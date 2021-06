"La gente tiende a mirarte diferente": Inma Franco combate los estigmas y el bullying en 'Acéptate'

Estamos acostumbrados a ver la peor cara de las redes sociales; aquella que está llena de ciberacoso y desinformación. Pero, a veces, pueden mostrar su otro lado: uno que permite que miles de personas aprendan y hagan visibles problemas que normalmente permanecen ocultos. Esta es la historia de Inma Franco, una joven extremeña de casi 22 años que, desde su canal de youtube, lanza su grito contra la lacra del bullying. Un grito que recogen los oídos de miles de seguidores.

Inma, que ha tenido que soportar durante toda su infancia y adolescencia burlas y comentarios por su aspecto físico, padece el síndrome de Saethre-Chotzen, que ha hecho que haya necesitado en varios puntos de su vida distintas operaciones faciales. Precisamente, el vídeo que la viralizó era una respuesta a una pregunta que le repetían a menudo: "¿Qué te pasa en la cara?", y se convirtió en todo un alegato por el respeto en las redes sociales y en la vida física.

Ahora, la joven pacense ha publicado su primer libro, Acéptate, en el que recoge todas sus experiencias y reflexiona sobre la superación del acoso en la infancia. "Estoy muy animada. El proceso me ha ayudado a superar de verdad algunas cosas que pensé que ya estaban superadas, explica a 20minutos.

"La gente tiende a mirarte diferente"

"Estoy aprendiendo muchísimo, y me se aceptar mucho más que antes", afirma Inma: "Desde el proceso de escribir el libro hasta que se ha sacado estaba en una etapa de aceptación de mi misma. Ahora estoy conociéndome más".

Incluso, explica, han dejado de hacerle "esa pregunta". "Hace tiempo que ya no la recibo", contesta con una sonrisa. "De vez en cuando hay algún comentario, pero qué va, ya no es como en la cuarentena, que es cuando empezaron con eso".

Sin embargo, no siempre ha sido así. De pequeña, Inma tuvo que acostumbrarse a recibir miradas, comentarios y preguntas sobre su apariencia física.

"El síndrome de Saethre-Chotzen afecta sobre todo a los huesos craneales y uno de los efectos que tiene es que se te cierra la fontanela antes de tiempo", detalla Inma. Esta patología, de origen genético, hizo que tuviera que someterse a varias operaciones faciales, tal y como describe en su libro. No obstante, al margen de eso, "no tiene otros síntomas"; lo que no impide que se siga estigmatizando a las personas que la padecen, como sucede con otras enfermedades.

"La gente tiende más a mirarte diferente. 'Vamos a meternos con este'. Te acostumbras a que la gente te mire más, te señale de vez en cuando".

"La gente tiende a meterse más contigo porque dicen 'mira, me meto con éste que es diferente antes de que se metan conmigo. Al menos, ese fue mi caso", señala la joven.

"Yo no era yo, era lo que los demás querían que fuese"

"Te ven débil, y piensan que si se meten contigo no vas a hablar. Pero hubo un momento en el que dije que no, que no podemos dejar que nos manipulen toda la vida". Así describe Inma el momento en el que ella se decidió a romper el círculo de acoso al que se veía sometida.

Antes de llegar a eso, el bullying le pasó factura mucho tiempo. "Llega un punto en el que no puedes contigo. La mente está cansada y el cuerpo también lo nota, y al cuerpo le vas a hacer daño sin darte cuenta", detalla.

"A quien le esté pasando, lo primero que le aconsejo es que lo cuente, que lo hable. Siempre va a haber un padre, un profesor, un familiar o un amigo que te puede ayudar a buscar otra salida", dice.

Ella, además, encontró refugio en las redes sociales: "Yo quería darme a conocer, porque no me dejaban. Yo había cambiado, yo no era ni yo, era lo que los demás querían que fuese. Y quería dar a ver que no soy como dicen los rumores, o como dicen las etiquetas que me habían puesto".

"Y algunas personas vieron que no era así. Eso me ha ayudado muchísimo", reconoce.

"Si ves a tus padres señalar a otra persona, lo acabarás haciendo"

Además, desde sus canales en diversas redes sociales, y principalmente Youtube, ha podido tratar de ayudar a otros que viven lo que a ella le tocó pasar.

"A veces me escriben para decirme que están pasando por algo similar. Me cuentan toda su historia y yo intento ayudarles dentro de lo que yo puedo hacer". Y agrega: "También me encanta cuando me dicen que lo han superado y que mis vídeos les han ayudado".

Sin embargo, Inma reconoce la amplitud del problema y admite que las soluciones no son sencillas. "Yo creo que pasa por la educación que se te da en casa, cuando eres pequeño", reflexiona sobre aquellos que, de niños, acosan a otros: "De pequeño, los comentarios que hacen tus padres te influyen muchísimo. Si tu ves a tus padres que señalan, que cuchichean o hacen comentarios sobre otra persona, y tu lo haces y no te dicen nada, a la larga vas a hacer lo mismo que ellos".

"También creo que hay gente que lo hace para que no se metan con ellos. Pero esa no es la solución", añade.

"Hay que concienciarse de que no todos tenemos una vida perfecta y si es tu caso tienes que poner solución a tus problemas y no darle más problemas a otra persona. Descargas toda tu ira en otra persona y en realidad ese problema que tienes hay que solucionarlo", apostilla.

De hecho, Inma no sólo hace extensivo el problema a las víctimas y a los agresores: "En el caso de los demás es que si ves que a alguien le está pasando algo, o va a decirte, 'mira, me siento mal por esto que me están haciendo o diciendo'... No quitarle importancia, porque aunque desde fuera pueda parecer una tontería, a lo mejor desde dentro se está viviendo de otra manera".

"Me replanteé si de verdad quería escribir el libro"

Una gran parte de estas reflexiones están recogidas en su libro. Inma reconoce que el proceso fue "intenso": la idea la tenía ya antes de recibir la oferta, aunque a partir de ese punto comenzó de nuevo.

"Hay un capítulo en el libro, que para mí es el más duro, y estuve dos semanas mentalizándome de que lo tenía que revivir. Fue muy emocionante", narra.

"Cuando llegué a la etapa de la adolescencia me replanteé si de verdad lo quería hacer, si de verdad iba a llegar a alguien con el libro o si no iba a ayudar a nadie. Fue un proceso de muchas preguntas y de cuestionarme si estaba segura de que de verdad lo quería hacer así", continúa Inma.

"Hay cosas que pensé que las había superado y al escribirlas me di cuenta de que no, porque no las había contado. Son detalles que te terminas guardando", afirma, pero también admite: "Me ha ayudado muchísimo. Cosas que pensé que no iba a superar nunca y ahora las estoy superando poco a poco".

Ahora, la joven pacense está deseando entrar a la universidad, donde quiere estudiar Filología Hispánica. "Y luego intentar seguir escribiendo libros", dice con una sonrisa.