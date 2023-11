El primer caso de gripe porcina en Reino Unido: síntomas y cómo se contagia en humanos

La ya conocida como Gripe A o Gripe Aviar (H1N1) llegó a España el 26 de abril de 2009. Fue por aquel entonces cuando nuestro país se convirtió en el primero en reportar los primeros casos en el continente europeo de una enfermedad que afecta a las personas y a otras especies animales, como aves o cerdos. Sin embargo, catorce años más tarde, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, siglas en inglés) informó ayer lunes que ha detectado el primer caso de gripe porcina en un ser humano (H1N2).

Dicho contagio fue detectado durante "un proceso de seguimiento rutinario" del virus de la gripe, después de dar positivo en un test efectuado por el médico de esta persona al presentar "síntomas respiratorios", explicó este lunes la UKHSA en un comunicado. No obstante, la nota señaló que el individuo padeció una "enfermedad leve" y que se "ha recuperado totalmente" del subtipo del virus de la gripe porcina (o influenza porcina) H1N2.

Asimismo, en un principio, tampoco habría que temer a una nueva pandemia a causa de un virus respiratorio. Según expone la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su página web y recogido por la Universitat Autònoma de Barcelona, los virus de la gripe porcina, por lo general, no infectan a los humanos, aunque ocasionalmente se ha informado de brotes en personas en contacto directo con cerdos. Hay también algunos casos documentados de transmisión entre personas.

¿Cómo afecta a la salud humana?

Se han notificado ocasionalmente brotes y casos esporádicos de infección humana por el virus de la gripe porcina. En general los síntomas clínicos son similares a los de la gripe estacional, pero las manifestaciones clínicas son muy variables, desde una infección asintomática hasta una neumonía grave que mata al paciente.

La mayoría de los casos se han detectado casualmente mediante los sistemas de vigilancia de la gripe estacional. Muchos casos leves o asintomáticos pueden haber pasado desapercibidos; así pues, se desconoce hasta qué punto está extendida la enfermedad en el ser humano.

¿Cómo se contagia la enfermedad?

Normalmente la gente se contagia a partir de cerdos infectados, pero algunos casos humanos carecen de antecedentes de contacto con esos animales o con entornos en que los haya habido. Ha habido casos de transmisión entre personas, pero limitados a contactos cercanos y a grupos cerrados de personas.

¿Se puede comer carne y productos de cerdo?

Sí. No hay datos que demuestren que la gripe porcina pueda transmitirse al hombre a través de la carne de cerdo u otros productos derivados de éste que se hayan manejado y preparado adecuadamente. El virus de la gripe porcina se destruye a temperaturas de 70ºC, lo que corresponde a las condiciones generalmente recomendadas para cocinar la carne de cerdo y otras carnes.

¿Existe riesgo de pandemia?

Probablemente la mayoría de las personas, no habiendo estado en contacto regular con cerdos, carecen de la inmunidad necesaria para prevenir la infección. Si un virus porcino consigue transmitirse eficientemente de persona a persona, puede causar una pandemia de gripe.

El impacto de una pandemia causada por un virus de esa naturaleza es difícil de predecir: dependerá de su virulencia, de la inmunidad ya existente en la población, de la protección cruzada conferida por los anticuerpos producidos en respuesta a gripes estacionales y de factores propios del huésped.

¿Hay alguna vacuna que proteja de la gripe porcina?

No hay ninguna vacuna para evitar que el actual virus de la gripe porcina cause la enfermedad en el ser humano. No se sabe si las actuales vacunas estacionales confieren algún grado de protección. Los virus gripales cambian muy rápidamente. Es importante desarrollar una vacuna contra la cepa del virus actualmente circulante, para que confiera la máxima protección a las personas vacunadas. De ahí la necesidad de que la OMS pueda acceder al máximo número de virus posible, y seleccionar así los virus vacunales candidatos más apropiados.

Referencias

