Un estudio relaciona tomar múltiples medicaciones con un mayor riesgo de padecer demencia

Las personas con demencia tienen muchas probabilidades de haber tomado más de tres medicaciones para otros problemas de salud en los cinco años previos al diagnóstico.

Se trata del primer trabajo que explora en profundidad la relación entre la polifarmacia (que supone que a un paciente se le prescriba más de una medicación en un momento determinado) y el diagnóstico de demencia.

Estudio a gran escala

Tal y como publican estos autores en el medio científico Age & Disease, para llegar a esta conclusión han analizado los historiales de más de 33.000 pacientes de demencia en Gales entre 1990 y 2015.

Con ayuda de técnicas de inteligencia artificial, identificaron patrones potencialmente dañinos en el uso de medicamentos y de qué manera estos patrones evolucionan en los años previos al diagnóstico de demencia.

De esta forma, comprobaron que en los 20 años previos al diagnóstico, la proporción de pacientes tomando tres o más medicaciones se elevó desde un 5,5% al 82,16% en los cinco años previos.

Entre aquellos más próximos a recibir el diagnóstico, dos tercios estaban tomando múltiples medicaciones para una combinación de infecciones respiratorias y urinarias, artropatías y reumatismo y enfermedades cardiovasculares. Otro 22% tomaba medicinas para infecciones, artropatías y reumatismo, enfermedad cardiometabólica y depresión.

Combinar fármacos disminuye la eficacia

Los investigadores subrayan que "teniendo en cuenta el aumento de casos de demencia a nivel internacional, la necesidad de entender cómo los patrones de polifarmacia evolucionan antes y después de un diagnóstico de demencia son importantes para diseñar un programa de tratamiento seguro para cada paciente. Nuestro objetivo, con este estudio, es ayudar a los médicos a encontrar maneras de prescribir múltiples medicaciones para la demencia con seguridad y sin reducir su efectividad".

Previamente, ya se había establecido que cuando se toman múltiples tipos de medicación los beneficios de cada fármaco pueden verse reducidos al tiempo que se incrementa el riesgo de daño por las interacciones de los fármacos y por sus efectos secundarios.

Referencias

Elisabetta Longo, Bruce Burnett, Sarah Bauermeister, Shang-Ming Zhou. Identifying Dynamic Patterns of Polypharmacy for Patients with Dementia from Primary Care Electronic Health Records: A Machine Learning Driven Longitudinal Study. Aging & Disease (2022). DOI: 10.14336/AD.2022.0829