En los últimos años, varios diplomáticos estadounidenses han reportado síntomas de una extraña enfermedad con síntomas como pérdida de audición, pérdida de memoria y náuseas. La condición recibió el nombre del primer lugar en el que fue detectada, la capital de Cuba, y pronto fue motivo de un acalorado cruce de acusaciones entre diferentes países.

Ahora, una investigación llevada a cabo conjuntamente por varios medios internacionales (The Insider, 60 Minutes y Der Spiegel) ha revelado evidencias que apuntan directamente a un tipo de arma de energía dirigida que porta la Unidad 29155, un grupo de inteligencia ruso que lleva a cabo actividades destinadas principalmente a desestabilizar países europeos.

La evidencia sobre armas sónicas

Concretamente, según recoge el medio británico BBC, las personas afectadas sufren síntomas como mareos, dolores de cabeza, problemas de concentración y un sonido intenso y doloroso en los oídos. Ya ha afectado a más de 1.000 personas, y algunos casos aún se consideran oficialmente sin explicación. Según este mismo medio, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos han afirmado que las imágenes tomadas por resonancia magnética de los afectados no han logrado detectar lesiones cerebrales que expliquen la enfermedad.

De hecho, un reporte previo de los servicios de Inteligencia de los Estados Unidos ya apuntaba a la posibilidad de que los daños reportados se debieran a la exposición a armas de energía dirigida, como armas de microondas o armas sónicas.

La nueva investigación ha encontrado evidencia de la presencia de miembros de la unidad en ciudades alrededor del mundo durante ocasiones en las que personal de los Estados Unidos ha reportado el comienzo de síntomas; y, según The Insider, al menos un oficial de la unidad 29155 habría sido recompensado por su trabajo con "armas acústicas no letales".

Otras posibles causas

Estas son en cualquier caso evidencias circunstanciales, y de hecho, la BBC cita fuentes del Gobierno de Estados Unidos que mantienen que, si bien "continuarán examinando los incidentes anómalos de salud", su posición continúa siendo la de que es "muy poco probable" que un adversario externo sea responsable.

En base a esto, se han propuesto otras explicaciones alternativas. Por ejemplo, ciertos científicos sugieren (como recoge, por ejemplo, un artículo en la revista científica International Journal of Social Psychiatry) un origen psicogénico, debido al estrés de trabajar en países que un día fueron adversarios de Estados Unidos durante la guerra fría

Sea como sea, sigue sin haber una causa clara para estos casos.

