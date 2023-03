'Nuka', la foca-robot que ayuda a las personas con alzheimer

El Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA), con sede en Salamanca, cuenta desde hace más de una década con 'Nuka', un robot que se asemeja a una foca bebé, que dispone de inteligencia artificial y que ayuda a las personas que acuden a las instalaciones para recibir atención.

Sus efectos en los usuarios del centro se han hecho notar, como terapia no farmacológica, pero hasta el momento esas aportaciones no se han plasmado en un estudio como tal, algo que no ocurre en otros países donde ya sí hay informes científicos sobre este mismo tema.

Primer estudio en España

La ausencia de datos en una investigación en España se solventará en las próximas semanas con la elaboración de un estudio, el primero nacional, sobre el uso de este robot, que recibe internacionalmente el nombre de 'Paro' pero que en Salamanca y en el resto del país se ha dado a conocer como 'Nuka'.

Este dispositivo es obra del profesor japonés Takanori Shibata y ha estado a disposición de los usuarios del CREA ya durante los últimos años, ahora el objetivo es completar la experiencia con una investigación plasmada en papel sobre los efectos positivos que tiene para personas con síntomas de agitación, ansiedad o depresión.

Para ello, el centro con sede en Salamanca realizará este "ensayo clínico aleatorizado multicéntrico" y contará con el apoyo técnico del Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de la Salud ,como experto en evaluación de tecnologías sanitarias, a fin de valorar su "efectividad".