, que además de tener en cuenta los pensamientos disfuncionales del paciente también se ocupa del modo en el que este percibe esos propios pensamientos.

¿En qué consiste?

Por tanto, la terapia metacognitiva, desarrollada por el psicólogo Adrian Wells, tiene en cuenta la metacognición del paciente, ya que entiende que es este aspecto de la psique el responsable de que el individuo pueda tener un control saludable de su propia mente.

El objetivo, explica el medio Psicología y Mente, es por tanto eliminar todos aquellos modos de pensamiento que deriven en creencias disfuncionales, lo que a su vez aumenta las herramientas psicológicas que tiene la persona para hacer frente a los problemas.

En esta estrategia, esto se intenta lograr haciendo consciente al paciente de sus propios pensamientos automáticos: que piense en qué está pensando y cómo lo piensa.

¿Es efectiva?

La terapia metacognitiva se encuentra en la actualidad apoyada por un cierto volumen de evidencia científica, ya que son varios los estudios que han encontrado que puede ser efectiva frente a cierto tipo de trastornos psiquiátricos.

Recientemente, un estudio llevado a cabo sobre pacientes en rehabilitación cardíaca, publicado en el medio especializado PLOS One, concluyó que el enfoque de terapia metacognitiva con autoayuda podía reducir los niveles totales de ansiedad y de síntomas depresivos.

En general, la psicoterapia (que incluye muchos enfoques diferentes) se ha situado en las últimas décadas como una parte fundamental del abordaje de los trastornos psicológicos, de manera prioritaria sobre los psicofármacos que se ven como un complemento de la misma.

