Picaduras de araña: cuáles son los riesgos, cómo identificarlas y cómo actuar ante ellas

Esta semana se ha conocido que el entrenador personal retirado británico Ivan Savage ha pasado tres días en coma en un hospital y ha estado a punto de que le amputasen el brazo después de que le picase una araña.

La especie concreta ha sido identificada como Steatoda nobilis, también llamada 'falsa viuda negra', y aunque el suceso ha tenido lugar en Berkshire (Reino Unido) se trata de una variedad que está presente también en España.

Picaduras de araña y riesgo de infecciones

En principio, la gran mayoría de las arañas que habitan el suelo español (y europeo) no se consideran de relevancia médica: es decir, su picadura es inofensiva más allá de algunas molestias leves. Las personas con alergia, no obstante, podrían sufrir reacciones graves.

En algunos casos, la picadura de ciertas especies (notablemente Steatoda nobilis) sí puede representar una excepción, pero no porque su veneno sea más potente: como ya se ha detectado en varias ocasiones, a veces las picaduras de araña se complican con infecciones que pueden llegar a ser severas.

Esto puede suceder porque nosotros introducimos microorganismos en la picadura (por ejemplo, al rascarnos con las manos sucias) o, según arrojó un estudio publicado en Scientific Reports en 2020, porque especies como Steatoda nobilis pueden constituir reservorios para especies bacterianas resistentes a los antibióticos y médicamente relevantes.

Cómo reconocerlas y tratarlas

Las picaduras de araña se manifiestan con una mancha roja con dos puntos (la mordedura), que puede presentar con el tiempo hinchazón, comezón o dolor. Lo normal es que remitan por sí solas al cabo de unos pocos días.

Por lo demás, el tratamiento de las picaduras de araña es muy similar al que seguiríamos con otras picaduras leves de insectos. En primer lugar, se aconseja desinfectar la zona para prevenir posibles infecciones y, posteriormente, se pueden aplicar productos específicos para aliviar el picor o la hinchazón. El hielo también puede resultar beneficioso a este respecto.

Referencias

Dunbar, J.P., Khan, N.A., Abberton, C.L. et al. Synanthropic spiders, including the global invasive noble false widow Steatoda nobilis, are reservoirs for medically important and antibiotic resistant bacteria. Scientific Reports (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-77839-9

