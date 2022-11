El síntoma que indica un fuerte riesgo de desarrollar enfermedad crónica

La enfermedad renal crónica es un importante problema de salud pública. Sus casos aumentaron un 7% en España sólo durante el año 2021, y los expertos consideran que está infradiagnosticada porque sus síntomas pueden ser difíciles de identificar en los estadios iniciales de la enfermedad.

Ahora, un estudio ha encontrado un síntoma temprano que se asocia de manera muy estrecha con un alto riesgo de desarrollar este trastorno: la hematuria persistente (es decir, la presencia de sangre en la orina de manera recurrente).

Sólo visible al microscopio

Concretamente, los autores del trabajo, publicado en el medio especializado American Journal of Kidney Disease, analizaron la relación entre la hematuria microscópica (la presencia de sangre en cantidades que la hacen indetectable si no es mediante microscopía) y la función renal en una gran cohorte (más de 230.000) de adultos sanos y relativamente jóvenes.

A cada paciente se le tomaron al menos dos muestras de orina, de manera que fuera posible establecer la persistencia del síntoma o su carácter puntual, según cada caso; de la misma manera, se les practicaron al menos dos exámenes médicos completos para conocer su estado de salud.

Por otra parte, cabe señalar que se excluyó a todos aquellos cuya información en análisis de orina, índice de masa corporal o creatinina sérica se desconociese; a quienes tuvieran algún antecedente de cáncer; quien hubiera padecido previamente enfermedad renal, quien hubiera sido sometido a cirugía renal, quien padeciese proteinuria (niveles anormales de ciertas proteínas en la orina) o quien hubiera desarrollado enfermedad renal crónica antes del segundo examen.

Una asociación más fuerte en los hombres

En estas condiciones, encontraron una fuerte asociación entre la hematuria microscópica y el deterioro de la función renal, así como con el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Esta relación se daba en aquellos pacientes que sólo habían dado resultado positivo en hematuria una vez, pero era mucho más intensa en los que habían dado positivo en las dos pruebas.

Otro punto interesante que subrayan en el estudio es el hecho de que la asociación, aunque ciertamente estaba presente para personas de ambos sexos, era más fuerte en el caso de los hombres.

En base a todo esto, recomiendan que aquellos pacientes que arrojen un resultado positivo en hematuria durante exámenes rutinarios sean considerados candidatos para monitoreo de su función renal y para actuaciones preventivas frente a la enfermedad renal crónica.

Referencias

Yoo Jin Um, Yoosoo Chang, Yejin Kim, Sarah H. Wild, Christopher D Byrne, Sungho Ryu et al. Risk of CKD Following Detection of Microscopic Hematuria: A Retrospective Cohort Study. American Journal of Kidney Diseases (2022). DOI: https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2022.09.012