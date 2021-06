Qué es el mononucleótido de nicotinamida: el compuesto natural que podría mejorar el metabolismo, según un estudio

Una sustancia natural que había demostrado previamente contrarrestar los efectos del envejecimiento y mejorar la salud metabólica en ratones podría tener efectos relevantes en seres humanos, según una investigación realizada por un equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis (Estados Unidos).

La investigación, publicada en la revista Science, se trata del primer ensayo clínico aleatorio que analiza los efectos metabólicos de la administración del compuesto denominado mononucleótido de nicotinamida (NMN, por sus siglas en inglés) en personas.

¿Cómo actúa este compuesto? ¿Cuáles son las evidencias?

Concretamente, se realizó un pequeño ensayo con mujeres posmenopáusicas con prediabetes que evidenció como este compuesto "mejoró la capacidad de la insulina para aumentar la captación de glucosa en el músculo esquelético, que es habitual en personas con obesidad, prediabetes o diabetes tipo 2", destaca el comunicado emitido por la Universidad.

El compuesto mejoró "la expresión de los genes que están involucrados en la estructura y remodelación muscular".

Este compuesto estudiado previamente para el envejecimiento también mejoró "la expresión de los genes que están involucrados en la estructura y remodelación muscular". No obstante, el tratamiento con NMN no redujo "la glucosa en sangre o la presión arterial, no mejoró el perfil de lípidos en sangre, no aumentó la sensibilidad a la insulina en el hígado, no redujo la grasa en el hígado ni disminuyó los marcadores circulantes de inflamación como se observa en ratones", añaden.

Para llevar a cabo el ensayo, el equipo de investigadores administró 250 mg de este compuesto por vía oral a 13 mujeres que recibieron todos los días durante un periodo de 10 semanas. Por otro lado, un total de 12 mujeres participantes recibieron placebo durante este mismo periodo de tiempo para comprobar las diferencias.

"Aunque nuestro estudio muestra un efecto beneficioso de la NMN en el músculo esquelético, es prematuro hacer recomendaciones clínicas basadas en los resultados de nuestro estudio", subraya el investigador principal, Samuel Klein, profesor de medicina y ciencia nutricional William H. Danforth y director del Centro de Nutrición Humana.

Se necesitan más estudios para analizar sus efectos en la diabetes

En este sentido, los beneficios de la NMN en ratones han hecho que varias compañías con sede en Japón, China o Estados Unidos comenzasen a comercializar este compuesto como suplemento dietético. La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense no tiene la obligación de revisar la seguridad y eficacia de los suplementos antes de su comercialización, por lo que muchas personas ingieren este compuesto aunque falta evidencia clínica que demuestre sus beneficios en seres humanos, advierten en la investigación.

Se necesitan más estudios para comprobar los efectos en la prevención o manejo de la diabetes.

"Normalmente, cuando un tratamiento mejora la sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético, como se observa con la pérdida de peso o algunos medicamentos para la diabetes, también hay mejoras relacionadas en otros marcadores de salud metabólica, que no detectamos en los participantes de nuestro estudio", añade el investigador principal.

Aunque la insulina mejora la absorción y el almacenamiento de glucosa en los músculos y las personas que son resistentes tienen más riesgo de padecer diabetes tipo 2, los investigadores advierten de que se necesitan más ensayos para comprobar si este compuesto natural tiene efectos beneficiosos en la prevención o el manejo de la prediabetes o diabetes.

"Este es un paso hacia el desarrollo de un antienvejecimiento, aunque se necesita más investigación para comprender completamente los mecanismos celulares responsables de los efectos observados en el músculo esquelético en las personas", añade otro de los investigadores principales, Shin-ichiro Imai, profesor de biología del desarrollo y de medicina