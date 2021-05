Cabestany, presidenta de No al Acoso Escolar: "Los agresores también tienen padres que deben saber qué hacer"

Uno de cada cinco niños reconoce, respondiendo delante de sus padres, haber sido víctima de acoso escolar, y solo tres de cada diez acosados declaran haber recibido ayuda por parte del centro escolar, "lo que señala la falta de respuesta como uno de los grandes problemas". Estos datos son algunos de los datos que se desprenden del II Estudio sobre la percepción del bullying en España, elaborado con motivo del día internacional contra esta forma de maltrato.

El informe corre a cargo de la marca Totto y la comunidad Educar es Todo, centrada en colaborar con padres y madres en su labor educativa, y en su presentación contó con la presencia, entre otros expertos, de Carmen Cabestany. La presidenta de la asociación No al Acoso Escolar charla con 20minutos sobre un problema que sufren unos dos millones de menores en España, sobre cómo detectarlo y lo más importante, sobre cómo habría que atajarlo.

Cabestany destaca que el bullying "es cosa de todos y que cualquiera puede y debe hacer algo". Por ello su asociación acaba de lanzar Hispania Suma, una plataforma a la que están invitados "todos los sectores sociales".

¿Qué destacaría de los datos presentados esta semana? Me llama la atención el tema de las redes sociales. La percepción que tienen los padres es que ha habido mucho ciberacoso y, por las informaciones que tenemos en Nace, contrastadas con la Guardia Civil, no es exactamente así. Se confunde violencia digital con ciberacoso. El ciberacoso consiste ir contra una persona y normalmente entre varios. La violencia digital puede darse si juegan en línea, se enfadan entre ellos y se insultan; si alguien abre una cuenta suplantando la personalidad de otro... Otro dato es que los padres piensan que no se respeta a los profesores o que no tienen suficiente autoridad y eso sí es así. Tenemos un problema porque para una pedagogía efectiva, la familia y la escuela tienen que estar de acuerdo. Si los niños ven que no lo están, se aprovechen de esa brecha.

¿En qué situación está el tema del acoso escolar en España? Yo creo que ha aumentado. Las cifras que se manejan son que lo sufren uno de cada cinco. Si la población estudiantil es de más de ocho millones, en términos absolutos hablaríamos de aproximadamente dos millones de niños. Son muchos chavales sufriendo maltrato.

¿Se ha producido una evolución positiva o vamos a peor? En positivo tendríamos el hecho de que cada vez se habla más de ello y se conoce más. Pero en negativo tenemos por ejemplo el tema de las nuevas tecnologías. Los niños están conectados y prácticamente sin control. Un móvil puede ser algo muy positivo pero también algo muy negativo. Y muchas familias se ven en la imposibilidad de ejercer sobre sus hijos el control que les gustaría. También hay juegos violentos que influyen negativamente.

¿Cómo se debe abordar este problema? El problema se debe abordar desde varios ángulos. Es global y grave y no tiene una única solución. Hay que formar a los profesores, informar a los padres para que sepan detectar un caso de acoso escolar, tanto si el hijo es víctima como si es agresor... Siempre nos olvidamos del agresor y los agresores también tienen padres que tienen que saber qué hacer. A todo el mundo le preocupa que su hijo sea acosado, pero si es el acosador, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar cartas en el asunto?

¿Qué aconsejan a los padres para que puedan detectar que su hijo está siendo acosado? Usamos la regla de las tres c. Primero, la c de cuerpo. Los niños agredidos tienen los hombros hacia adentro, la mirada al suelo, arrastran los pies, no quieren ser vistos ni ver a los demás. Están siendo maltratados y se encogen para protegerse. La otra c es de cambios. Cambios en el carácter, se vuelven muy irritables; en las notas, bajan los resultados académicos; en las costumbres, a lo mejor tienen problemas para dormir, o bien comen demasiado o no comen... La tercera c es de campana. Hacer campana es hacer pellas. No quieren ir al colegio porque allí les maltratan.

¿Cuesta mucho que se abran? Mucho, y si lo dicen cuentan la mitad de la mitad. Uno, porque pueden estar amenazados. Dos, porque, según dicen, no quieren hacer daño a su madre. Tres, porque temen que los padres vayan al colegio y eso repercuta negativamente en ellos. Y otra razón es porque les da mucha vergüenza. Se sienten cobardes. Están muy mermados a nivel psicológico.

