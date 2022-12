El truco avalado por la ciencia para despertarse activo, fresco y alerta

¿Te sientes aturdido hasta tomarte el café matutino? ¿Sientes somnolencia durante el resto del día? No estás solo. Son muchas las personas a las que les cuesta mantenerse alerta durante la mañana. Sin embargo, un nuevo estudio ha concluido que hay cosas que se pueden hacer para solucionarlo.

Dormir más, hacer ejercicio y cuidar el desayuno

Según explican sus autores en la revista académica Nature Communications, la clave para lograr despertarse fresco, activo y alerta está en cuidar tres factores fundamentales: el sueño, el ejercicio y el desayuno.

Esta conclusión es el resultado de un análisis de la conducta de 833 voluntarios que durante un período de dos semanas recibieron diversos desayunos diferentes, llevaron una pulsera que monitorizaba su actividad física y parámetros del sueño. También debían llevar diarios de todo lo que comían y de sus niveles de alerta desde que se despertaban y a lo largo del resto del día. Finalmente, se incluyó algunos pares de gemelos para poder diferenciar el efecto de los genes del de la conducta y el ambiente.

Así, pudieron observar que el gran secreto para despertarse alerta consistía en realizar ejercicio físico sustancial el día anterior, dormir más tiempo y hasta más avanzada la mañana, y comer un desayuno alto en carbohidratos complejos con azúcar limitada.

Mejor control de la glucosa

En parte, esto lograba un mejor control de los niveles de glucosa en sangre a lo largo del día. Los cambios bruscos en este parámetro, de hecho, provocan fatiga, somnolencia y mareos, por lo que es lógico que los hábitos que mejoran este aspecto aumenten la alerta.

De todas formas, los autores destacan que el efecto de los tres hábitos es independiente: implementar cualquiera de ellos se va a traducir en un aumento de los niveles de alerta y una mejora de la concentración, así como una reducción de la somnolencia a lo largo del día.

Referencias

Vallat, R., Berry, S.E., Tsereteli, N. et al. How people wake up is associated with previous night’s sleep together with physical activity and food intake. Nature Communications (2022). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-34503-2