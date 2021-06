Joyería dental, la moda que puede poner en grave riesgo tus dientes

Han sido varios los vídeos que en redes sociales como Tik Tok se han vuelto virales. La última moda arrasa y es que esto es algo que personajes públicos como Rosalía o Anuel AA han lucido. Se trata de la joyería dental que consiste en colocar grillz en los dientes. Aunque esto parece inofensivo, entre los dentistas han saltado las alarmas. ¿Puede esta moda dañar los dientes?

Según la doctora Bratos, ortodoncista y cofundadora de Ferrus & Bratos, la respuesta es que sí. De hecho, califica a esta moda como "peligrosa tendencia", ya que los riesgos no compensan a los beneficios. Los dientes pueden encontrarse en peligro por varias razones que explicaremos a continuación.

Con la joyería dental la higiene se complica

La doctora Bratos lo deja bien claro, "la utilización a largo plazo de los grillz dentales dificulta la higiene oral de nuestros dientes". Por lo tanto, puede ser normal que aparezcan caries o incluso enfermedades periodontales que pueden poner en riesgo la sujeción de los dientes. Algunas de estas enfermedades son la gingivitis o la periodontitis. Por eso, hay que tener cuidado con esta joyería.

Es importante, además, resaltar que mucha de esta joyería dental se está poniendo en la calle, en puestos a los que la gente puede acceder y disfrutar de una sonrisa nueva, con brillantes. Hacer esto es todavía más peligroso, ya que los materiales no se esterilizan adecuadamente, lo que puede causar problemas.

Las encías pueden terminar inflamándose

Dado que la joyería dental es un cuerpo extraño puede ejercer una presión apenas perceptible por el metal. Como consecuencia, las encías pueden inflamarse, lo que resultará muy molesto y doloroso. Además, también pueden aparecer llagas debido al roce del grillz.

El problema es que puede aparecer una infección. Al no permitir que las llagas se curen, estas pueden terminar infectándose y causando un problema. Por eso, la doctora Barros no aconseja la joyería dental nunca y menos colocarla en puestos de la calle. Aquí las medidas de higiene no son las más adecuadas y el problema causado en la boca puede agravarse.

Los dientes pueden terminar destrozados

Con la joyería dental, las probabilidades de que se produzca una fisura o una rotura de los dientes es mayor. Esto es debido a la dureza de los grillzs. Aunque hay algunos que son menos duros, otros lo son demasiado y esto puede provocar que los dientes terminen literalmente destrozados.

Lo mejor en el caso de que se quiera usar la joyería dental es la de quita y pon. En estos casos, siempre hay que limpiar adecuadamente los grillzs antes de ponerlos de nuevo en la boca para evitar que las bacterias hagan de las suyas en nuestra boca. También, aconsejan desde Ferrus & Bratos utilizarlos el menor tiempo posible y cuidar al máximo la limpieza para evitar el sarro.

Todas las modas conllevan sus riesgos, así que conviene acudir a un especialista para que revise nuestra boca si tenemos joyería dental. De esta manera, podemos evitar que los grillzs terminen destrozando nuestros dientes y causándonos problemas que antes no teníamos.