¿Cómo se trabaja con ellos para que recuperen la autoestima y se vuelvan a sentir seguros? Depende del daño van a necesitar más o menos ayuda, terapias, estrategias… También depende de su capacidad de resiliencia. Hay chicos más duros y hay otros a los que les afectan más las cosas. Lo que es cierto es que hay que solucionar el tema del acosador, frenarlo, porque por mucha terapia que hagamos, si al día siguiente el niño vuelve a ser maltratado en el colegio no avanzaremos.

¿Cómo pueden detectar los padres que su hijo está siendo un acosador? El cuerpo del acosador se expresa en sentido contrario al de la víctima. Saca pecho, mirada desafiante, cabeza erguida, lenguaje poco respetuoso con los demás… A veces manejan a otros, los manipulan para que acosen a un tercer compañero. Son chavales que están acostumbrados a salirse con la suya desde pequeños. Un niño acosador se puede gestar desde muy pequeño. Es un chaval agresivo y si no se le corrige, el día de mañana puede ser un maltratador en toda regla.

¿Y cómo se trabaja con ellos? La pregunta del millón es cómo se le corrige. Cuando no lo has hecho de pequeño lo tienes mal para hacerlo de mayor. Ahí ya llegamos tarde. Es muy difícil corregir a un adolescente que se ha instalado en la conducta agresiva. Pero no imposible. Hay que intentar trabajar desde lo emocional, hacerle consciente del daño causado, y también, en paralelo, desde la necesidad de reparación de ese daño mediante, por ejemplo, prácticas restaurativas. En Nace tenemos el método CAR (Conciencia, Arrepentimiento y Reparación).

¿Hay algún caso que le haya llamado espeacialmente la atención? Hay muchos. Acabo de hablar con dos madres. Una me ha dicho que su hija ha intentado suicidarse por segunda vez. Y a la otra le ha pasado lo mismo. En este caso el asunto se judicializó y les han fallado en contra. El intento de suicidio ha sido después de conocer la sentencia. Esa niña lo que infiere es que ni siquiera la justicia le da la razón y se siente totalmente indefensa. Un niño acosado no puede con eso porque son muchas emociones muy negativas: miedo, rabia, dolor, impotencia, vergüenza…

¿Hay que hacer cambios en la justicia? Hay cosas que hay que cambiar. No puede ser que si los padres no ven solución en el colegio y apelan a la instancia judicial, frecuentemente, con las herramientas que tienen los fiscales y los jueces, tampoco se pueda hacer nada. Los menores de 14 son inimputables, si quieren ir contra el centro tienen que haber hecho acopio de pruebas contundentes... La mayoría de los padres no se dedican a ir acumulando pruebas porque no piensan que la cosa pueda llegar a tanto. Como mínimo pedimos que Fiscalía sea sensible al tema y si no pueden admitir a trámite la denuncia, envíen al menos un escrito al colegio como toque de atención.

¿Qué otros cambios son necesarios? Como no participen en esto todos los actores sociales que tengan que ver con el maltrato a la infancia no lo vamos a solucionar. Por eso desde Nace decimos que tiene que haber cambios en todos esos sectores: en los directores, inspectores, profesores, los propios compañeros pero también en la judicatura, en los medios, en el ámbito sanitario. Muchas veces las víctimas ingresan por un intento de suicidio y cuando se soluciona la urgencia, las mandan para casa.

¿Y no ahondan en las causas? Cuando la cosa es muy grave a veces incluso los ingresan en centros psiquiátricos durante una temporada. Si no, en muchas ocasiones los mandan para casa con medicación pero eso no soluciona el problema. El problema solo se soluciona cuando frenas al acosador, posicionas a los testigos, formas al profesorado... y rehabilitas a la víctima

¿El tema de las redes sociales facilita la obtención de pruebas? Claro. Eso es lo bueno del ciberacoso, que deja huellas. Es más dañino porque tiene una dimensión brutal. Pero la ventaja es que es más fácil pillar a quien lo hace.

¿Las víctimas ahora no se sienten a salvo ni en casa? Y lo peor es que, aunque les acosen por redes, no salen de ellas. Se les aconseja que no entren pero en vez de bloquear, abandonar los chats… no lo hacen porque necesitan estar ahí, sentirse integrados en el grupo.