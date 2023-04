Los fármacos más recientes contra la diabetes podrían reducir riesgo de enfermedades renales y respiratorias

Un equipo de investigación del Departamento de Farmacología y Farmacia de la Facultad de Medicina LKS de la Universidad de Hong Kong ha descubierto que los inhibidores del cotransportador 2 de sodio-glucosa (SGLT2i) podrían reducir los riesgos de enfermedades renales y respiratorias, como la enfermedad renal terminal, la enfermedad obstructiva de las vías respiratorias y la neumonía.

Sus estudios, publicados en las revistas científicas The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism y JAMA Network Open, han aportado nuevas pruebas de que los SGLT2i podrían conferir una protección extraglucémica a los pacientes con diabetes de tipo 2 y ser potencialmente una mejor alternativa a una clase más antigua de fármacos hipoglucemiantes, los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP4i).

Un fármaco, múltiples efectos positivos

Los SGLT2i son una nueva clase de fármacos hipoglucemiantes de segunda línea para la diabetes de tipo 2. En los últimos años, ensayos clínicos controlados con placebo y estudios observacionales multinacionales han demostrado que, además del control glucémico, los SGLT2i también confieren protección cardiovascular y renal en pacientes con diabetes tipo 2.

Sin embargo, no está claro si los SGLT2i podrían proporcionar una mejor protección cardiorrenal en comparación con clases individuales de fármacos hipoglucemiantes más antiguos que se han prescrito ampliamente en los últimos años, como los DPP4i.

Por ello, estos investigadores han llevado a cabo un estudio de cohortes retrospectivo para investigar la asociación de los SGLT2i con cuatro resultados renales: a saber, la insuficiencia renal terminal, la albuminuria, la insuficiencia renal aguda y la disminución de la tasa de filtración glomerular estimada.

Riesgo de neumonía

El equipo también llevó a cabo otro estudio de cohortes retrospectivo para investigar la asociación de los SGLT2i con el riesgo de neumonía, ya que se demostró que los SGLT2i inhiben la activación del inflamasoma NLRP3 pulmonar, que se ha implicado tanto en la inflamación asmática de las vías respiratorias como en las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en algunos estudios con animales.

A partir de una cohorte de más de 30.000 pacientes con diabetes de tipo 2 de Hong Kong, y tras ajustar los posibles factores de confusión, el equipo descubrió que, en comparación con los DPP4i, los SGLT2i se asociaban de forma significativa con una reducción del 81 por ciento del riesgo de sufrir una enfermedad renal terminal.

En cuanto a los resultados respiratorios, los SGLT2i se asociaron significativamente con una reducción del 35 por ciento del riesgo de padecer DAO y del 46 por ciento de la tasa de exacerbaciones de DAO, así como con una reducción del 41 por ciento del riesgo de neumonía. Los resultados mostraron nuevas pruebas de que los SGLT2i podrían proteger contra la DAO y la neumonía. En cualquier caso, deberían realizarse ensayos clínicos para examinar estos resultados respiratorios.

