Rosalía se hace viral en TikTok al quitarse su característica joyería dental: "Me está dando pena"

Rosalía ha vuelto a hacerse viral en internet y no, esta vez no ha sido por sus uñas ni por el nuevo tema experimental que ha sacado con Oneohtrix Point Never, Nothing's Special. En esta ocasión, la artista ha incendiado TikTok al retirarse la joyería dental que llevaba con ella desde hace un año.

En esta plataforma, la catalana ha inmortalizado su visita al dentista: "Ya llevaba un año con ellos puesto, y bueno chica, pues yo creo que ya era hora de quitármelos", anunciaba.

En el vídeo cuenta que le da pena desprenderse de sus joyas dentales, especialmente de sus dos cruces de oro. Sin embargo, en ese mismo vídeo, la cantante preguntaba a sus fans si colocarse nueva joyería dental.

Aunque la artista ve los grillz dentales como algo divertido, muchos especialistas en odontología alertan sobre esta peligrosa tendencia, argumentando que se trata de una práctica muy poco recomendable.

Según la doctora Bratos, ortodoncia y cofundadora de Ferrus & Bratos, llevar este tipo de accesorios es una muy mala idea: "Mi opinión es que esta es una moda poco recomendable, pues tener que intervenir sobre el diente (por poco que sea) para una cuestión meramente estética implica poner en riesgo la salud bucodental".

"Para colocar cualquier tipo de joyería dental o brillantes, es necesario preparar la pieza con un grabado para, después, poder poner el adhesivo y usar composite para pegarlo al diente. Por esta razón, en nuestra clínica no recomendamos ni llevamos a cabo este procedimiento en ningún caso", explica la doctora.

Como cuenta la doctora Bratos, la utilización a largo plazo de los grillz dentales dificulta la higiene oral de nuestros dientes, por lo que esto puede llevar a un desarrollo de problemas dentales como caries, fisuras, enfermedades periodontales, etc.

Rosalía no es la primera artista que vemos con grillz dentales, otros como Katy Perry, Beyoncé, Anuel AA o Madonna también se han sumado a esta peligrosa tendencia.

Aunque el equipo de dentistas de Ferrus & Bratos no recomiendan este tipo de tratamientos, sí aconsejan a cualquier paciente que decida colocar joyería dental hacerlo con un especialista en estética dental con experiencia en esta materia. Sin embargo, estas personas deben ser conscientes de los problemas que puede tener su sonrisa a medio-largo plazo.