¿Por qué podrías morir por un golpe en los testículos?

La noticia de un auxiliar de enfermería fallecido en Madrid después de recibir una patada en los testículos (conocida en los últimos días, pese a que el suceso tuvo lugar a mediados de febrero) ejemplifica la gravedad que pueden revestir los traumatismos en esta zona tan sensible del cuerpo humano.

Sin embargo, cabe destacar que el fallecimiento no se produjo de manera instantánea sino que, como ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras, no se aplicaron los protocolos de agresión y la persona no fue atendida en ningún momento por un médico. Por otra parte, no existe confirmación por autopsia de la razón exacta del deceso.

Pocos casos en la literatura científica

Lo cierto es que en todo caso la muerte sobrevenida por un traumatismo testicular es un fenómeno poco común, si bien hay algunos casos documentados en la literatura científica.

Por ejemplo, en 2016, se informó en dos artículos separados en las revistas Journal of Indian Academy of Forensic Medicine y International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine de dos hombres en India que fallecieron tras golpes testiculares en accidentes de tránsito.

En uno de estos casos, se identificó que el paciente sufrió shock secundario al traumatismo y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es una de las posibles vías por las que un golpe en esta zona del cuerpo podría resultar en una muerte.

Llamativamente, un grupo de investigadores de Kansas (Estados Unidos) reportó en el medio especializado Cases Journal el caso de un varón de 13 años que sufrió estas complicaciones tras un trauma en los testículos, si bien con la atención adecuada sobrevivió a la experiencia.

Muerte por shock

El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una consecuencia de la activación del sistema inmune y consiste en una respuesta inflamatoria masiva. Según explica el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, se presenta a veces como consecuencia de infecciones, traumatismos, cirugías, isquemias (interrupciones de flujo sanguíneo en determinadas partes del cuerpo) o incluso de afecciones como trastornos autoinmunes o pancreatitis.

Se presenta con signos como una temperatura corporal elevada o baja, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria o recuentos anormales de glóbulos blancos, y puede llegar a causar shock e insuficiencia orgánica múltiple.

A su vez, el shock es una bajada de tensión brusca que interrumpe de manera importante el suministro de sangre en el cuerpo, pudiendo incluso resultar en daño orgánico y la muerte.

Por tanto, y pese a que a priori es poco probable, sí que es posible que un golpe lo bastante fuerte en los testículos resulte en complicaciones como hemorragias internas, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el shock o la muerte.

