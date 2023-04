La apnea del sueño, el trastorno que puede causar deterioro cognitivo en hombres sanos, según un estudio

Una buena parte de las personas con una apnea del sueño sin tratar desarrolla enfermedad cardíaca. Hasta el momento, los investigadores habían tendido a atribuir a esta consecuencia los problemas cognitivos que observaban en los pacientes.

La importancia de tratar temprano la enfermedad

Ahora, sin embargo, un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores del King's College de Londres y publicado en el medio especializado Frontiers in Sleep ha encontrado que la propia apnea del sueño podría estar causando daños, lo que incide en la urgencia por reconocer y tratar la enfermedad cuando aparece.

De acuerdo con la investigación, que consistió en una serie de test realizados sobre 27 hombres sanos con apnea del sueño y sobre un grupo de hombres sanos, aquellos con el diagnóstico mostraron peor función mental en áreas como el juicio, el control de los impulsos o el reconocimiento de las emociones de otras personas en comparación con los controles sanos. El alcance de estos déficits, además, se incrementaba en paralelo a la severidad de la apnea del sueño.

De hecho, la apnea del sueño también se ha asociado con problemas de memoria y pensamiento; la novedad en este caso está en que el trabajo muestra que los problemas cognitivos aparecen incluso cuando los hombres (en este caso) no padecen otras condiciones de salud, lo que enfatiza la importancia de tratar tempranamente la enfermedad.

Otro punto que destacan los autores es el hecho de que estos pacientes no eran conscientes de sus déficits cognitivos y no hubieran buscado ayuda profesional de no ser porque estaban roncando por las noches (un síntoma característico de la apnea del sueño) y molestando a sus parejas como consecuencia.

La apnea del sueño es una enfermedad en la que las personas dejan de respirar momentáneamente durante el sueño, ya sea por una obstrucción de las vías aéreas (apnea obstructiva del sueño) o por un fallo en la transmisión de señales cerebrales (apnea central). Sea como sea, esto provoca multitud de cortos 'despertares' durante el sueño que perjudican gravemente el descanso. Afecta principalmente a hombres, y existen factores de riesgo reconocidos como el sobrepeso.

Referencias

Valentina Gnoni, Michel Mesquita, David O' Regan, Alessio Delogu et al. Distinct cognitive changes in male patients with obstructive sleep apnoea without co-morbidities. Frontiers in Sleep (2023). DOI: https://doi.org/10.3389/frsle.2023.1097946